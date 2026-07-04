Här är galna detaljerna i Leo Carlssons nya kontrakt

Leo Carlsson har skrivit på NHL:s största kontrakt. Foto: Bildbyrån.

Leo Carlsson kommer med all sannolikhet att kliva in i nästa säsong med NHL:s högsta lön. Det står klart efter att Philadelphia Flyers under fredagen delat ut ett offer sheet till 21-åringen - ett offer sheet som värmlänningen valde att skriva på.

Kontraktet som Flyers erbjuder Carlsson löper över fem säsonger och är värt 18 miljoner dollar per säsong – totalt 90 miljoner dollar. Det motsvarar 870 miljoner svenska kronor i dagens dollarkurs. Kirill Kaprizov skrev NHL:s största kontrakt genom tiderna när han tecknade ett åttaårskontrakt med Minnesota Wild under säsongen. Det kontraktet, som gäller från och med nästa säsong, har en årligt värde på 17 miljoner dollar. Men Carlsson skulle alltså få en högre årsinkomst och en högre lönetaksträff.

Anaheim Ducks har nu sju dagar på sig att matcha budet. Om man väljer att inte göra det kommer Philadelphia att behöva kompensera dem med fyra förstarundeval i NHL-draften.

Galna detaljerna i Carlssons avtal

Ett offer sheet är ett sätt för en NHL-klubb att försöka värva en restricted free agent (RFA) från en annan klubb. Det är ett ovanligt, men kraftfullt verktyg eftersom det tvingar spelarens nuvarande klubb att fatta ett snabbt beslut. Eftersom Carlsson valde att skriva på Flyers kontraktserbjudande behöver Anaheim nu helt enkelt fatta ett beslut om man hellre behåller sin förstacenter och gör honom till ligans bäst betalde spelare, eller om man hellre tappar honom och i utbyte får fyra förstarundeval i draften.

Under natten läckte det ut fler detaljer i Carlssons galna nya kontrakt.

Ungefär 85 av de 90 miljonerna dollar betalas ut i signingbonusar - inte i traditionell lön.

Han kommer, så fort kontraktet går igenom på fredag, få nästan 20 miljoner dollar i en klumpsumma. Första juli 2027 får han ytterligare drygt 18 miljoner i en klumpsumma. Däremellan får han en lön på 850 000 dollar. Totalt kommer Carlsson få runt 39 miljoner dollar (runt 375 miljoner kronor) de kommande tolv månaderna.

Kontraktet är framtungt, vilket innebär att han successivt kommer tjäna lite mindre varje år de kommande fem åren. År ett drar han som sagt in runt 20 miljoner, år två runt 19, år tre runt 18, år fyra och fem kommer han tjäna runt 16 miljoner dollar per år.

Carlsson får under år fem av kontraktet en så kallad "no movement-klausul", vilket innebär att klubben han tillhör inte har rätt att flytta honom någonstans utan svenskens tillåtelse.

Offer Sheets är ovanliga i NHL - men Leo Carlsson hade fått hela fyra (!) sådana på sig. Han valde att skriva på Philadelphias erbjudande.

Kommer från sin bästa säsong

Carlsson kommer från sin hittills bästa säsong i NHL-karriären. Den svenske centern svarade för 29 mål och 67 poäng och var en starkt bidragande orsak till att Anaheim Ducks tog sig till slutspel för första gången på åtta år. I slutspelet noterades han dessutom för elva poäng på tolv matcher när Ducks avancerade till den andra rundan. Anaheim valde Carlsson som andraval i NHL-draften 2023.

På fredag vet vi om han spelat sin sista match för Ducks, eller om de är beredda att matcha Flyers bud och därmed behåller sin svenske guldklimp.