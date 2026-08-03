Klar för ny allsvensk klubb: "Riktigt spännande"

Hannes Hellberg i Leksand 2024.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Både under 2023/24 och 2025/25 såg Hannes Hellberg ut att ha fått ordentligt fäste i Hockeyallsvenskan. Det genom två lån från Leksand, först till Västerås och sedan till Nybro. Men den gångna säsongen blev tuffare.

Nu, efter uppbrottet i Almtuna mitt under säsong, bekräftas Expressens uppgifter om att 21-åringen skriver på för Vimmerby HC.

– Hannes har offensiva egenskaper som vi verkligen gillar. Han är skicklig med pucken, har bra blick för spelet och kan skapa både för sig själv och andra. Han har redan gjort mycket hockey på den här nivån och det blir riktigt spännande att följa hans utveckling hos oss, säger sportchefen Pelle Johansson under måndagen.

Öste in poäng i Leksands juniorlag

Under sin juniortid i Leksand öste Hannes Hellberg in poäng och gjorde sig aktuell för juniorlandslagen. Nu blir han sista pusselbiten i det Vimmerby som lyckats spela sig kvar i andraligan två år i rad.

"Hannes har redan hunnit samla erfarenhet från både SHL och Hockeyallsvenskan och visat att han kan producera på den här nivån", skriver Hellbergs nya klubb.

Den Täby-fostrade forwarden har hunnit med 123 matcher i Hockeyallsvenskan, samt 18 ombytta matcher i SHL.