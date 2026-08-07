KLART: Här hamnar Ludwig Blomstrand

Ludwig Blomstrand är klar för spel i Norge.

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Ludwig Blomstrand återvände till svensk ishockey 2023 och spelade först en säsong i Södertälje innan han blev utlånad till Nybro Vikings för säsongen 2024/25. Förra året bröt Blomstrand med SSK och skrev i stället på för rivalen AIK.

Nu, efter tre år tillbaka i HockeyAllsvenskan , flyttar 33-åringen återigen utomlands. Under fredagseftermiddagen presenteras forwarden av Stavanger Oilers i Norge.

– Vi har fått en gedigen förstärkning. En skjutvillig spelare med extrem målförmåga, inte minst stark i powerplay. Han är lång och har en kraft i att försvara pucken i trånga områden. Ludwig beskrivs också som en väl förberedd atlet. Seriös, ansvarsfull och någon som tränar hårt. Helt enkelt en spelare som kommer att passa bra in i Oilers, säger sportchefen Juha Kaunismäki.

Ludwig Blomstrand blir lagkamrat med DIF-profilen i Stavanger Oilers

I Stavanger Oilers blir Blomstrand lagkamrat med den förre DIF -centern Ludvig Rensfeldt samt även svenske Linus Pettersson. Klubben har varit ett topplag i Norge under flera år där de blev mästare både 2022 och 2023. De senaste åren har det däremot blivit en finalförlust samt två uttåg i semifinal för klubben.

Ludwig Blomstrand har varit en profilerad forward i HockeyAllsvenskan under flera år. Han har Almtuna som moderklubb och spelade sedan i Djurgården som junior. Det var sedan efter flytten till Södertälje som hans rejäla genombrott kom. Säsongen 2019/20 var Blomstrand en av ligans bästa spelare med hela 28 mål och 50 poäng på 49 matcher. Efter succén värvades Blomstrand till HC Plzeň i Tjeckien där han tillbringade två år.

Den gångna säsongen stod Ludwig Blomstrand för 26 poäng (13+13) på 38 matcher i AIK. Sammanlagt har han noterats för 238 poäng på 359 matcher i HockeyAllsvenskan.