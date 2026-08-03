Blir nästa svenskvärvning: "Har verktygen"

Isac Jonsson i Mora IK.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Innan flytten till Nordamerika hann Isac Jonsson SHL-debutera för Rögle BK. Fem säsonger följde med spel i både USHL och NCAA, och till slut, till den gångna säsongen, var det dags att kliva in i proffshockeyn på riktigt.

Nu, efter ett första år i Hockeyallsvenskan, lämnar den 25-årige backen vårt avlånga land igen.

Säsongen där Oskarshamn, i januari, byttes mot Mora IK följs av spel i Danmark och Herlev Eagles – precis som Hockeymagasinet.dk rapporterat. Det är samma klubb som under söndagen även presenterade Nybros tidigare målvakt Alexander Hellnemo, och som redan har Isak Ask, Karl Falk, Isac Göransson, Joseph Jonsson, David Karlström och Carl Skärström i 2026/27-truppen. Alla dessa ledda av svenske tränaren Johan Åkerman.

– Isac kommer att ge oss snabbhet i försvaret, samtidigt som han har förmågan att bidra offensivt. Hans säsong i HockeyAllsvenskan har gett honom värdefull erfarenhet på hög nivå, och vi tror att han har verktygen för att göra skillnad från dag ett. Vi ser fram emot att hjälpa honom att fortsätta sin utveckling och se vad han kan bidra med till vårt lag, säger sportchefen Guillaume Doucet.