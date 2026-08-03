Command – gnistan till SDE:s nysatsning: "Jätteskillnad"

Alexander Command valdes som tolfte spelare i NHL-draften 2026.

Foto: Bildbyrån, Filip Palmbäck och privat.

För en månad sedan skrev Alexander Command historia genom att bli vald i NHL-draften. Det som det första löftet någonsin, med SDE Hockey som moderklubb, att gå i första rundan. Men den uppmärksamme noterade också att ytterligare tre av alla 24 svenskar tidigare varit en vända i föreningen: Carl Axelsson, Oscar Olsson och Ola Palme.

På det stora hela är det inget nytt för just SDE, med William och Alexander Nylander, Mattias Janmark, med fler, som också dragit på sig tröjan under junioråren. Men denna gång inträffar det också samtidigt som klubben gör en nysatsning.

– På juniorsidan, och då framförallt på U18-nivå, ska SDE vara ett lag som kan spela på nationell nivå efter jul. Lite som man var för några säsonger sedan. Det som vi menar med nystart är att arbeta för att ha en kontinuitet på en viss nivå. Vi vill ha ett LIU som är på toppnivå i Sverige, så att vi får behålla fler spelare hemma i Stockholm, berättar Isak Unger för hockeysverige.se.

Isak Unger kommer från ett jobb som U18-tränare i AIK, och har nu tagit över som ny sportchef efter Peter Nylander.

– Det är såklart jätteroligt, men det är egentligen inte bara nu 2026, utan det finns ett fint register av spelare som har gått vägen via SDE, säger Unger om årets valda spelare.

– Några har varit här en säsong och sen var Command här från de första skridskoskären till att han flyttade till Örebro. Så vi har ju möjligheten att vara med och forma alla typer av spelare under alla typer av tidsperioder, tillägger han.

SDE:s styrka: "Det är något speciellt"

Just Alexander Command är också en spelare som Isak Unger haft koll på länge. Detta som motståndartränare till Solnas 07:or.

– Han var uppe tidigt med SDE 07:or. Det var sån person som många pratade om tidigt, men det är miljön där ute som är lite speciell, säger nye sportchefen om SDE och förklarar.

– Det är två fina ishallar, uterinkar på det, fina anläggningar i övrigt. Sen finns det en stolthet till föreningen som nästan går att jämföra med stoltheten som supporters känner till AIK eller andra stora föreningar. Det är något speciellt. Det är inte som att vara ute i någon av de andra mindre klubbarna i närområdet.

Det är också detta, tillsammans med mängden energi och resurser som läggs ner från alla runt föreningen, som Isak Unger menar "gör föreningen bra på det stora hela."

– Sen kan vi stöta och blöta i vad det krävs för kompetens på tränare under resans gång, men om man bara tar helikopterperspektivet så är det något speciellt, det måste jag ändå säga.

Alexander Command i SDE U18 säsongen 2023/24.

Foto: Filip Palmbäck.

Kan få 1,5 miljoner kronor: "En jätteskillnad"

Nu får SDE ett passande tillskott när denna nysatsning påbörjas. Det genom 10 000 dollar, som moderklubb till Alexander Command, men också potentiellt 157 500 dollar när 18-åringen skriver på sitt första NHL-kontrakt (lika mycket går till Örebro).

– Det är ingen hemlighet, utan det gör en jätteskillnad - i synnerhet när man har någon typ av kontinuitet i det. Det gör att vi kan återinvestera de här pengarna och ge det lilla extra till de unga spelarna som nu formas i föreningen. Det är en sak om det kanske bara händer en gång var tionde år, men vi har lyckats göra det med en viss kontinuitet, och då kan man faktiskt skruva på verksamheten mer långsiktigt, säger Isak Unger om ersättningen genom NHL-avtalet.

Bortsett från det materiella får SDE samtidigt mycket i form av en ny förebild. Något man inte fått på samma sätt med de som varit förbi något år, för att sedan väljas i draften.

– Det som kommer att vara nyttigt i den dagliga verksamheten är för de unga killarna och tjejerna att se; "här har vi en spelare som faktiskt tog sina första skridskoskär i föreningen, och var kvar hela vägen till NIU". Han har varit hemma nu efter NHL-draften, och hans pappa är engagerad i föreningen som J20-tränare, så den kärleken och stoltheten till föreningen återinvesteras på det sättet. Nu när man ser de unga killarna och tjejerna ute på den streethockeyplan vi har är det självklart att samtalsämnet har varit Alexander Command. De ser upp till honom.

Alexander Command har också sitt barndomshem två eller tre stenkast från en av SDE:s ishallar. "Så han lär nog titta förbi när han har vägarna förbi", menar Isak Unger, med förståelse för 18-åringens hektiska schema just nu.

"Handlar också om möjligheten att gå vidare"

Det där målet, att SDE:s U18 ska spela på nationell nivå, uppnåddes 2024 - med både Alexander Command och Oscar Olsson i laget. Då var det dock för första gången på 14 år - trots mängden spelare som producerats i talangfabriken.

Nu, efter att laget också fått kvala sig kvar i U18 Region, påbörjas också denna nysatsning med Unger i spetsen.

– De spelare som inte tillhör den absoluta toppen och därför inte är självklara val för klubbarna i norr eller söder ska kunna se Stockholm som en plats där de kan få den utbildning och utveckling de behöver. Därför är det väldigt värdefullt att kunna visa upp spelare som har gått hela vägen i föreningen och sedan blivit draftade, säger sportchefen om förhoppningarna med satsningen, där målet är att nå U18 Nationell.

– Sen har Command, i det här fallet, haft två fina säsonger i Örebro, men det handlar också om att skapa en miljö där du har möjligheten att gå vidare till en större förening. Det finns exempel bland 06:orna som både gick till Djurgården och AIK efter att man spelat nationellt med U18 i SDE (2024).

Till sist, Isak, när du mötte Command med Solna, trodde man att han skulle gå i första rundan av NHL-draften?

– Nu pratar vi från U10.. det var många duktiga 07:or på den sidan av stan. Sen ser man självklart tidigt att det är duktiga spelare, men att man går så pass tidigt i NHL-draften tror jag ingen sa där och då. Men det är otroligt kul att följa på nära håll, verkligen. Om man såg draften så såg man hur glad, och kanske lite förvånad, han blev när hans namn ropades upp så pass tidigt. Jag är otroligt glad för hans skull, avslutar sportchefen.

Alexander Command under TV-pucken 2023.

Foto: Martin Jansson.