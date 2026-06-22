Matthew och Brady Tkachuk återförenas i Florida Panthers. Foto: REUTERS/Marton Monus

Foto: REUTERS

De vann OS-guld tillsammans i februari.

Nu får bröderna Tkachuk chansen att jaga Stanley Cup tillsammans i Florida.

Under natten genomförde Ottawa Senators och Florida Panthers den stora bytesaffär som gör att lillebror Brady lämnar den kanadensiska huvudstaden. I utbyte släpper Panthers ifrån sig tre förstarundeval i NHL-draften – 9 och 25 i årets draft samt ett villkorat val 2029 – liksom ett val i andra rundan 2027.

– Det här var inget beslut vi fattade lättvindigt, men i slutändan gjorde vi det som vi anser är bäst för klubbens långsiktiga framtid, säger Ottawas general manager Steve Staios i ett pressmeddelande.

Brady Tkachuks ovissa framtid i Ottawa lade grund för trejd

Spekulationer om att Brady Tkachuk inte ville stanna i Ottawa Senators långsiktigt har florerat under ett par års tid. Men så sent som efter Senators sorti ur Stanley Cup-slutspelet i april sade den 26-årige forwarden uttryckligen att han "ville stanna och vinna där".

När Staios och Tkachuk träffades förra månaden ska det dock ha låtit annorlunda. Brady Tkachuk var inte villig att svara ja på frågan om han kunde tänka sig att stanna i Ottawa efter att hans nuvarande kontrakt löper ut 2028. Det fick Senators att agera.

Tkachuk, som har en no movement-klausul i kontraktet, lämnade in en lista på fyra lag han kunde acceptera en trejd till. Utöver Florida uppges Vegas Golden Knights, Minnesota Wild och Carolina Hurricanes ha funnits på den listan. I slutändan var det dock bara Florida som var ett alternativ, då lockelsen att få chansen att spela med storebror Matthew blev för stor.

Jason Robertson – Tkachuks ersättare?

Florida tillskansade sig ett extra förstaval i kommande helgs draft när man skickade Mackie Samoskevich till Seattle Kraken tidigare under söndagen. Det valet använde Panthers general manager Bill Zito till sin fördel i den affär man slutligen slöt med Senators.

För Ottawa Senators inleds nu jakten på en ersättare. En spelare som det ryktas att klubben har ringat in är Dallas Stars amerikan Jason Robertson. 27-åringen är restricted free agent och uppges ha svårt att komma överens med Stars om ett nytt avtal.

– Vi har nu både utrymme under lönetaket och extra draftval till vårt förfogande, och vi kommer att arbeta aktivt för att förbättra vår spelartrupp, säger Steve Staios.

Brady Tkachuk kommer från en rörig säsong som bjöd på både fram- och motgångar. Han var med och vann OS-guld med USA i Milano, men hade en tung säsong med Senators som innefattade skador och 0–4 i matcher i den första slutspelsrundan mot de blivande mästarna från Carolina.

Sedan han draftades av Ottawa Senators som fjärde spelare i första rundan 2018, har Tkachuk gjort 213 mål och 463 poäng på 572 matcher. Den senaste säsongen svarade han för 22 mål och 59 poäng på 60 matcher.