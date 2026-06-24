Amerikanerna kan fortsätta flytta – NHL-spelarna som kan trejdas i sommar

Vilka fler amerikanska spelare blir trejdade under sommaren? Dylan Larkin, Connor Hellebuyck och Zach Werenski har ögonen på sig.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Alla tar ett djupt andetag. In genom näsan… håll… ut genom munnen.

Eller förresten, gör inte det. Det är lika bra att få panik. Brady Tkachuk-trejden bekräftade alla konspirationsteorier som har cirkulerat ända sedan USA:s lagchatt under 4 Nations Face-Off 2025. Vi kan nu glömma allt vi trodde oss veta och släppa in de paranoida rösterna i våra huvuden.

Brady är nu en Florida Panther. Quinn Hughes spelar numera för Minnesota Wild. Blir Connor Hellebuyck nästa amerikanskfödda stjärna att lämna en kanadensisk NHL-klubb? Det verkar som att Team USA:s Manifest Destiny faktiskt är verklighet, och vid det här laget måste vi ta trejdryktena på allvar. Särskilt när de handlar om marknader som Florida och Vegas, som erbjuder en rad fördelar – från skatteförmåner till varmt klimat, relativ anonymitet bland fansen och en lugnare mediebevakning. Det är helt enkelt svårt för de kanadensiska klubbarna att konkurrera med sådana förutsättningar, och dragningskraften till de gynnsamma amerikanska marknaderna blir starkare för varje dag.

Med det sagt följer här en uppdaterad version av Daily Faceoffs Trade Board inför vad som ser ut att bli en fullständigt galen vecka fram till den första rundan av NHL-draften 2026 på fredag kväll.

Jag har sammanställt namnen på den här listan genom ett kollektivt arbete inom The Nation Network, baserat på:

(a) Information från de insiders som medverkar i våra program eller publicerar innehåll för oss, från Fourth Periods David Pagnotta till DFO:s egen Anthony Di Marco och flera andra;

(b) Min egen information;

(c) Extern rapportering och trejdsnack som redan finns ute i offentligheten;

(d) Spekulationer kring ett antal namn som ännu inte offentligt har placerats på marknaden;

(e) Kontraktsinformation från våra partners på PuckPedia.

TIER 1: Uppenbara trejdkandidater

Dylan Larkin, C, Detroit Red Wings

Ålder: 29

Lönetaksträff: 8,7 miljoner dollar till och med 2030/31 (No-trade clause)

Med tanke på hur tunn UFA-marknaden ser ut blev Dylan Larkins trejdbegäran tidigare i månaden en riktig jackpot. Hälften av ligans lag skulle må bra av en snabb center som gör 30 mål varje år och spelar enorma mängder minuter. Enligt uppgifter innehöll Larkins önskelista från början bara tre lag – (gäsp) Panthers, Wild och Golden Knights – men det kommer inte att hindra andra intressenter från att knacka på dörren. Samtidigt känns Wild som en närmast perfekt destination för Larkin.

Dylan Larkin.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Darnell Nurse, B, Edmonton Oilers

Ålder: 31

Lönetaksträff: 9,25 miljoner dollar till och med 2029/30 (No-movement clause)

Inte nog med att en Nurse-trejd nu verkar sannolik – Oilers är dessutom övertygade om att de inte kommer behöva behålla särskilt mycket lön i affären. Vi har till och med hört viskningar om att ingen lön alls behöver hållas kvar. Det verkar också som att Nurse efter mer än ett decennium i en hockeytokig marknad äntligen är redo för en förändring. Håll utkik – det här känns nära förestående.

Mason McTavish, C, Anaheim Ducks

Ålder: 23

Lönetaksträff: 7 miljoner dollar till och med 2030/31

Första året på sitt sexårskontrakt – och petad från laguppställningen i flera matcher under slutspelet. Förhandlingarna inför kontraktsförlängningen förra september var redan då skakiga, och Ducks valde sedan att sätta en spelare med sju miljoner dollar i lönetaksträff på läktaren under flera måstematcher.

De kommer att sälja lågt, men många lag lär vara intresserade av hans potential. General manager Pat Verbeek kan helt enkelt inte betala någon så mycket pengar för att sitta på läktaren, inte ens en enda gång. Som junior visade McTavish upp ett mycket lockande powerforward-paket, och vid 23 års ålder är han fortfarande tillräckligt ung för att det ska vara värt att satsa på en sen genombrottssäsong.

Vincent Trocheck, C, New York Rangers

Ålder: 32

Lönetaksträff: 5,625 miljoner dollar till och med 2028/29 (12-lags no-trade-lista, blir 10 lag den 1 juli)

Rangers är inte tvungna att trejda Trocheck på samma sätt som de var med den utgående Artemij Panarin tidigare i år, men det vore ingen dum idé att undersöka marknaden medan hans värde fortfarande är högt. Med sin kombination av målskytte, irritationstaktik, fysik och skicklighet i tekningscirkeln skulle han vara en dröm som andracenter för nästan vilken Stanley Cup-utmanare som helst, även om hans defensiva spel har tappat något.

Jordan Binnington, MV, St. Louis Blues

Ålder: 32

Lönetaksträff: 6 miljoner dollar till och med 2026/27 (14-lags no-trade-lista, blir 10 lag den 1 juli)

Jordan Binnington kommer från den sämsta säsongen i sin karriär, men visade tillräckligt under OS för att påminna oss om att han fortfarande kan vara en tillgång i rätt lag tack vare sitt puckspel och sin förmåga att göra avgörande räddningar.

Finns det en marknad för honom just nu? Oilers är det givna laget att hålla ögonen på. Men vi ska inte heller räkna bort Panthers om de väljer att inte förlänga med Sergej Bobrovskij.

Jordan Binnington.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Rättigheterna till Ilja Michejev, VF, Chicago Blackhawks

Ålder: 31

Obegränsad fri agent (12-lags no-trade-lista fram till 1 juli)

Varje lag med slutspelsambitioner behöver djupspelare som Michejev. Han kan spela boxplay, är stark längs sargen, har bra storlek och kan bidra med enstaka mål.

Blackhawks har gjort hans rättigheter tillgängliga för trejd efter att parterna inte lyckats komma överens om ett nytt kontrakt. Att hans rättigheter nu erbjuds på marknaden har fått NHL:s varningsklockor kring otillåten kontakt att ringa. Lag får egentligen inte prata med blivande UFA-spelare utan att först ha förvärvat deras rättigheter.

Det innebär att eventuella tidiga samtal skulle kunna betraktas som att Michejev olagligt testar marknaden för att avgöra om det är bäst att stanna i Chicago. Den som vill prata med honom före den 1 juli måste alltså först trejda till sig hans rättigheter.

Ilja Ljubusjkin, B, Dallas Stars

Ålder: 32

Lönetaksträff: 3,25 miljoner dollar till och med 2026/27**

Stars behöver förstärka högersidan av sitt försvar, men har samtidigt inte ens tillräckligt med lönetaksutrymme för att skriva nya kontrakt med de begränsat fria forwardsstjärnorna Jason Robertson och Mavrik Bourque.

De måste göra sig av med pengar, och Ljubusjkin har inte levt upp till förväntningarna. För ett lag som inte förväntas utmana kan det däremot vara lockande att få ett draftval för att ta över kontraktet och samtidigt få en fysisk högerfattad back som kan säljas vidare som rental vid nästa års trade deadline.

Det känns som en självklar affär, särskilt eftersom Ljubusjkin inte har några begränsningar i sin trejdklausul.

Brendan Gallagher, HF, Montreal Canadiens

Ålder: 34

Lönetaksträff: 6,5 miljoner dollar till och med 2026/27 (Sexlags no-trade-lista)

Vid Canadiens säsongsavslutande pressträff efter uttåget i Eastern Conference-finalen var Gallagher märkbart känslosam när han sa:

– Det är ganska tydligt att jag kommer att gå vidare härifrån.

Han har förmodligen rätt, men att flytta ett kontrakt med en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar blir lättare sagt än gjort när han i detta skede av karriären bara är en marginell NHL-spelare.

Canadiens behöver frigöra lönetaksutrymme för att kunna jaga en större förstärkning, sannolikt på centersidan. Men för att flytta Gallagher krävs sannolikt antingen:

a) att Montreal behåller upp till 50 procent av lönen,

eller

b) att de skickar med en tillgång som kompensation till laget som tar över hela kontraktet.

I det senare fallet skulle det nya laget kunna minska lönetaksträffen genom att köpa ut kontraktet. Kostnaden skulle då bli 3,83 miljoner dollar, men han skulle samtidigt ligga kvar i böckerna ytterligare ett år med en träff på 1,33 miljoner.

Dougie Hamilton, B, New Jersey Devils

Ålder: 33

Lönetaksträff: 9 miljoner dollar till och med 2027/28 (10-lags trejdlista)

Tom Fitzgeralds ledning var intresserad av att bli av med Hamiltons lönetaksträff, men de underliggande siffrorna visade att han hade en stark säsong över hela banan. Dessutom tog poängproduktionen fart ordentligt från januari och framåt med åtta mål och 31 poäng på 41 matcher – en takt motsvarande 16 mål och 62 poäng över en hel säsong.

Kommer Devils nye analytiskt lagde general manager Sunny Mehta att uppskatta Hamiltons spel mer, eller är det dags för båda parter att gå vidare? Med tanke på hans ålder kan det vara klokt att kapitalisera på återhämtningssäsongen.

Dougie Hamilton.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Jonathan Marchessault, HF, Nashville Predators

Ålder: 35

Lönetaksträff: 5,5 miljoner dollar till och med 2028/29 (15-lags no-trade-lista)

Är Marchessault värd att ta över i ytterligare tre säsonger? Var hans 42-målssäsong vid 33 års ålder bara ett extremt undantag?

Med tanke på hans tävlingsinstinkt och slutspelsmeriter skulle han fortfarande kunna vara en mycket bra breddvärvning om Predators behåller en del av lönen. Klubbens nye president för hockeyverksamheten och general manager Chris MacFarland är känd för sin aggressivitet och har ingen lojalitet till de kontrakt som tidigare general manager Barry Trotz delade ut.

Det skulle därför inte vara någon överraskning om Nashville genomför några stora förändringar i sommar.

Sam Montembeault, MV, Montreal Canadiens

Ålder: 29

Lönetaksträff: 3,15 miljoner dollar till och med 2026/27

Ja, han höll egentligen bara platsen varm åt Jacob Fowler, men de flesta av oss trodde väl att Montembeault hade betydligt mer tid kvar?

Hans spel rasade den här säsongen, vilket kostade honom en plats i Kanadas OS-trupp och ledde till att han skickades ner till AHL-laget Laval för en period. Nu tillhör Canadiens målbur Jakob Dobes, med Fowler som arvtagare i kulisserna.

Med bara ett år kvar på kontraktet och inte mer än en säsong sedan han var en fullt kompetent förstemålvakt kan Montembeault vara ett klassiskt "buy low"-objekt.

Shane Wright, C, Seattle Kraken

Ålder: 22

Lönetaksträff: 866 667 dollar till och med 2026/27

Kraken letade efter en profilvärvning till sin topp sex under vintern och var då potentiellt villiga att offra Wright.

Om han fortfarande finns tillgänglig vore han ett mycket intressant köpobjekt, och enligt David Pagnotta är det fortfarande fallet. Wright har ytterligare ett år kvar på sitt rookieavtal och har visat sig vara en effektiv målskytt i sina mycket begränsade möjligheter.

Trots att han bara har spelat 13.40 minuter per match i NHL har han snittat motsvarande 17 mål per 82 matcher under karriären.

Shane Wright.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Jake DeBrusk, VF, Vancouver Canucks

Ålder: 29 Lönetaksträff: 5,5 miljoner dollar till och med 2030/31 (No-movement clause)

Det blir inte enkelt att hitta rätt köpare med tanke på hur många år som återstår på kontraktet.

Men den ojämne DeBrusk skulle kunna förstärka en utmanare. I slutspelet har han under karriären producerat i en takt motsvarande 26 mål per 82 matcher.

Frågan är om kortsiktig hjälp är värd den långsiktiga belastningen på lönetaket.

TIER 2: Namn att hålla ögonen på

Blake Coleman, VF, Calgary Flames

Ålder: 34

Lönetaksträff: 4,9 miljoner dollar till och med 2026/27 (10-lags trejdlista)

Han är en beprövad tvåfaldig Stanley Cup-mästare som kan leverera omkring 20 mål – ibland fler – samtidigt som han bidrar i boxplay och spelar ett intensivt, fysiskt spel.

Vilken utmanare skulle inte vilja ha honom för arbete i tredjekedjan och förstauppställningen i boxplay?

Coleman får representera flera av Flames veteraner på den här listan. Källor har berättat för Daily Faceoffs Anthony Di Marco att Calgary fortfarande är öppet för att trejda nästan alla spelare som inte heter Dustin Wolf, Zayne Parekh, Matt Coronato eller Matvej Gridin.

Coleman och möjligen Zach Whitecloud har det högsta omedelbara marknadsvärdet, men Flames behöver inte sälja redan nu. De kan utan problem vänta till nästa års trade deadline, då Coleman lär vara en mycket attraktiv rental.

En kontraktsförlängning är inte heller utesluten.

Colton Parayko, B, St. Louis Blues

Ålder: 33

Lönetaksträff: 6,5 miljoner dollar till och med 2029/30 (No-trade clause)

Parayko stoppade en trejd till Sabres före trade deadline.

Å ena sidan visade det att han fortfarande har full kontroll över om och vart han flyttar. Å andra sidan vet vi nu att Blues faktiskt var villiga att skiljas från honom.

Därför kan vi förvänta oss att den avgående general managern Doug Armstrong och/eller den tillträdande general managern Alex Steen kommer att få fler bud på den storväxte backen.

Colton Parayko.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Sebastian Cossa, MV, Detroit Red Wings

Ålder: 23

Begränsad fri agent

Vilken röra.

Så sent som för några månader sedan kändes Red Wings målvaktsplan glasklar: låt Cam Talbot lämna som fri agent och låt den glödhete Cossa kliva in som en 1B-målvakt bakom John Gibson nästa säsong, ungefär som Wild har gjort med Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt.

Men sedan kom svackan. Cossa förlorade förstaspaden i AHL-slutspelet till Michal Postava, och hans status i organisationen har blivit mer osäker, särskilt med ännu en toppmålvaktstalang på väg upp i Trey Augustine.

Samtidigt var Cossa så sent som i vintras en av ligans mest hajpade målvaktsprospekt. Wallstedts upp- och nedgångar i Minnesota är också en tydlig påminnelse om hur snabbt utvecklingen kan svänga.

Wild visade tålamod med Wallstedt och fick utdelning för det. Frågan är om Detroit kommer att göra detsamma med Cossa.

För andra lag med målvaktsbrist vore det klokt att lägga låga bud och se vad som händer.

Ryan Hartman, C, Minnesota Wild

Ålder: 31

Lönetaksträff: 4 miljoner dollar till och med 2026/27 (15-lags no-trade-lista, blir 10 lag den 1 juli)

Wild vill både värva en förstacenter av högsta klass och förlänga kontraktet med superstjärnan Quinn Hughes.

Det innebär att pengar måste frigöras.

Den logiska lösningen hade varit att trejda Filip Gustavsson, som under slutspelet degraderades till en dyr 1B-målvakt med en lönetaksträff på 6,8 miljoner dollar. Men höftoperationen han genomgått gör både hans status inför nästa säsong och hans marknadsvärde osäkra.

Plan B kan därför bli att flytta Hartmans kontrakt.

Han är inte den förstacenter han alltför ofta tvingas vara i Minnesota, men kombinationen av skicklighet och irritation gör honom till en användbar spelare. Under de senaste fem säsongerna har han producerat i en takt motsvarande 23 mål och 49 poäng per 82 matcher.

Med bara ett år kvar på kontraktet och en rimlig lönetaksträff borde han inte vara särskilt svår att flytta.

Elias Pettersson, C, Vancouver Canucks

Ålder: 27

Lönetaksträff: 11,6 miljoner dollar till och med 2031/32 (No-movement clause)

Elias Pettersson får inte tillräckligt mycket erkännande för sitt allroundspel, men ja – han är inte ens i närheten av att motsvara en lönetaksträff på 11,6 miljoner dollar just nu.

Det är ett enormt kontrakt att försöka flytta.

Samtidigt är Pettersson fortfarande tillräckligt ung för att kunna hitta tillbaka till stjärnstatus om han hamnar i rätt miljö.

Elias Pettersson

Foto: Foto: Alamy/AP Photo

Brad Lambert, C, Winnipeg Jets

Ålder: 22

Lönetaksträff: 886 667 dollar till och med 2026/27

Som insidern Frank Seravalli rapporterade tidigare under säsongen fick Lambert tillåtelse att undersöka möjligheterna till en trejd.

Redan under sitt draftår sågs han som en spelare med både enorm uppsida och stor risk. Han var uppenbart talangfull, men också svår att förutse. Hittills har karriären lutat mer åt besvikelse än genombrott.

Han har haft svårt att slå sig in i NHL och få en större roll. Samtidigt är han fortfarande ung och tillräckligt skicklig för att kunna blomma ut i ett lag som ger honom större förtroende.

Mason Lohrei, B, Boston Bruins

Ålder: 25

Lönetaksträff: 3,2 miljoner dollar till och med 2026/27

Lohrei har utmärkt storlek och vissa offensiva kvaliteter med pucken, men tränaren Marco Sturm litade inte tillräckligt på honom för att använda honom i mer än tre slutspelsmatcher.

Den 3,2 miljoner dollar dyre backen fick flera gånger se matcherna från läktaren.

Lohrei känns som typen av spelare som skulle må bra av att komma till en yngre organisation där han får göra misstag och växa in i en större roll.

Kent Johnson, VF, Columbus Blue Jackets

Ålder: 23

Lönetaksträff: 1,8 miljoner dollar till och med 2026/27

Johnsons fantastiska puckskicklighet har aldrig varit ifrågasatt.

Problemet är att resten av hans spel inte har utvecklats i samma takt. Det har gått så långt att han börjar påminna om Sonny Milano, ännu ett tidigare förstaval som Blue Jackets aldrig lyckades få ut den förväntade potentialen ur.

Johnson såg ut att få nytt liv efter tränarbytet till Rick Bowness mitt under säsongen, men i april spelade han bara 11.11 minuter per match och petades emellanåt helt ur laguppställningen. Tränarstaben ansåg att han alltför ofta blev bortknuffad från pucken.

Samtidigt skapade Johnson individuella målchanser i fem mot fem i högre takt än någon annan säsong i karriären.

Han är fortfarande bara 23 år gammal, och ett lag som ger honom en roll där hans kreativitet får blomma ut skulle kunna få stor utdelning.

Kent Johnson.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Devon Levi, MV, Buffalo Sabres

Ålder: 24

Lönetaksträff: 812 500 dollar till och med 2026/27

Ukko-Pekka Luukkonen, Alex Lyon och Colten Ellis har alla kontrakt även nästa säsong.

De två sistnämnda har dessutom så låga lönetaksträffar att Levis billiga kontrakt kanske inte längre är tillräckligt för att säkra hans plats i organisationen.

Han har visat stor potential i AHL, även om hans spel tog ett steg tillbaka i ett Rochester-lag som hade en ganska ojämn säsong.

Enligt DFO:s Jeff Marek är relationen mellan Sabres och Levi i princip över.

Många lag lär vara intresserade av att chansa på hans utvecklingspotential.

Elvis Merzlikins, MV, Columbus Blue Jackets

Ålder: 32

Lönetaksträff: 5,4 miljoner dollar till och med 2026/27 (10-lags no-trade-lista)

Vid första anblick ser det inte ut som att Columbus behöver frigöra pengar. Klubben har drygt 32 miljoner dollar i tillgängligt lönetaksutrymme.

Men tittar man närmare finns det flera stora beslut framför dem.

Franchisecentern Adam Fantilli och förstemålvakten Jet Greaves är begränsat fria agenter. Dessutom måste klubben antingen förlänga med eller ersätta de utgående fria agenterna Mason Marchment och Boone Jenner.

Greaves tog slutligen över rollen som förstamålvakt den gångna säsongen, vilket gör Merzlikins både till en dyr reservmålvakt och en spelare som sannolikt själv skulle välkomna ett miljöombyte.

Han har inte nått upp till 90 i räddningsprocent på fyra raka säsonger, vilket gör att Columbus sannolikt måste behålla en del lön i en affär.

För lag som vill hitta en billig lösning i mål utan att betala dyrt för de största namnen kan han ändå vara ett alternativ.

Elvis Merzlikins

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Danila Jurov, C, Minnesota Wild

Ålder: 22

Lönetaksträff: 972 500 dollar till och med 2027/28

Wild skulle sannolikt mycket hellre flytta Ryan Hartman än Jurov med hans billiga rookiekontrakt.

Jurov är bara inne på sin första NHL-säsong men har redan visat lovande tendenser. Han tillhör ligans toppskikt både när det gäller maxhastighet på skridskorna och skottkraft.

Men om Minnesota är fast beslutet att värva en förstacenter av Dylan Larkins kaliber kan de tvingas offra en spelare med stor framtida potential.

Den andra parten i en sådan affär måste trots allt känna att den får ett attraktivt utbyte.

Jordan Spence, B, Ottawa Senators

Ålder: 25

Begränsad fri agent

Förklara logiken här, Steve Staios.

Senators försöker inte aktivt trejda Spence, men enligt Ottawa Citizens Bruce Garrioch sonderar klubben marknaden .

Spence är en skiljedomsberättigad begränsad fri agent och saknar idealisk storlek för en NHL-back.

Men vem bryr sig?

Han var utmärkt över hela isen den gångna säsongen, särskilt när han tvingades spela stora minuter under Thomas Chabots skadefrånvaro.

Att trejda Spence skulle sannolikt vara ett misstag, men marknaden lär finnas där för en back som gör så många saker bra. Kanske lyssnar Senators om de känner sig pressade att fylla det Brady Tkachuk-stora hålet i truppen.

Jason Robertson, VF, Dallas Stars

Ålder: 26 Begränsad fri agent

Bara åtta spelare i NHL har gjort fler poäng än Jason Robertson under de senaste fem säsongerna.

Stars vore dumma om de aktivt försökte göra sig av med honom.

Men kontraktsförhandlingarna mellan parterna har varit frostiga tidigare, Dallas har ont om lönetaksutrymme och behöver desperat förstärka backsidan.

Kan Jim Nill därför överväga en stor hockeytrejd för att skapa bättre balans i truppen?

Allt tyder dock på att det är en reservplan. Stars föredrar fortfarande att skriva nytt kontrakt med sin stjärnforward.

Connor Hellebuyck, MV, Winnipeg Jets

Ålder: 33

Lönetaksträff: 8,5 miljoner dollar till och med 2030/31 (No-movement clause)

Brady Tkachuk betonade sin lojalitet till Senators under säsongens avslutande medieträffar – och lämnade ändå klubben.

Connor Hellebuyck var betydligt mer kryptisk och frustrerad när Jets säsong tog slut.

Situationerna är inte identiska, men Hellebuyck är en del av USA:s OS-guldvinnande kärntrupp och vi måste uppmärksamma uttalanden som:

– Det är inte så enkelt att bara säga att vi kommer vara fantastiska nästa år.

Om Panthers bestämmer sig för att Sergej Bobrovskijs era är över – kommer de då att ringa?

Vad händer om Vegas vill agera efter att Carter Hart misslyckades i Stanley Cup-finalen?

Sabres vore också en intressant möjlighet.

Hellebuyck är den bästa spelaren i Thrashers/Jets historia, men om han kan ge en återbäring som förändrar organisationens framtid kanske general manager Kevin Cheveldayoff måste överväga alternativet.

Connor Hellebuyck

Foto: Foto: Bildbyrån

Rasmus Ristolainen, B, Philadelphia Flyers

Ålder: 31

Lönetaksträff: 5,1 miljoner dollar till och med 2026/27

Ristolainen höll sig frisk och visade hur viktig han kan vara för Flyers backsida när laget gick från att stå utanför slutspelsplatserna till att nå andra rundan.

Under slutspelet snittade han exakt 25 minuters istid på tio matcher.

Samtidigt är han på väg ut ur sina bästa år och går in på sista säsongen av kontraktet. Om han kan hjälpa Flyers att få in en toppcenter i en större affär kanske han blir den spelare som får offras.

Anthony Stolarz, MV, Toronto Maple Leafs

Ålder: 32

Lönetaksträff: 3,75 miljoner dollar till och med 2029/30 (16-lags no-trade-lista)

Är målvaktssituationen i Toronto löst nu när Joseph Woll har trejdats, vilket innebär att Stolarz blir kvar?

Det är långt ifrån självklart.

Maple Leafs har inte bara Dennis Hildeby, som inte längre är undantagen från waivers, utan även Artur Achtjamov, som nyligen utsågs till MVP i AHL-slutspelet.

Samtidigt har det rapporterats att Toronto undersöker möjligheterna att värva rutinerade målvakter som Sergej Bobrovskij och Jordan Binnington.

Pusselbitarna går inte riktigt ihop här, vilket gör att Stolarz fortfarande hör hemma på den här listan.

Brandon Carlo, B, Toronto Maple Leafs

Ålder: 29

Lönetaksträff: 3,845 miljoner dollar till och med 2026/27 (15 procent av 4,1 miljoner dollar behålls av Boston Bruins) (Åttalags no-trade-lista, blir tre lag den 1 juli)

Mike Komisarek 2.0?

Carlo var stor, fysisk, tung att möta och svårspelad för motståndarnas forwards – åtminstone fram till att han blev Maple Leaf.

Kanske berodde det på att han aldrig var helt frisk. Han spelade med en fotskada som senare krävde operation efter ett bakslag under säsongen.

Eller så passar han helt enkelt inte i Toronto.

Han är fortfarande bara 29 år gammal och skulle kunna hitta tillbaka till sitt bästa spel i rätt miljö. Med den lönetaksträff han har i dag är han dessutom ett fynd prismässigt.

För ett år sedan fyllde han ett tydligt behov i Maple Leafs. Nu har laget blivit stort, långsamt och överlappande på backsidan.

Adin Hill, MV, Vegas Golden Knights

Ålder: 30

Lönetaksträff: 6,25 miljoner dollar till och med 2030/31 (10-lags no-trade-lista)

Det är svårt att motivera att betala en målvakt 6,25 miljoner dollar för att sitta på bänken.

Carter Hart var Vegas förstamålvakt genom hela slutspelet.

Ligans kanske mest hänsynslösa organisation lär inte vilja bära Hills kontrakt längre än nödvändigt, särskilt med Pavel Dorofejev som sårbar för ett offer sheet och toppbacken Rasmus Andersson som unrestricted free agent.

Vegas behöver frigöra betydande pengar för att undvika att truppen plockas sönder.

Den klubb som värvar Hill skulle köpa väldigt lågt. Han kommer från en svag och skadedrabbad säsong, men hans meritlista som Stanley Cup-vinnare har fortfarande ett värde.

Jesperi Kotkaniemi, C, Carolina Hurricanes

Ålder: 25

Lönetaksträff: 4,82 miljoner dollar till och med 2029/30 (10-lags no-trade-lista)

Vad är mest förvånande?

Att Kotkaniemi fortfarande bara är 25 år gammal eller att han fortfarande har fyra år kvar på kontraktet?

Han har tillbringat större delen av säsongen i en begränsad roll längre ner i laguppställningen, vilket gör honom svår att sälja in.

Samtidigt är han fortfarande tillräckligt ung för att vissa lag ska kunna lockas av den potential som en gång gjorde honom till ett högt draftval.

Hurricanes är dessutom ett av få topplag som både har gott om draftval och stark prospectpool. De skulle kunna skicka med en extra tillgång för att få en affär i hamn.

Det är också värt att notera att hans kontrakt är mycket gynnsamt att köpa ut. Lönetaksträffen efter ett utköp skulle ligga under en miljon dollar per säsong.

Carolina kan välja den vägen – eller skicka med ett draftval till ett lag som är villigt att genomföra utköpet efter en trejd.

Jesperi Kotkaniemi

Foto: Foto: Bildbyrån

Brock Boeser, HF, Vancouver Canucks

Ålder: 29

Lönetaksträff: 7,25 miljoner dollar till och med 2031/32 (No-movement clause)

Boeser har varit en lojal lagspelare genom Canucks alla upp- och nedgångar.

Men han närmar sig 30-årsstrecket och är fortfarande långt ifrån att få chansen att spela om Stanley Cup.

Kan den där no-movement-klausulen börja kännas lite mindre orubblig om en riktig utmanare hör av sig?

Målskyttar är en bristvara på årets UFA-marknad och Boeser skulle generera enormt intresse om han blev tillgänglig.

Dessutom verkar Canucks vara motiverade att starta om under den nya ledningen med Sedinarna, general manager Ryan Johnson och huvudtränaren Manny Malhotra.

Morgan Rielly, B, Toronto Maple Leafs

Ålder: 32

Lönetaksträff: 7,5 miljoner dollar till och med 2029/30 (No-movement clause)

Maple Leafs och nye general managern John Chayka befinner sig i en knepig situation.

Rielly är inte längre den pucktransporterande toppback laget behöver honom att vara.

Han är inte heller en spelare värd 7,5 miljoner dollar per säsong, trots sina offensiva bidrag och ledaregenskaper.

Toronto skulle sannolikt må bra av att gå vidare.

Problemet är att Rielly själv bestämmer om han vill flytta genom sin no-movement-klausul.

Det verkar dock som att hans läger åtminstone har blivit något mer öppet för tanken på en nystart.

Ett utköp skulle ge betydande besparingar, men att ha kvar kostnaden för Rielly i åtta år framöver vore svårt att acceptera.

Morgan Rielly.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Valerij Nitjusjkin, HF, Colorado Avalanche

Ålder: 31

Lönetaksträff: 6,125 miljoner dollar till och med 2029/30 (12-lags no-trade-lista)

Elliotte Friedman rapporterade tidigare i veckan att Nitjusjkins namn "finns där ute" när Avalanche försöker skapa större flexibilitet under lönetaket.

Nitjusjkin var en nyckelspelare i mästarlaget 2021/22 och är fortfarande en utmärkt tvåvägsforward.

Problemet är att han sällan är en säker investering över en hel säsong med tanke på både skadehistoriken och problemen utanför isen.

Just dessa frågetecken minskar också hans värde på trejdmarknaden.

Frågan är om Colorado är villigt att acceptera en mindre gynnsam affär för att frigöra pengar.

Owen Tippett, HF, Philadelphia Flyers

Ålder: 27

Lönetaksträff: 6,2 miljoner dollar till och med 2031/32 (10-lags no-trade-lista)

Med Porter Martone och Tyson Foerster på väg att etablera sig som nyckelspelare på kanterna, kan Flyers vara villiga att trejda Tippett för att stärka en annan position.

Intresset skulle vara enormt.

Han är en fysisk powerforward som spelar rakt och hårt, men samtidigt placerar sig hans topphastighet på skridskorna i NHL:s 84:e percentil.

Det är en ovanlig kombination som mycket väl skulle kunna leda till ett överpris på marknaden.

Tomas Hertl, C, Vegas Golden Knights

Ålder: 32

Lönetaksträff: 6,75 miljoner dollar till och med 2029/30 (1,3875 miljoner dollar behålls av San Jose Sharks) (No-movement clause, tre godkända trejddestinationer)

Om Vegas ska få ekonomin att gå ihop för att behålla Pavel Dorofejev och kanske även Rasmus Andersson, samtidigt som klubben vill förbättra laget ytterligare, kan Adin Hill inte vara den enda spelaren som offras.

Tomas Hertl är ganska dyr för att vara tredjecenter, särskilt med tanke på att han gick 29 matcher utan mål mellan grundserien och slutspelet.

Om Golden Knights bestämmer sig för att gå efter en storstjärna som Dylan Larkin – som redan har Vegas på sin önskelista – kan en spelare som Hertl behöva gå åt andra hållet.

Tomas Hertl.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Alexis Lafrenière, HF, New York Rangers

Ålder: 24

Lönetaksträff: 7,45 miljoner dollar till och med 2031/32

Hittills ser karriärens bästa säsong 2023/24 mer ut som ett undantag än ett verkligt genombrott.

Samtidigt är förstavalet från draften 2020 fortfarande bara 24 år gammal. Dessutom visade han under slutspelet 2024, när han producerade 6 mål och 14 poäng på 16 matcher, vilken potential som fortfarande finns där.

I en NHL-värld där lönetaket fortsätter att stiga kan ett lag vara villigt att investera i en spelare som fortfarande har möjlighet att få karriären att lyfta.

För övrigt – upp med handen om du visste att Lafrenière gjorde 25 poäng på 25 matcher efter OS-uppehållet och tangerade sitt personbästa med totalt 57 poäng.

Har möjligheten att köpa lågt redan försvunnit?

TIER 3: Stora stjärnor, stora chansningar

Zach Werenski, B, Columbus Blue Jackets

Paranoian kring USA-spelarna är verklig, och det verkar inte som att Blue Jackets eller deras supportrar är immuna mot den.

Enligt Aaron Portzline på The Athletic finns det en växande oro kring den regerande Norris Trophy-vinnaren och OS-guldmedaljören.

Det är fortfarande osannolikt att Werenski faktiskt trejdas, men han är två år från unrestricted free agency – precis som Brady Tkachuk var.

Dessutom har Werenski inte spelat en slutspelsmatch sedan 2020.

Mathew Barzal, C, New York Islanders

Det har börjat viskas om att Islanders får samtal från lag som är intresserade av deras snabba och tekniskt skickliga center.

Att trejda Mathew Barzal skulle dock kräva ett erbjudande som får folk att tappa hakan.

Han skulle lämna ett enormt hål i topp sex, och dessutom har han betydande kontroll över sin framtid genom att kunna stoppa en flytt till 22 olika lag.

För övrigt talar han flytande franska.

Kände bara för att nämna det helt utan anledning.

Mathew Barzal.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Robert Thomas, C, St. Louis Blues

En rapport från Andy Strickland på FanDuel Sports Network tidigare i månaden gjorde gällande att Robert Thomas inte längre var aktuell för en trejd.

Vi får se om det stämmer.

Larkins trejdbegäran kan mycket väl ha fått flera av de lag som tidigare visat intresse för Thomas att rikta blickarna åt ett annat håll, vilket i så fall skulle minska trycket på Blues.

Matthew Knies, VF, Toronto Maple Leafs

John Chaykas offentliga uttalande om att en Knies-trejd "inte var sannolik" gav åtminstone viss klarhet.

Sannolikheten är inte noll procent.

Men det är uppenbart att Maple Leafs bara skulle släppa sin unika powerforward om de fick ett massivt överpris tillbaka.

Adam Fox, B, New York Rangers

Rangers befinner sig mitt i en ombyggnation.

Adam Fox missade dessutom en plats i USA:s OS-lag, som leds av Rangers huvudtränare Mike Sullivan.

Lägg därtill de kryptiska kommentarer Fox själv gav medierna när säsongen närmade sig sitt slut.

Det känns som att det finns en öppning för ett annat lag att försöka locka bort honom.

Adam Fox.

Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Nico Hischier, C, New Jersey Devils

Jag har flyttat ner honom ett steg på listan eftersom Pierre LeBrun rapporterar att kontraktsdiskussionerna mellan Nico Hischier och Devils utvecklas positivt.

Det är möjligt att han försvinner från listan helt till nästa uppdatering.

Devils-supportrar kan alltså andas ut – åtminstone för stunden.

TIER 4: Namn att hålla koll på utifrån lagens överskott på vissa positioner

Buffalo Sabres

Ukko-Pekka Luukkonen, MV

Alex Lyon, MV

Colten Ellis, MV

Anaheim Ducks

Pavel Mintjukov, B

Olen Zellweger, B

Har trejdats sedan förra upplagan:

Ross Colton

Michael Kesselring

Brady Tkachuk

Simon Nemec

Jordan Kyrou

Bowen Byram

Jordan Greenway