Victor Söderström placeras på waivers av Boston Bruins. Den svenska backen dominerade i Brynäs förra säsongen och skrev under sommaren på ett NHL-kontrakt med klubben.

Victor Söderström placeras på waivers och får lämna Boston innan premiären.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Boston högg på Victor Söderström efter hans succé i Brynäs. Hos nykomlingen, som gick hela vägen till en final, blev det 37 poäng på 49 matcher i grundserien. I slutspelet stod han för ytterligare åtta poäng på 17 matcher. Efter säsongen stod det också klart att 23-åringen var förlorad för Brynäs trots kontrakt.

Valet i Nordamerika föll på Bruins, som skrev ett ettårskontrakt värt 775 000 dollar.

Under försäsongen har backen varit med i NHL-laget. Men nu, med en dryg vecka till premiären, väljer Boston att skicka ner honom till AHL-laget Providence Bruins. Men först måste spelaren passera via waivers, vilket gör att alla andra klubbar har möjlighet att lägga beslag på honom inom 24 timmar.

Victor Söderström placeras på waivers

Victor Söderström har tidigare gjort 53 NHL-matcher för Arizona Coyotes och spelade under sin förra sejour i Nordamerika 170 AHL-matcher. Det återstår nu att se om något annat lag väljer att plocka in svensken. Annars väntar alltså AHL-spel till en början.

Boston har nu sju backar kvar i NHL-laget, där svensken Hampus Lindholm är en av dem.

Även Fabian Lysell gallras bort i Bostons cut. Där den svenska forwarden får inleda säsongen i AHL, han behöver inte passera genom waivers.

Vancouver väljer också att placera Nils Åman på waivers. Där centern nu alltså är i samma position som Söderström.

Source: Victor Söderström @ Elite Prospects