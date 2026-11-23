Kalle Hemström skickas på lån igen av Malmö.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

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Förra säsongen skrev Kalle Hemström på ett treårigt SHL -kontrakt med Malmö Redhawks. Inför årets säsong stod det dock klart att skåningen skulle lånas ut till Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan .

19-åringen inledde sedan också säsongen i Nybro där han spelade tio matcher. I oktober kallades dock Hemström tillbaka av Malmö. Detta sedan laget fått skador på forwards som Fredrik Händemark, Hugo Pettersson och Isac Born.

Kalle Hemström fick sedan kliva in och spela i nio SHL-matcher för Malmö Redhawks samt gjorde även en match med juniorlaget i U20 Nationell .

Kalle Hemström lånas ut av Malmö Redhawks igen

Förra veckan var Hemström dock tillbaka i Nybro Vikings. Malmö har nämligen fått både Fredrik Händemark och Isac Born åter i spel igen. Nu bekräftar Malmös sportchef Oscar Alsenfelt att Kalle Hemström kommer att stanna i Nybro för den överskådliga framtiden.

– Just nu kan vi inte erbjuda Kalle speltid, säger sportchefen Oscar Alsenfelt till Sydsvenskan.

Kalle Hemström stod för 1+0 på 29 SHL-matcher förra säsongen. Under hösten har han sedan noterats för 0+1 på nio SHL-matcher i Malmö samt 1+1 på tolv matcher i HockeyAllsvenskan med Nybro.

En av två Malmöspelare i Nybro Vikings

Malmö Redhawks menar att det är bra för 19-åringens utveckling att kunna få istid i Nybro medan laget har ett hanterbart skadeläge.

– Så länge vi har tretton friska forwards ser vi samarbetet med Nybro som en bra möjlighet för Kalle att få lira, säger Oscar Alsenfelt.

Kalle Hemström är en av två Malmöspelare som är på lån i Nybro Vikings. Även jämngamle Isac Nilsson har lånats ut till Nybro där han stått för 1+0 på tolv allsvenska matcher.