Övergångar

KLART: Här hamnar Ludwig Blomstrand

Publicerad 07 augusti 2026 14:55
Robin Olausson
Robin Olausson
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Ludwig Blomstrand har hittat en ny klubb sedan han lämnat AIK.
Profilen flyttar till Norge och skriver på för Stavanger Oilers.

Ludwig Blomstrand är klar för spel i Norge.
Ludwig Blomstrand är klar för spel i Norge.
Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Ludwig Blomstrand återvände till svensk ishockey 2023 och spelade först en säsong i Södertälje innan han blev utlånad till Nybro Vikings för säsongen 2024/25. Förra året bröt Blomstrand med SSK och skrev i stället på för rivalen AIK. 

Nu, efter tre år tillbaka i HockeyAllsvenskan, flyttar 33-åringen återigen utomlands. Under fredagseftermiddagen presenteras forwarden av Stavanger Oilers i Norge. 

– Vi har fått en gedigen förstärkning. En skjutvillig spelare med extrem målförmåga, inte minst stark i powerplay. Han är lång och har en kraft i att försvara pucken i trånga områden. Ludwig beskrivs också som en väl förberedd atlet. Seriös, ansvarsfull och någon som tränar hårt. Helt enkelt en spelare som kommer att passa bra in i Oilers, säger sportchefen Juha Kaunismäki. 

Ludwig Blomstrand blir lagkamrat med DIF-profilen i Stavanger Oilers

I Stavanger Oilers blir Blomstrand lagkamrat med den förre DIF-centern Ludvig Rensfeldt samt även svenske Linus Pettersson. Klubben har varit ett topplag i Norge under flera år där de blev mästare både 2022 och 2023. De senaste åren har det däremot blivit en finalförlust samt två uttåg i semifinal för klubben. 

Ludwig Blomstrand har varit en profilerad forward i HockeyAllsvenskan under flera år. Han har Almtuna som moderklubb och spelade sedan i Djurgården som junior. Det var sedan efter flytten till Södertälje som hans rejäla genombrott kom. Säsongen 2019/20 var Blomstrand en av ligans bästa spelare med hela 28 mål och 50 poäng på 49 matcher. Efter succén värvades Blomstrand till HC Plzeň i Tjeckien där han tillbringade två år. 

Den gångna säsongen stod Ludwig Blomstrand för 26 poäng (13+13) på 38 matcher i AIK. Sammanlagt har han noterats för 238 poäng på 359 matcher i HockeyAllsvenskan. 

Source: Ludwig Blomstrand @ Elite Prospects

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