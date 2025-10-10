Lista: Här är NHL-svenskarnas fruar och flickvänner

Vilka är de svenska NHL-spelarnas fruar och flickvänner?

Här följer en genomgång av några av stjärnornas partners och deras bakgrund.

Irma Helin Zibanejad – fru till Mika Zibanejad, New York Rangers

Mika Zibanejad, 32, har skapat sig en fin NHL-karriär med New York Rangers, där han under de senaste åren varit en av lagets ledande spelare. Med sig på Manhattan har han hustrun Irma Helin Zibanejad, tidigare allsvensk fotbollsspelare i bland annat Djurgården, som numera är expertkommentaror i Discoverys allsvenska fotbollssändningar och skriver fotbollskrönikor för Expressen. Hon har vid flera tillfällen prisats för sina insatser i rutan då hon mottagit SvenskaFans pris Guldskölden som bästa kvinnliga kommentator både 2023 och 2024.

Paret gifte sig sommaren 2021 och har en dotter tillsammans.

De har fotbollen som ett stort gemensamt intresse. Mika Zibanejad är ett inbitet Manchester United-fan och följer den internationella fotbollen noggrant.

Mika Zibanejad med Irma Zibanejad Helin efter en fotbollsmatch i allsvenskan mellan Djurgården och Värnamo den 14 juli 2024.

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Emily Karlsson (tidigare Ferguson) – fru till William Karlsson, Vegas Golden Knights

William Karlssons NHL-karriär fick en riktigt fin skjuts när han lämnade Columbus Blue Jackets för spel i Vegas Golden Knights i samband med expansionsdraften 2017. Sex år senare kunde 32-åringen titulera sig Stanley Cup-mästare med Golden Knights efter att ha besegrat Florida Panthers i finalen 2023.

I Vegas träffade han också sin blivande fru Emily Ferguson, numera Karlsson. Paret gifte sig i Las Vegas sommaren 2022. Tillsammans har de två söner.

Emily Ferguson blev känd genom sitt deltagande i realityserierna ”The Bachelor” och ”Bachelor in Paradise” i USA. Hon tävlade tillsammans med sin tvillingsyster Haley Ferguson, och de var de första identiska tvillingarna som tävlade i samma The Bachelor-säsong. Haley Ferguson är för övrigt gift med den finska hockeyspelaren Oula Palve, med ett förflutet i Brynäs och Linköping. De har en dotter tillsammans.

Emily Karlsson är i dag en framgångsrik influencer med närmare 400,000 följare på Instagram.

Emily Ferguson Karlsson och William Karlsson tillsammans på röda mattan i samband med NHL Awards i Las Vegas 2018. Foto: Jeff Speer/Icon Sportswire

Annica Englund – fru till Elias Lindholm, Boston Bruins

Elias Lindholm har upplevt en framgångsrik NHL-karriär sedan han valdes som sjätte spelare av Carolina Hurricanes i NHL-draften 2013. Sommaren 2024 skrev han ett lukrativt sjuårsavtal värt över en halv miljard svenska kronor med Boston Bruins. Vid sin sida i ”Beantown” har den 30-årige före detta Brynässpelaren sin hustru Annica Englund. Paret gifte sig sommaren 2024.

Annica Englund blev känd genom att delta i realitysåpan Big Brother 2012. Efter det byggde hon upp en karriär som influencer och bloggare. Hon har bland annat drivit en skönhets- och träningsblogg samt en YouTube-kanal. Numera lägger hon mest tid på familjen och utbildar sig också inom funktionsmedicin på distans.

Paret har två barn tillsammans.

Erin Alvey – fru till Filip Forsberg, Nashville Predators

Filip Forsberg har vid 31 års ålder vuxit ut till en av Sveriges största stjärnor i NHL. Leksandsprodukten har tillbringat hela karriären med Nashville Predators och är klubbens främsta målgörare genom tiderna.

Det var också i Nashville som han träffade sin hustru Erin Alvey, en amerikansk countryartist och låtskrivare med rötterna i södra Georgia. Paret gifte sig 2022 och har en son tillsammans.

Erin Alvey har släppt musik sedan 2014 och en av hennes mest kända låtar, ”Easy to Love”, är en hyllning till sin hockeyspelande make.

Ida Björnstad – fru till Mattias Ekholm, Edmonton Oilers

Mattias Ekholm, 35, är en av svensk ishockeys mest rutinerade backar med närmare 900 NHL-matcher spelade inför säsongen 2025/26. Vid sin sida har han inte sällan sin hustru Ida Björnstad, som har en bakgrund som sportjournalist. Bland annat har hon varit programledare för ”Studio: HockeyAllsvenskan” på C More (numera TV4). Hon har också gett ut barnböckerna ”Bit ihop” och ”Lägg av” om ishockey tillsammans med Marie Oskarsson.

Mattias Ekholm och Ida Björnstad har varit gifta sedan 2020 och har tre barn tillsammans.

Klara Hammarström – flickvän till Alexander Holtz, Vegas Golden Knights

Alexander Holtz, 23, kom upp som en supertalang via Nacka och vidare till Djurgårdens juniorlag. Han draftades som sjunde spelare av New Jersey Devils i första rundan 2020, men hans väg in i NHL har varit krokig. Efter flytten från New Jersey till Vegas har speltiden varit knapp och det har också blivit en del spel i farmarlaget Henderson Silver Knights i AHL.

Sedan 2020 har han till och från haft ett förhållande med sångerskan och artisten Klara Hammarström, som är mest känd för att ha deltagit i Melodifestivalen fyra gånger (2020, 2021, 2022 och 2025) med en fjärdeplats i finalen som bästa resultat med låten ”On and On and On” (2025). Hon har ett förflutet som tävlingsryttare och har även varit med i SVT:s realityserie Familjen Hammarström, som fokuserade på henne, tvillingsystern Selma och lillebror Ingemar.

Klara Hammarström har tillbringat en hel del tid tillsammans med Holtz i Las Vegas sedan han flyttade dit. Närheten till Los Angeles ska passa hennes musikaliska karriär bra.

Katelyn Bird – fru till Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Elias Pettersson må ha haft ett tungt år på isen med Vancouver Canucks i fjol. Men privatlivet tycks av allt att döma fungera bättre. Under sommaren kom uppgifter om att den svenska stjärncentern gift sig med den amerikanska fotomodell Katelyn Bird (numera Katelyn Pettersson). Pettersson, 27, bekräftade sedermera uppgifterna och beskrev bröllopet som ”den bästa dagen i mitt liv”.

Katelyn Pettersson delade sedan en video på YouTube-video där hon dokumenterat parets återkomst till Vancouver efter att ha tillbringat sommaren i Sverige.

Den nyblivna fru Pettersson är en influencer med 320,000 följare på Instagram som har sina rötter i delstaten Wyoming. Hon ska ha flyttat till Los Angeles som 17-åring för att bli fotomodell.

Elias Pettersson med sin nyblivna hustru Katelyn Bird. Foto: youtube.com/@katelynpettersson

Pandora Nåtby – flickvän till Jonathan Lekkerimäki, Vancouver Canucks

Jonathan Lekkerimäki är en av Sveriges mest spännande unga spelare i NHL. 21-åringen, med ett förflutet i Södertälje, Djurgården och Örebro, håller som bäst på att etablera sig i Vancouver Canucks efter att mestadels ha spelat AHL-hockey under sin första säsong i Nordamerika.

Ynglingen är den enda som har en flickvän med en hockeybakgrund. Pandora Nåtby, 21, var nämligen en lovande forward som hann göra matcher med Djurgården i SDHL innan hon skadade korsbandet och slutade spela för ett par år sedan. Som spelare var hon var med och vann Stålbucklan (nu TV-pucken) med Södermanland 2018 och gjorde även landskamper för U18-landslaget.

Pandora Nåtby i SDHL med Djurgården 2021.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Lisa Hörnblad – flickvän till Rasmus Sandin, Washington Capitals

Rasmus Sandin, 25, har fått se sin NHL-karriär ta rejäl fart efter flytten från Toronto till Washington 2023. I fjol satte han personbästa med 30 poäng och skrev ett nytt femårskontrakt värt drygt 200 miljoner kronor.

Vid sin sida har Sandin en före detta elitidrottare. Det handlar om den tidigare alpina landslagsåkaren Lisa Hörnblad, 29. Fram till 2024 var hon aktiv internationellt men genomled många knäskador, något som var en av orsakerna till att hon avslutade karriären. Hörnblad, som har rötterna i Örnsköldsvik, representerade Sverige vid OS i Kina 2018. Hon var främst aktiv inom fartgrenar som Super-G och störtlopp.

Melinda Currey – fru till Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Erik Karlsson, 35, kommer att gå till historien som en av de bästa svenska backarna – om inte spelarna – som satt en skridsko i NHL. Vid tre tillfällen har han vunnit Norris Trophy som ligans bästa back och så sent som säsongen 2022/23 blev han den första försvarsspelaren på över 30 år att lyckas göra 100 poäng.

Sedan 2017 är Karlsson gift med Melinda Currey (numera Karlsson). Paret träffades genom en gemensam vän när svensken fortfarande var lagkapten för Ottawa Senators. Ett knappt år efter bröllopet drabbades paret av tragedi när den ofödde sonen Axel avled under graviditeten. Sedan dess har de fått två barn.

Melinda Karlsson hamnade i rubrikerna i Ottawa när hon anklagade flickvännen till makens dåvarande lagkamrat i Senators, Mike Hoffman, för att ha hotat henne. Monica Caryk ska enligt en anmälan ha trakasserat Melinda Karlsson online och bland annat ”önskat livet ur vårt ofödda barn”.

Karlssons fru har en utbildning i kommunikationsvetenskap från Carleton University i Ottawa.

Erik Karlsson med hustrun Melinda under utdelningen av Victoriapriset den 14 juli 2023 i Borgholm.

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Hedvig Blom Söderström – fru till Victor Söderström, Boston Bruins

Victor Söderström gjorde en succéartad säsong med Brynäs i fjol och prisades som SHL:s bästa svenska back. Det ledde till att 24-åringen fick en ny chans i NHL via ett kontrakt med Boston Bruins. Han skickades dock ned till farmarlaget Providence Bruins i AHL alldeles innan säsongen startade.

Utanför isen är Söderström sedan ett drygt år tillbaka gift med Hedvig Blom Söderström, 26. Paret fick också en dotter under sommaren 2025.

Hedvig Blom Söderström är systerdotter till Prins Daniel Westling, kronprinsessan Victorias make. Även om Prins Daniel är inbiten AIK-supporter sågs han på läktaren när Victor Söderström och Brynäs spelade SM-final mot Luleå under våren.