NHL:s svenska All Star-lag - till och med 1989

Givetvis är det nästan ett omöjligt uppdrag och en dryg handfull spelare har varit framgångsrika under flera årtionden. Under den här perioden hade vi endast tre svenska målvakter i NHL. Låt oss nu i alla fall göra ett försök att plocka ut vårt första All Star-lag med spelare som lirade i NHL 1960-1989.
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