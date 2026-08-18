Oskar Olausson är hemma igen och berättar om flytten till Frölunda.

Foto: Bildbyrån/Montage

Efter fem år i Nordamerika är Oskar Olausson hemma på svensk mark igen. Inför den kommande säsongen har 23-åringen, som fyller 24 år till hösten, skrivit på ett tvåårsavtal med Frölunda HC .

Förra veckan gjorde Olausson sin första match hemma i Sverige på över fem år när hans Frölunda gästade HV71 i Jönköping för lagets första träningsmatch inför SHL -säsongen.

– Det var riktigt roligt. Det var ju länge sedan som jag spelade på stor rink också, men det var väldigt kul att spela igen, säger Oskar Olausson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är ju en helt annan hockey. Det kommer att ta lite tid att vänja sig vid det. Det är lite mer ytor och ett helt annat spel egentligen. Det var roligt att komma igång och jag är taggad på fler matcher framöver.

Är det mycket att komma in i nu med tanke på att du inte har spelat på stor rink på länge?

– Ja, det blir ju mer ytor och ett annat spel liksom. Just nu är man ju lite ringrostig också för att man inte har spelat på några månader. Annars, som sagt, är det väldigt kul att börja spela matcher nu igen.

Oskar Olausson under debuten med Frölunda förra veckan.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

För Oskar Olausson var Frölunda-debuten också minnesvärd av en annan anledning. Tranåsprodukten tillbringade nämligen fyra år i HV71 som junior och var nu alltså tillbaka i Husqvarna Garden som motståndare.

– Det var väldigt speciellt. Det var inte nog med att man inte har spelat i Sverige på sex år, eller vad det är, utan då fick man spela första matchen här också. Det var speciellt. Jag gick ju hela vägen från U16 till A-laget i HV så det var helt klart speciellt att vara tillbaka, säger Olausson med ett leende.

Därför valde Oskar Olausson Frölunda

Oskar Olausson presenterades av Frölunda i våras och har sedan flyttat till Göteborg för att bekanta sig med staden, klubben och sina nya lagkamrater.

– Allt har varit väldigt bra. Jag har varit här och kört sommaren med dem för att lära känna gänget. Det är väldigt drivna gubbar och det är väldigt kul att vara med dem. Det kommer att bli en rolig säsong.

När forwarden skulle vända hem till svensk hockey igen föll alltså valet på Frölunda HC.

– Det är ett topplag i Sverige och ja, i hela Europa egentligen. Det är en väldigt bra förening för att utvecklas, bli bättre som spelare och få chansen att vinna. Det var lite så tankarna gick innan jag skrev på.

Oskar Olausson har tidigare spelat 16 SHL-matcher för HV71.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Fanns det flera klubbar i bilden, eller var du redan tidigt inställd på Frölunda?

– Det fanns lite alternativ men när Frölunda dök upp kände jag att det skulle bli bäst för min utveckling att spela just här. Då var det lätt att välja Frölunda.

Du nämnde ju att det var speciellt att vara tillbaka och möta HV71, var det också ett alternativ för dig att återvända dit?

– Ja, HV fanns absolut också med i bilden. Det var ett svårt beslut, men det blev Frölunda den här gången.

Söker nystart efter åren i AHL: "Kände att jag var klar med det"

I ung ålder var Oskar Olausson en stor talang och han draftades av Colorado Avalanche i första rundan 2021. Han tog sedan direkt klivet över till Nordamerika för spel i den kanadensiska juniorligan OHL innan han tog steget upp till proffshockeyn.

Olausson gjorde sedan fyra säsonger i farmarligan. Han fick spela fyra NHL -matcher med Colorado Avalanche men fick annars endast spela i AHL . Efter tre år trejdades han bort från Colorado och hamnade sedan i Minnesota Wild. Där blev det dock ingen förändring utan Olausson spelade exklusivt för farmarlaget Iowa Wild.

Totalt blev det 95 poäng på 226 matcher i AHL för Oskar Olausson innan han bestämde sig för att vända hem.

Hur gick resonemanget kring att vända hem efter säsongerna i Nordamerika?

– Jag känner väl att jag blev fast lite i AHL och var sugen på att få lite av en nystart. Då kände jag att Sverige är rätt väg för mig just nu. Det känns bra att vara hemma igen.

Det blir fyra NHL-matcher för Olausson i "Avs", som annars mestadels fick spela i farmarligan.

Foto: Jack Dempsey/AP Photo/Alamy

På vilket sätt känner du att du "blev fast" i AHL?

– Det blev lite så att man fastnar i en viss roll eller ett visst fack. Jag var ju där i Colorado under många år men där var det väldigt svårt att slå sig in i det laget eftersom det i princip alltid är ett topplag. Sedan när jag hamnade i Minnesota var det lite samma sak där egentligen. Då kände jag att jag var ganska klar med det och att jag ville hitta en nystart här. Det var det bästa för mig och min karriär.

Var du bara inställd på att komma hem till Sverige för att få starta om då?

– Ja, precis.

Oprövad på SHL-nivå: "Känner mig mer redo"

Samtidigt menar Oskar Olausson att det har varit nyttiga år i AHL.

– Man har lärt sig massor; tränat och varit runt riktigt bra spelare. Sedan växer man som människa också och har blivit en bättre hockeyspelare. Nu är det bara att visa nu att man är en bra hockeyspelare genom att göra det bra ifrån sig här.

Under åren i HV71 kom Oskar Olausson upp och fick spela 16 SHL-matcher. Han var även utlånad till Södertälje och fick göra elva matcher i HockeyAllsvenskan . Det är dock den enda erfarenheten som 23-åringen har av seniorhockey hemma i Sverige.

Hemkomsten innebär alltså att han kommer att få göra sin första riktiga säsong i SHL.

Hur känns det inför den utmaningen?

– Det är lite nytt. Jag kommer ju in och är liksom helt ny i den här ligan egentligen. Jag är väldigt förväntansfull och taggad på att göra den här säsongen. Jag känner mig mer redo nu, avslutar Oskar Olausson.