Berglunds nya roll (?) – i Västerås

Mikael Wikstrand och Patrik Berglund.

Foto: Bildbyrån (montage).

Patrik ”Bulan” Berglund kan bli en del av Västerås IK ledarstab under den kommande säsongen. Åtminstone är det vad bilderna från lagets första försäsongsträning pekar mot. Bilder som visade Berglund som en resurs, intill nye huvudtränaren Mikael Wikstrand.

VLT var på plats när VIK återsamlades och ställde frågor om den tidigare NHL-stjärnan.

– Tanken är att ”Bulan” ska vara med en del och hjälpa till, eftersom det bara är jag och JG (Johan Gustafsson, assisterande tränare) där ute och vi är rätt gröna. ”Bulan” kommer in med två ögon och ska hjälpa oss och spelargruppen på individbasis framåt, säger Wikstrand till VLT och förtydligar.

– Han kommer inte vara med under matcher och stå i båset, utan han kommer att vara en resurs på isen.

Patrik Berglund vill inte stå i båset

Hur länge Västerås kommer att använda sig av denna lösning är ännu oklart, menar Wikstrand.

– Vi får kommunicera någonting när någonting är sagt. Men ”Bulan” är med nu och sedan får vi se vad ”Poppe” (sportchef Peter Popovic), ”Stiffen” (assisterande sportchef Stefan Holmgren) och han kommer överens om, säger Wikstrand till VLT.

32-åringen, ny från Forshaga, medger att han vill ha med Berglund på tåget när säsongen drar igång. Samtidigt bekräftar han att det är den tidigare NHL-profilens önskemål att inte stå i båset.

– Det är lite så, att han inte vill det. För mig hade han jättegärna fått vara med i båset, men han känner att den här rollen vi håller på att skapa passar honom bra. ”Bulan” har haft en extremt bra karriär, så han ser saker på detaljnivå och är någon att se upp till, säger Wikstrand.