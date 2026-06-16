Kan trejda succébacken – trots stark debutsäsong

Jordan Spence kan vara på väg bort från Ottawa. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Jordan Spence var en av Ottawa Senators stora positiva överraskningar under den gångna säsongen. Den 25-årige högerfattade backen värvades från Los Angeles Kings förra sommaren i utbyte mot ett val i tredje rundan av NHL-draften 2025 och ett val i sjätte rundan 2026.

Under sin första säsong i den kanadensiska huvudstaden spelade Spence en viktig roll i lagets förbättrade försvarsspel. Han noterades för 31 poäng på 75 matcher och snittade 18 minuter och 44 sekunders istid per match när Senators tog sig tillbaka till slutspelet.

Trots framgångarna kan sejouren i Ottawa bli kortvarig.

Ottawa kan trejda Jordan Spence

Enligt Ottawa Citizens reporter Bruce Garrioch har general managern Steve Staios sonderat terrängen runt om i ligan för att ta reda på vilket värde Spence skulle kunna ha på trejdmarknaden.

"Låt oss vara tydliga. Det här betyder inte att Steve Staios försöker trejda Spence. Men möjligheten ska inte uteslutas eftersom alla alternativ ligger på bordet när samtliga 32 NHL-klubbar försöker förbättra sina lag", skriver Garrioch.

Spence blir restricted free agent den 1 juli, och Senators står inför flera viktiga beslut kring truppbygget. Enligt PuckPedia väntas klubben ha omkring 16,9 miljoner dollar i lönetaksutrymme inför sommaren, samtidigt som större delen av lagets stomme redan är kontrakterad för nästa säsong.

Carter Yakemchuk står på tur

Konkurrensen på högerbacksplatsen kan också spela in. Artiom Zub är etablerad i lagets topp fyra, även om han bara har ett år kvar på sitt kontrakt. Dessutom närmar sig stortalangen Carter Yakemchuk en ordinarie NHL-plats efter sina starka insatser i juniorhockeyn och nu senast AHL.

Ottawa hoppas kunna bygga vidare på säsongens framsteg under tränaren Travis Green, men mycket talar för att sommaren kommer att präglas av förändringar. Jordan Spence kan mycket väl vara ett av namnen som hamnar i centrum för klubbens planer.