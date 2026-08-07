Här är nya Team 17-truppen: "Tuff kamp om platserna"

Fjolårets U16-landslag har i år tagit steget upp till att bilda det nya Team 17-landslaget. Tidigare i somras samlades landslaget för ett läger i Katrineholm där det spelades tre internmatcher. Nu ska Team 17, bestående av spelare födda 2010, samlas igen.
I Katrineholm hade Team 17 en trupp med 34 spelare. Nu har den dock bantats ner till 22 spelare inför den kommande samlingen.
– Vi kommer från en bra camp i Katrineholm, där många spelare har visat att de vill vara med på resan mot U18 herr-VM 2028. Skicklighetsnivån är hög och det här är en årskull som ska bli spännande att följa framöver. Det vi kan slå fast redan nu är att det kommer vara en tuff kamp om platserna till våra samlingar, säger förbundskaptenen Johan Rosén på förbundets hemsida.
Team 17 ska möta Finland i Gällivare
Landslaget ska resa hela vägen upp till Gällivare där de spelar tre finnkamper mellan 28 och 30 augusti.
– Det ska bli kul att få starta säsongen med tre matcher på hemmaplan och bli det första landslaget som spelar i Isborgen i Gällivare. Att möta Finland i tre matcher är en bra värdemätare för oss, och bra test att se hur spelarna orkar hålla upp nivån med tre matcher på lika många dagar, säger Johan Rosén.
Truppen
Målvakter:
30) Olle Samson, Örebro HK
35) Ruben Johansson, Växjö Lakers HC
Backar:
3) Ricky Helte, Växjö Lakers HC
4) Leon Irani, HV71
5) Anton Toivola Henriksson, HV71
6) Maximilian Söderholm, Djurgårdens IF
7) Pelle Ytfeldt, Leksands IF
8) Helge Ahlinder Hedlund, Brynäs IF
25) Malte Liljegren, Färjestad BK
Forwards:
11) Joakim Dahl, Brynäs IF
13) Olle Sandberg, HV71
14) Oliver Hammerman, Frölunda HC
15) Isak Alvudd, HV71
16) Leon Roos, Brynäs IF
17) Nils Strindholm, Färjestad BK
18) Filip Leijonhielm, Djurgårdens IF
19) Milo Spelkvist, Örebro HK
23) Melker Wersäll, Djurgårdens IF
24) Oscar Hemmyr, IF Björklöven
27) Viking Simon, AIK
28) Ludvig Langermo Neuman, Djurgårdens IF
29) Lucas Roynezon, Örebro HK