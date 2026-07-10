NHL:s svenska All Star-lag - till och med 1989
NHL

NHL:s svenska All Star-lag - till och med 1989

Publicerad 10 juli 2026 13:19
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Under fem veckor kommer Ronnie Rönnkvist plocka ut sitt Svenska All Star-lag med fyra femmor från NHL. Vi börjar idag med 1960-1989. Därefter följer decennium för decennium: 1990-1999, 2000-2009, 2010-2019 samt 2020-2026.

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Givetvis är det nästan ett omöjligt uppdrag och en dryg handfull spelare har varit framgångsrika under flera årtionden. Under den här perioden hade vi endast tre svenska målvakter i NHL. Låt oss nu i alla fall göra ett försök att plocka ut vårt första All Star-lag med spelare som lirade i NHL 1960-1989.

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Den här artikeln handlar om:

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