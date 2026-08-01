Anders "Masken" Carlsson klar för nytt tränarjobb

Anders "Masken" Carlsson flyttar till Finland.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

2023 återvände Anders "Masken" Carlsson till Brynäs IF och var assisterande tränare under tre års tid där han bland annat var med och förde Gävle-klubben tillbaka upp till SHL . I våras fick 65-åringen dock lämna Brynäs när hans kontrakt löpte ut.

Legendaren är däremot inte på väg att gå i pension riktigt än.

Under lördagen presenteras "Masken" nämligen av en ny klubb. Han är klar som assisterande tränare för HIFK i Finland . Där kommer han att agera som en del av Olli Jokinens tränarstab.

– Som tränare är Carlsson känd för sin starka spelarutvecklingsförmåga, omfattande erfarenhet och förmåga att bygga en vinnande lagkultur. Hans erfarenhet som spelare, sportchef och tränare bidrar med värdefulla insikter och expertis till HIFKs vardag. Med honom i tränarstaben kommer vi garanterat att få ut det mesta av laget, säger klubbens sportchef Janne Laukkanen.

Anders "Masken" Carlsson jämför HIFK med Djurgården

Detta blir första gången som Anders "Masken" Carlsson jobbar som tränare utanför Sverige. Inom Sverige har han tidigare också jobbat inom Brynäs som en del av deras sportråd mellan 2009 och 2013. Ikonen har även varit både sportchef i Leksand och Rögle . Under elva års tid var "Masken" också verksam som scout för Colorado Avalanche .

– Jag fick ett samtal i somras efter att mitt kontrakt med Brynäs löpt ut och jag erbjöds möjligheten att gå med i HIFK. Vi pratade flera gånger med Olli Jokinen och de samtalen övertygade mig om att jag ville komma hit, säger Carlsson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag vet att HIFK är den största klubben i Finland. Jag tycker att HIFK är som svenska Djurgården . Här vill folk vinna varje år, klubben har en lång tradition och många toppspelare har kommit härifrån genom åren. Sedan min ungdom har jag haft enorm respekt för HIFK som klubb.

Anders "Masken" Carlsson är en av stor ikon inom svensk ishockey och en av de bästa spelarna i Elitserien/SHL:s historia. Han gjorde totalt tio säsonger i Brynäs där han bidrog med 230 poäng på 331 matcher. "Masken" vann två SM-guld med klubben 1980 och 1993 och blev även svensk mästare med Södertälje 1985 samt spelade också i både Västerås och Leksand. Totalt gjorde han 526 poäng på 653 matcher i Elitserien/SHL vilket är femte bäst genom tiderna.

På meritlistan har Anders "Masken" Carlsson också två VM -guld med Tre Kronor 1987 och 1991. Han spelade även 104 NHL -matcher för New Jersey Devils .