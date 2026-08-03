Lista: 15 spelare att hålla koll på i Hlinka Gretzky Cup

Milan Sundström och Douglas Johnsson pekas ut.

Foto: Bildbyrån (montage).

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

När kalendern vänder blad till augusti är det dags att höja saker och ting ett snäpp.

Hlinka Gretzky Cup är den första stora händelsen på NHL-draften-kalendern, där de bästa spelarna för 2027- och 2028-draften intar rampljuset inför representanter från alla 32 NHL-organisationer. Det är inte alltid den mest spännande hockeyn, eftersom de flesta lag kämpar med att starta upp allt. Kanada har typiskt sett dominerat denna turnering, och vann när det senast hölls i Edmonton 2024. USA vann guld förra året, och kommer att försöka göra detsamma på motståndarnas hemmaplan.

Kanada, USA, Småkronorna, Finland, Tjeckien, Slovakien, Tyskland och Schweiz utgör fältet, och evenemanget drivs inte av IIHF på samma sätt som U18-VM. Turneringen samlar de mesta av de bästa tillgängliga talangerna, medan U18-VM ofta kan påverkas av skador sent under säsongen eller slutspel i juniorligor.

Idag tittar vi på 15 av de bästa löftena att hålla ögonen på i Alberta. Detta är bara en grundläggande genomgång av vilka man bör bevaka – det finns självklart många fler spelare värda att hålla ett öga på. För de som är intresserade av NHL-draften 2028 är Kanadas Maddox Schultz och Liam Pue, Finlands Paavo Fugleberg och USA:s Joey Cullen bland de främsta namnen att följa.

Brock Cripps, back (Kanada)

Kan Cripps bli årets Xavier Villeneuve eller Ryan Lin för Kanada? Den 178 centimeter långa backen hade en massiv WHL-rookiesäsong, noterades för 37 poäng under grundserien och ytterligare 21 poäng på 20 slutspelsmatcher med Prince Albert. Lägg till en final i guldmedaljmatchen vid U-17 och det var svårt att överträffa den typen av introduktion till hockeyvärlden. Cripps är en mycket skicklig modern back men saknar uppenbart den storlek som scouter vill ha. Betyder det att han kommer att falla i draften? Förmodligen, men ingen kommer att förneka hans råa talang och hockeykänsla, och hans fysik kommer inte att vara ett problem i Edmonton.

Landon DuPont, back (Kanada)

DuPont är något speciellt, och det är fantastiskt att vi får se honom ta en andra chans på guld i år. Liksom de flesta moderna backar är DuPont otrolig med pucken, rör sig snabbt och beslutsamt. Han är mer kreativ än någon back vi sett på ganska lång tid. Med extra yta kan DuPont absolut ta över ett powerplay, antingen genom att avlossa ett hårt skott eller genom att använda ytan för att dra försvarare ur position innan han ställer upp någon annan. Men DuPont bidrar med mycket mer än bara offensiv. Han blockerar skott, kämpar hårt och har farten för att komma tillbaka efter en målsituation och bryta upp ett anfall. Efter att ha sett honom spela så bra i Everett är jag exalterad över att få se honom på collegenivå. Denna turnering är särskilt ett försmak till att han gör sitt (förmodligen) enda JVM-framträdande i vinter.

Brock England, center (Kanada)

England var den främsta anledningen att följa Thunderbirds förra säsongen och det kommer inte att förändras 2026-27. Jag älskade hans spel vid U-17 World Challenge, och det var trevligt att göra mer än 20 mål och 50 poäng som WHL-rookie. Den starke skridskoåkaren är duktig på att skapa kvalitativa chanser i fart och blåser förbi äldre motståndare som om de stod stilla. Han är också en utmärkt playmaker. För en medelstor forward är England inte rädd för fysisk kontakt heller. Jag förväntar mig att England kommer att vara en av Kanadas bästa målgörare i år.

Alexis Joseph, center (Kanada)

Liksom DuPont förväntar jag mig att Joseph ta plats i Kanadas JVM-lag om några månader. Den 196 centimeter långa powerforwarden hade 60 poäng som QMJHL-rookie, samtidigt som han satte världen ögon på sig vid U-17 World Challenge med sex mål och 13 poäng på fem matcher. Moderna powerforwards måste vara starka skridskoåkare samtidigt som de spelar med ett högt tempo, och han uppfyller dessa krav utan ansträngning. Joseph använder sin stora kroppsbyggnad för att köra förbi motståndare, men han har också så mycket naturlig talang att han kan åka runt alla med lätthet. Denna turnering skulle kunna hjälpa till att driva narrativet att han är ett legitimt topp-löfte för 2027.

Lukas Kachlíř, back (Tjeckien)

Kachlíř var utmärkt vid detta evenemang för ett år sedan, och han kommer att förlita sig ännu mer på detta i år. Han presterade utmärkta siffror i den tjeckiska U-20-ligan och spelade till och med dubbelsiffrigt med matcher i den högsta proffsligan. På internationell nivå får den mindre backen ofta i uppgift att äta minuter och gör det effektivt. Han är liten, men han kanske är en av de mest skickliga tjeckiska backarna vi sett på flera år. Kachlíř rör sig bra, verkar alltid ha kontroll och kan avlossa en raket från blålinjen.

Michal Hartl, forward (Tjeckien)

Hartl har varit produktiv på alla nivåer inom landslaget och har redan gott om erfarenhet från U-18-laget. Hans siffror var inget att hoppa upp och ner för, men det var imponerande hur han anpassade sitt spel till alla olika situationer och hanterade defensiva uppdrag. Han är en detaljorienterad forward som spelar med en del fina inslag av talang och en snabb motor. Hartl kommer att få spela många minuter i denna turnering, och det är väl förtjänat.

Adam Nemec, forward (Tjeckien)

Nej, det här är inte den slovakiska forwarden som Ottawa Senators draftade för några veckor sedan. Istället är Nemec – som nyligen skrev kontrakt med OHL:s Brantford Bulldogs – en av de mest spännande europeiska forwarderna inför draften. Han presterade utmärkta siffror i den tjeckiska U-20-ligan och har varit en av sina landslags mest produktiva spelare internationellt de senaste två åren. Det finns enorm potential här som playmaker och jag tror att han är en av de smartaste spelarna som reser till denna turnering. Jag är inte säker på att han har den explosiva skridskoåkningen som krävs för att verligt lysa, men jag förväntar mig att Nemec ska kunna tänka ut motståndarna ganska konsekvent.

Lenni Kokkonen, back (Finland)

Kokkonen har redan en stark, 189 centimeter lång kroppsbyggnad och är inte rädd för att tackla äldre motståndare. Hans siffror var lite dämpade i U-20-ligan, men han var strålande i U-17 i höstas. Det var där vi fick se hur bra puckfördelare han är, och det fortsatte i hans insatser vid U-18-våren. Kokkonen letar alltid efter rätt pass och är kapabel att fatta smarta beslut under press. Jag förväntar mig att Kokkonen kommer att få mycket speltid i Edmonton.

Luca Santala, forward (Finland)

Santala hade en massiv internationell säsong, noterad för nästan ett mål per match med U-18-landslaget. Han presterade också utmärkta siffror i den finska U-18-ligan samtidigt som han spelade en hel del i U-20-divisionen. Den 188 centimeter långa forwarden är inte särskilt fysisk, men han har ett utmärkt skott och kan dominera byten på ett sätt som mycket få i hans ålder kan. Jag skulle vilja se viss förbättring i jämnheten, men jag blev förvånad när jag såg honom spela förra året, oftare än inte. Jag kan knappt vänta med att se vilken typ av roll han får hos London Knights.

Dorian Eklund Aspe, center (Sverige)

Dorian Eklund Aspe är lätt en av de mest iögonfallande svenskarna i årets klass. Den 194 centimeter långe centern har självklart en massiv kroppsbyggnad, men han vet också hur han ska använda den kraften ganska fint redan. Han har varit lite sådär internationellt under sin karriär, men har nästan alltid varit en av de mer produktiva centerna i sin åldersgrupp. Eklund Aspe spelar med ett enorm självförtroende, inte bara i sitt skapande, utan även i sitt fysiska spel. Räkna med att han kommer att vara svår att stoppa i Edmonton.

Douglas Johnsson, back (Sverige)

Douglas Johnsson är en av de mest skickliga små europeiska backarna jag sett på ganska lång tid. Han är en utmärkt skridskoåkare som rör pucken lika bra som någon annan i hans ålder. Hans siffror har varit suveräna över alla nivåer på sistone, och han var en av mina favoriter bland internationella backar på alla nivåer under 2025-26. Hans spel handlar om att kontrollera pucken och utnyttja öppna ytor, samtidigt som han använder sin talang för att vinna individuella dueller. Jag tycker också att hans defensiva spel är stabilt just nu. I en turnering som denna förväntar jag mig att Johnsson ska blomma; NHL är en annan best, men det är ett ämne för en annan dag.

Milan Sundström, center (Sverige)

Milan Sundström är son till den före detta NHL-spelaren Niklas Sundström, och man kan tydligt se att hockeykänslan har ärvts. Han är en arbetsam forward som enkelt dominerade U-17-landslagstävlingar samtidigt som han noterades för ett mål per match. Sundström kommer att besegra dig med sin spelförståelse, utmärkt passningsförmåga och sin tendens att hitta målfarliga ytor där andra inte ser dem. Sverige har alltid gjort ett bra jobb med att utveckla kvalitativa tvåvägscentrar och Sundström är näst på tur. Inte varje svensk scout är övertygad om Sundström som ett topp-löfte men han är definitivt långt före de flesta i fältet just nu och bör vara en som förlitas på tungt här.

Jonah Neuenschwander, center (Schweiz)

Neuenschwander tog plats i Schweiz JVM-lag för två år sedan som 15-åring, vilket var verkligt anmärkningsvärt. Vi har inte sett honom producera särskilt mycket i de två JVM-turneringarna, men det är lätt att förstå attraktionskraften. Han är en stark 193 centimeter lång forward som är lika bra som skytt och passare. Motståndare kämpar med att hantera hans råa muskelstyrka, och han är snabb också. Jag tror inte att han har potential av den högsta offensiva uppsidan för att gå topp 10, men han ser redan ut som en av de främsta powerforwards som finns inför 2027. Värt att notera att Neuenschwander hade den mest produktiva säsongen av en Draft-1-spelare i den Schweiz-baserade National League på 60 år, och jag kan knappt vänta med att se hur långt han kan ta sitt spel.

Brooks DeMars, forward (USA)

DeMars var en av de mest omtalade spelarna vid den senaste USA Hockey 17 Festival i New York. Han noterades för 11 poäng på sex matcher för Northern Plains-distriktet, nästan i nivå med hans produktion för hela säsongen med Penticton Vees förra året. Det var ett äldre lag, och han fick inte riktigt möjlighet att lysa, men jag förväntar mig att det ska förändras i år. Han är en stor 188 centimeter lång forward som med lätthet tar sig igenom motståndare och har en enastående release. Ännu viktigare är dock att han är en högproduktiv facilitator som kontinuerligt hittar öppna ytor, och inte är rädd för att ta den svåra vägen till målet.

Gunnar Conboy, center (USA)

Conboy kommer att få sig en riktigt fin karriär. Den 193 centimeter långa centern dominerar de flesta av sina dueller tack vare sin massiva kroppsbyggnad, men han är också oerhört smart. Han spelar med enorm kraft, men är också en stabil skridskoåkare. Conboys spel utan puck är redan ganska moget, och han fortsätter att bli bättre defensivt. Conboys skott kan skrämma målvakter också. Jag tror inte att han kommer att leda USA i offensiven, men du kommer att lägga märke till honom i varje match.