Stjärnvärvningen får ledarroll – här är FBK:s kaptener

Linus Johansson är kvar som lagkapten och Marcus Johansson ingår i FBK:s nya kaptensgrupp.

Foto: Bildbyrån

Förra året hade Linus Johansson sällskap av Magnus Nygren och Joakim Nygård i Färjestads kaptensgrupp där de två sistnämnda agerade som assisterande kaptener.

Till den kommande SHL -säsongen väljer Färjestad att byta vilka spelare som har "A" på bröstet. Linus Johansson får nämligen tre nya assisterande vid sin sida bland årets kaptener.

Färjestad bekräftar nu via sociala medier att hemvändarna Marcus Johansson och Victor Ejdsell båda blir assisterande kaptener. Backen Axel Bergkvist får också ett "A" på bröstet inför säsongen 2026/27.

Marcus Johansson blir assisterande kapten i återkomsten till Färjestad

Linus Johansson kom till Färjestad 2018 och har varit lagkapten för klubben sedan 2019/20, förutom säsongen 2020/21 då centern spelade i KHL. Han kliver nu in i sin sjunde säsong med "C:et" på bröstet i Färjestad. Totalt har 33-åringen spelat 380 matcher i FBK-tröjan och producerat 201 poäng och han lyfte LeMat-pokalen som kapten 2022.

Marcus Johansson är tillbaka i Färjestad BK efter 16 säsonger i NHL där han har gjort 566 poäng på 1 058 matcher. "MoJo" har tidigare haft ett "A" på bröstet i både New Jersey Devils och Buffalo Sabres i NHL och får nu även en ledarroll efter återkomsten till Färjestad. Senast som 35-åringen spelade i Färjestad var säsongen 2009/10 och han var bland annat med och vann SM-guld 2009.

Victor Ejdsell har också kommit hem till Färjestad men för hans del har det blivit två år i Schweiz innan han nu återvänt till Karlstad. Ejdsell hade ett "A" på bröstet under fyra säsonger innan flytten till Bern och kliver nu tillbaka in som assisterande kapten. Den 31-årige stjärncentern har gjort 196 poäng på 327 matcher i Färjestad och vann SM-guld 2022.

Axel Bergkvist värvades till Färjestad från Mora 2022 och kliver nu in i sin femte säsong i FBK-tröjan. Det blir också första gången som han kliver in i en kaptensroll. Under sina år i Färjestad har Bergkvist noterats för 101 poäng på 237 matcher.