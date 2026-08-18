Saku Koivus tröja ska hissas till taket av TPS Åbo.

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Saku Koivu är en av Finlands bästa hockeyspelare genom tiderna med bland annat 18 säsonger i NHL .

51-åringen fick sin början i TPS Åbo och spelade tre säsonger i klubbens A-lag där han var med och ledde moderklubben till dubbla guld 1993 och 1995. Koivu återvände sedan till TPS och spelade för klubben under lockout-säsongen 2004/05.

Saku Koivu får tröjan hissad av TPS Åbo

Nu meddelar TPS Åbo att Saku Koivu ska få sin tröja hissad till taket och hans tröjnummer 11 pensioneras – även om han "bara" gjorde fyra säsonger i klubben.

– Jag känner en oändlig tacksamhet över att få den här äran. TPS har varit en stor del av mitt liv sedan jag var liten och alla tränare, ledare och lagkamrater som jag hade i TPS hade avgörande roller i min uppväxt och personen som jag har blivit. Alla spelare som får sina tröjor hissade till taket säger att det är den största äran som en individuell spelare kan få. Det har varit väldigt många stora spelare och personligheter i klubben och jag är liten i sammanhanget, men väldigt stolt, säger Koivu på klubbens hemsida.

Saku Koivu kommer att göra Timo Nummelin, Juhani Wahlsten, Jukka Vilander, Reijo Leppänen, Rauli Tammelin och Hannu Virta sällskap i taket av Gatorade Center.

– Sakus resa från ungdomsspelare i TPS till att bli den första europeiska lagkaptenen i Montréal Canadiens är en otrolig historia och han har hade en karriär som präglades av framgångar i både klubblag och landslag. Den resan förtjänar att hyllas på platsen där allting började. Det är en stor ära för TPS att nummer 11 kommer ta plats i taket tillsammans med övriga pensionerade tröjnummer, säger Kari Kauppila som är ordförande för klubbens hederskommitté.

Ceremonin kommer att äga rum den 24 oktober i samband med TPS Åbos hemmamatch mot Lukko i Liiga.

Saku Koivus otroliga karriär – en av Finlands största någonsin

Saku Koivu satte ett stort avtryck i TPS Åbo innan flytten till NHL. Han gjorde 53 poäng på 47 matcher i SM-liiga som junior 1993/94 vilket är en av de bästa säsongerna någonsin av en U20-spelare. Säsongen därpå gjorde Koivu otroliga 74 poäng på 45 matcher vilket är den tionde högsta poängnoteringen i finska ligans historia.

Koivu flyttade sedan till hockeyns Mecka, Montréal, där han blev en stjärncenter i NHL och var omåttlig populär i "Habs". Han skrev historia 1999 när han som första europé utsågs till lagkapten för Montréal Canadiens. 2001 blev Saku Koivu diagnostiserad med cancer och väntades missa hela säsongen 2001/02 men gjorde en sensationell comeback i slutet av säsongen. I sin första match tillbaka möttes Koivu av en enorm stående ovation i Montréal .

Finländaren spelade i Montréal fram till 2009 innan han lämnade och skrev på för Anaheim Ducks som free agent. Där spelade Koivu tills han avslutade karriären 2014. Totalt gjorde Saku Koivu 832 poäng på 1 124 NHL-matcher vilket är tredje bäst någonsin av en finsk spelare, endast Teemu Selänne och Jari Kurri gjorde fler poäng i NHL.

Saku Koivu var också oerhört framgångsrik för Finlands landslag. Han spelade fyra OS och sju VM för de finska Lejonen. 1995 ledde han Finland till det historiska första VM-guldet i Sverige och Koivu prisades som VM:s bästa forward. Han tog även två VM-silver (1994 och 1999) och ett VM-brons (2008) samt ett OS-silver (2006) och tre OS-brons (1994, 1998 och 2010) under sin landslagskarriär.