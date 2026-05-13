”Det kommer bara att bli värre – ett riktigt problembarn”

Det som skulle bli nästa stora superstjärna i Philadelphia Flyers håller snabbt på att utvecklas till ett mardrömsscenario. Nu sågas Matvej Mitjkov öppet av NHL-källor – och en chefsscout går så långt som att kalla honom för ett ”riktigt problembarn”. Kritiken mot den ryske talangen beskrivs dessutom bara vara början.

Matvej Mitjkovs framtid i Philadelphia Flyers ifrågasätts efter det svaga slutspelet. Foto: AP Photo/Alamy (montage)

Den här texten ät publicerad på DailyFaceoff.com och är översatt till svenska.

Om Philadelphia Flyers general manager Danny Briere och presidenten Keith Jones hade fått ett skiljedomsbeslut före säsongen där det stod att laget skulle ta sig till andra rundan av slutspelet – hade de tackat ja? Med tanke på att Flyers har befunnit sig i någon form av ombyggnation sedan 2023 är det rimligt att anta det.

När Flyers åkte ut mot Carolina Hurricanes i måndags fick laget stående ovationer av hemmapubliken i Xfinity Mobile Arena trots att serien slutade i en svepning på fyra matcher. Det är därför rimligt att säga att stora delar av supporterbasen känner likadant.

Trots den objektivt sett framgångsrika säsongen för Flyers har dock ännu en negativ berättelse lagt sig som ett mörkt moln över allt annat: situationen kring Matvej Mitjkov.

Matvej Mitjkov, 21, petades i den fjärde och sista matchen mot Hurricanes – två veckor efter att han bänkats i match 5 mot Pittsburgh Penguins. Beslutet var uppenbart impopulärt med tanke på Mitjkovs status som sjundevalet i draften 2023 och hans obestridliga råtalang.

Sämst expected goals – i hela slutspelet

Petningen blev ännu mer frustrerande när man ser till Flyers offensiva problem under slutspelet. Laget lyckades inte göra fler än tre mål i någon match under andra rundan och rankades näst sist av alla slutspelslag i expected goals per 60 minuter enligt MoneyPuck.

Samtidigt var beslutet att peta Mitjkov, hur ifrågasatt det än var från huvudtränaren Rick Tocchets sida, långt ifrån obefogat sett till spelarens prestationer och spel på isen. Mitjkov, som spelade större delen av slutspelet tillsammans med centern Noah Cates, noterades för endast en assist på åtta matcher och hade sämst xGF% av samtliga spelare som spelade minst fem matcher i slutspelet.

Dessutom var Mitjkovs spel utan puck tydligt bristfälligt. Hans skridskoåkning saknade fart, han tappade puckar ofta under press med klubban, hade svårt att vinna närkamper längs sargen och hans defensiva medvetenhet var långt ifrån tillräcklig.

När han bänkades i första rundan uttryckte flera källor från andra NHL-klubbar till Daily Faceoff att Flyers gjorde rätt, där en person sade:

– Han har inte spelat bra – jag förstår beslutet.

Rick Tocchet har inte varit rädd för att sätta Matvej Mitjkov åt sidan. Foto: AP Photo/Gene J. Puskar

Källa: ”Mitjkov är omöjlig att coacha & dålig lagkamrat”

Under andra rundan kontaktade en NHL-chef med ansvar för amatörscouting DFO och menade att Flyers borde ”göra sig av med honom innan han tappar allt värde” och att det ”bara kommer att bli värre – han är ett riktigt problembarn”.

Samma chef lade till att spelaren var en ”no-fly zone” för hans klubb inför draften 2023, med hänvisning till att Mitjkov är omöjlig att coacha och en dålig lagkamrat.

Efter samtal med två assisterande NHL-tränare – varav en tidigare arbetat tillsammans med Tocchet – anser båda att den här säsongens problem helt och hållet ligger på spelaren själv. En av tränarna sade också att:

– Mitjkov kommer aldrig mer att komma till en säsong otränad tack vare Tocchet.

Samma tränare menade dessutom att bilden av Tocchet som dålig med unga spelare är ”osann”.

Flyers var medvetna om riskerna som följde med att drafta Mitjkov, och situationen är långt ifrån omöjlig att reparera. Som en källa uttryckte det till DFO är Mitjkovs eldiga personlighet både en av hans största styrkor och största svagheter – det beror helt enkelt på om saker och ting går bra för laget eller inte.

Dök upp till träningslägret i dålig form

I en perfekt värld kommer Mitjkovs extrema tävlingsinstinkt göra att han kommer tillbaka nästa säsong dubbelt så motiverad och att hans andra NHL-säsong i slutändan bara blir ett hack i skivan.

Allt detta för att säga: frustrationen som Flyers känt kring Mitjkov den här säsongen – ända sedan han dök upp till träningslägret i dålig form – är inte något unikt för dem. Enligt i princip alla uppgifter hålls Mitjkov i dagsläget inte särskilt högt av många personer runt om i ligan.

Det betyder dock inte att Flyers har någon brådska att göra sig av med honom. Ja, saker gick inte bra den här säsongen, men Mitjkov är fortfarande en viktig del av klubbens ombyggnation och besitter en offensiv skicklighet som kanske bara Trevor Zegras delar inom organisationen.

Dessutom vore det inte särskilt smart tillgångshantering att trejda Mitjkov direkt efter en svag säsong – även om han fortfarande noterades för 51 poäng. Samtidigt finns risken att hans värde rasar ännu mer om utvecklingen inte vänder nästa år.

Även om Flyers alltså inte aktivt försöker trejda Mitjkov känns det som att han inte längre är lika ”untouchable” som tidigare. Efter samtal med källor inom organisationen tidigare under veckan fick DFO höra att Flyers skulle ”lyssna på allt” om det innebär att laget blir bättre – vilket alla bra NHL-klubbar gör.

Men med tanke på att det sades i samband med en diskussion om Mitjkov är det ändå anmärkningsvärt, eftersom ordet ”untouchable” tidigare varit synonymt med honom.

Philadelphia Flyers tycks inte hålla Matvej Mitjkov lika högt som tidigare. Foto: AP Photo/Chris Szagola

Blir Matvej Mitjkov trejdad i sommar?

En källa inom klubben sade till DFO att Flyers största behov inför sommaren är en center för en producerande kedja. Sådana spelare är extremt svåra att få tag på, och de som finns tillgängliga kostar enormt mycket – fråga bara St. Louis Blues vad prislappen på Robert Thomas skulle vara.

Jag säger inte att det här är något som diskuterats eller kommer att hända, men om Auston Matthews skulle bli tillgänglig – skulle ett paket byggt kring Mitjkov vara tillräckligt för att inleda en diskussion med Toronto Maple Leafs?

Återigen: väldigt tidigt och högst spekulativt, men åtminstone något värt att fundera över.

Den här säsongen var långt ifrån idealisk för Mitjkov, men laget som helhet stod ändå för en mycket framgångsrik säsong. Den bästa tänkbara utvecklingen för alla inblandade vore att Mitjkov studsar tillbaka under 2026/27 och stärker den redan ljusa framtid som finns på plats i Philadelphia.

Men ansvaret ligger nu helt på spelaren själv att komma tillbaka starkare till hösten och förändra berättelsen kring honom.

Om inte, kanske slutet på den här historien inte blir så poetiskt som alla hoppats på.

