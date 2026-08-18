Valdemar Vesterlund fick matchstraff när Mattias Karlins Kalmar åker på en chockförlust.

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Förra veckan inledde fjolårets succélag Kalmar sin försäsong med en seger med 4-2 mot Vimmerby . Nu åker dock Kalmar på sin första förlust – och det är en minst sagt oväntad sådan.

Under tisdagskvällen ställdes var Hockeyettan-laget Karlskrona på besök i Kalmar och KHK lyckades då besegra det allsvenska topplaget med 5-2 efter en stark insats i vad som annars var en rätt stökig tillställning.

Karlskrona chockade Kalmar i första perioden när förre Malmö -talangen Freddie Larsson gav bortalaget ledningen. I andra perioden gjorde KHK även 2-0 när nyförvärvet Jonathan Andersen blev målskytt.

Valdemar Vesterlund fick matchstraff i Kalmars förlust mot Karlskrona

Kalmar hämtade sedan upp till 2-2 sedan SHL-lånet Viktor Klingsell, från Skellefteå , och nyförvärvet Reece Vitelli gjort mål för att se till att det var kvitterat. Därefter fick ett annat nyförvärv, Valdemar Vesterlund, matchstraff för en stygg tackling på Karlskronas Noah Schalin som fick hjälpas av isen. Vesterlund tilldelades 5+20 för "checking to the head".

Karlskrona fick spela ett långt powerplay och tog även ledningen i slutet av andra perioden när Malte Sjögren fick ett skott på sig som styrdes in för 3-2 till bortalaget. I tredje perioden fick Kalmar inte till sin forcering utan i stället kunde KHK först utöka till 4-2 genom Dennis Värmhed innan Jonathan Andersen gjorde sitt andra mål för matchen.

Tredje perioden kom annars att bli en grinig historia som präglades av en hel del gruff mellan båda lagen. Kalmar vann skotten med hela 41-20 men KHK-målvakten Axel Mangbo stod för en stark insats med 39 räddningar. Slutresultatet blev sedan 5-2 till Karlskrona som alltså oväntat vinner träningsmatchen mot Kalmar.

– Det är alldeles för dåligt. Vi vinner inte många kamper i första perioden. Vi är där ute men vi är ju fel hela tiden. Det är klart att en del sitter mellan öronen, det är för dåligt. Det är väl egentligen andra perioden som vi kommer undan med hyfsat godkänt men första är undermålig och tredje är inte så bra heller. Det är så när man kommer in fel i matchen, då är det svårt att vrida runt, säger Kalmars tränare Mattias Karlin till Sportbladet efter matchen.

Kalmar – Karlskrona 2–5 (0-1,2-2,0-2)

Kalmar: Viktor Klingsell, Reece Vitelli.

Karlskrona: Jonathan Andersen 2, Freddie Larsson, Malte Sjögren, Dennis Värmhed.

Mora blev nollade i Norge

Mora hade fått en stark start på försäsongen med dubbla segrar mot Östersund och Leksand . Först inledde Mora med en 5-1-seger mot Östersund sedan nyförvärvet Patrick Rørbu Elvsveen gjort två mål. Sedan följde laget upp det med att besegra ärkerivalen Leksand med 3-1 i "Slaget om Siljan" .

Under tisdagskvällen kom dock lagets första förlust på försäsongen.

I Norge blev Mora nämligen nollade av topplaget Storhamar som vann matchen med 2-0. Hemmalaget tog ledningen med 1-0 i första perioden och punkterade sedan matchen med ett mål i tom kasse. Det är Storhamars andra seger mot svenskt motstånd under försäsongen då norrmännen tidigare också besegrat BIK Karlskoga med 5-1. Mora får chans till revansch under morgondagen då de återigen ställs mot Storhamar.

Storhamar – Mora 2–0 (1-0,0-0,1-0)

Storhamar: Austin Cangelosi 2.

Mora: –

Nyförvärvet målskytt – i Östersunds seger

Östersund studsar tillbaka efter storförlusten mot Mora i försäsongspremiären. Då blev Albert Sjöberg lagets enda målskytt och den JVM-meriterade forwarden visade att formen fortsatt är god i kvällens träningsmatch mot Hudiksvall .

Albert Sjöberg gjorde nämligen två av målen när Östersund besegrar Hockeyettan-laget med 3-2. Glädjande för Östersund var också att tilltänkta spetsvärvningen Brett Budgell fick kliva fram och sätta sitt första mål för jämtlänningarna i vinsten.

Östersund och Hudiksvall möts igen på fredag.

Östersund – Hudiksvall 3–2 (2-1,1-0,0-1)

Östersund: Albert Sjöberg 2, Brett Budgell.

Hudiksvall: Maximilian Kilpinen, Wille Johansson.