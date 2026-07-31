NHL:s svenska All Star-lag - 2010 till 2019

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Givetvis är det nästan ett omöjligt uppdrag och en dryg handfull spelare har varit framgångsrika i NHL under flera årtionden. Låt oss nu i alla fall göra ett försök att plocka ut våra All Star-lag med de bästa svenska spelarna mellan 2010 och 2019.

LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - till och med 1989

LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - 1990 till 1999

LÄS ÄVEN: NHL:s svenska All Star-lag - 2000 till 2009