Här är nya Team 17-truppen: "Tuff kamp om platserna"

Johan Rosén har valt sin nya U17-trupp, där Lucas Roynezon är en av spelarna som tar plats.

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Fjolårets U16-landslag har i år tagit steget upp till att bilda det nya Team 17-landslaget. Tidigare i somras samlades landslaget för ett läger i Katrineholm där det spelades tre internmatcher. Nu ska Team 17, bestående av spelare födda 2010, samlas igen.

I Katrineholm hade Team 17 en trupp med 34 spelare. Nu har den dock bantats ner till 22 spelare inför den kommande samlingen.

– Vi kommer från en bra camp i Katrineholm, där många spelare har visat att de vill vara med på resan mot U18 herr-VM 2028. Skicklighetsnivån är hög och det här är en årskull som ska bli spännande att följa framöver. Det vi kan slå fast redan nu är att det kommer vara en tuff kamp om platserna till våra samlingar, säger förbundskaptenen Johan Rosén på förbundets hemsida .

Team 17 ska möta Finland i Gällivare

Landslaget ska resa hela vägen upp till Gällivare där de spelar tre finnkamper mellan 28 och 30 augusti.

– Det ska bli kul att få starta säsongen med tre matcher på hemmaplan och bli det första landslaget som spelar i Isborgen i Gällivare. Att möta Finland i tre matcher är en bra värdemätare för oss, och bra test att se hur spelarna orkar hålla upp nivån med tre matcher på lika många dagar, säger Johan Rosén.

Truppen

Målvakter:

30) Olle Samson, Örebro HK

35) Ruben Johansson, Växjö Lakers HC

Backar:

3) Ricky Helte, Växjö Lakers HC

4) Leon Irani, HV71

5) Anton Toivola Henriksson, HV71

6) Maximilian Söderholm, Djurgårdens IF

7) Pelle Ytfeldt, Leksands IF

8) Helge Ahlinder Hedlund, Brynäs IF

25) Malte Liljegren, Färjestad BK

Forwards:

11) Joakim Dahl, Brynäs IF

13) Olle Sandberg, HV71

14) Oliver Hammerman, Frölunda HC

15) Isak Alvudd, HV71

16) Leon Roos, Brynäs IF

17) Nils Strindholm, Färjestad BK

18) Filip Leijonhielm, Djurgårdens IF

19) Milo Spelkvist, Örebro HK

23) Melker Wersäll, Djurgårdens IF

24) Oscar Hemmyr, IF Björklöven

27) Viking Simon, AIK

28) Ludvig Langermo Neuman, Djurgårdens IF

29) Lucas Roynezon, Örebro HK