LISTA: Svenskarna som tjänar bäst i NHL

När Philadelphia Flyers lade ett så kallat Offer Sheet på Anaheim Ducks stjärncenter Leo Carlsson i somras, och Carlsson valde att skriva på erbjudandet, ritades kartan om för vad som är "okej" att göra i NHL. Det draget ritade också om kartan för hela lönestrukturen i NHL.

Och framför allt gjorde det Carlsson till NHL:s bäst betalde spelare - i alla fall den här säsongen. Redan nästa säsong höjer Cale Makar ribban ytterligare, genom att kliva över 20 miljoner dollar i lönetaksträff.

Men det finns två olika sätt att mäta en spelares lön. Dels har vi ju då lönetaksträffen, där Carlsson är etta i hela ligan den här säsongen. Men en lönetaksträff baseras ju på snittlönen för hela kontraktsperioden. Det innebär att den som har bäst snittlön ju inte för den sakens skull behöver tjäna bäst varje enskild säsong. Och faktum är att Leo Carlsson inte är den som sitter på det högsta totalvärdet för sitt kontrakt, bland NHL:s svenskar.

Vi djupdyker här i toppsvenskarnas löner, både i år och totalt.

Lönetaksträffen

Låt oss börja med att titta på de svenskar som har högst lönetaksträff i NHL just nu. Den totala placeringen i NHL:s lönetaksliga är inom parentes.

Här ska det också sägas att Detroit Red Wings back Simon Edvinsson väntas kunna gå in topp-tio bland svenskarna med sitt kommande avtal. Noah Östlund har skrivit på ett avtal med en lönetaksträff på 6,6 miljoner dollar. Det avtalet hade gett honom en 18:e plats på rankingen - men det kontraktet träder i kraft först nästa säsong.