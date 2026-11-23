Michael Hage var nyckelpjäsen för Detroit Red Wings i Dylan Larkin-trejden. Foto: Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Dylan Larkin-sagan har äntligen nått sitt slut i Michigan.

Detroit Red Wings trejdade under natten den mångårige forwarden till Montreal Canadiens i en affär som även involverade ett antal draftval, Kirby Dach, Samuel Montembeault och talangen Michael Hage.

Dach är en användbar forward för en andrakedja eller tredjekedja, men har haft svårt att hålla sig skadefri under karriären. Montembeault är en målvakt som försöker hitta tillbaka till sitt spel – något som kan bli svårt med tanke på Detroits redan hårda konkurrens på målvaktssidan.

Men den absolut viktigaste pusselbiten i utbytet är Michael Hage, en av världens främsta talanger.

Han toppar för närvarande NCAA:s poängliga med 26 poäng på 13 matcher. Även om Hage inte hade gjort ett enda mål skulle hans 21 assist räcka till en andraplats i ligan, bakom kedjekamraten Jayden Perron.

Under de tre senaste åren har Hage producerat 112 poäng i NCAA – flest av alla spelare. Ingen annan har nått över 95 poäng under samma period. Tvåa på listan är T.J. Hughes, som numera spelar för Colorado och tidigare har spelat tillsammans med Hage.

Men vad är det egentligen Detroit får i sin nya jättetalang?

Michael Hage har producerat på alla nivåer

Hage har levererat oavsett vilken nivå han har spelat på. Han hade sannolikt gått som nummer ett i OHL-draften 2022 om han inte redan då hade gjort klart att han ville satsa på collegehockey.

En knäskada begränsade hans speltid under säsongen 2022/23, men under sin första – och enda – hela säsong i USHL imponerade han stort. Det blev 75 poäng på 54 matcher.

En av Hages främsta egenskaper är förmågan att snabbt anpassa sig till nya miljöer och komma in i spelet. Han behöver sällan någon längre startsträcka för att göra avtryck.

Han har kanske aldrig varit världens mest tekniskt skickliga spelare, men det finns få centrar som kan matcha hans kompletta verktygslåda. Han har en hög toppfart och en spelförståelse som gör att han kan hitta kvalitativa lösningar i hög hastighet.

Hage är dessutom en skicklig puckbehandlare som regelbundet levererar passningar med närmast perfekt precision. Han är svårläst, kvick i tanken och även om han inte är särskilt stor är han fysiskt stark. Det märks inte minst i närkamperna längs sargerna och framför motståndarnas mål.

Dominerade i JVM med Kanada

Hage är en riktig arbetsmyra. När man följer honom i collegehockeyn spelar det nästan ingen roll vilka kedjekamrater han har eller vilken situation han befinner sig i – han hittar sätt att bidra.

Han spelar i ett av de bästa lagen i collegehockeyn, vilket innebär höga förväntningar. Inte minst med tanke på att han är inne på sitt tredje år och tillhör de mest omskrivna talangerna i ligan. Men Hage fortsätter att bli bättre för varje match och hans förmåga att dominera byten är något som få spelare i NCAA kan matcha.

Skridskoåkningen är en annan av hans stora styrkor. Han har tre explosiva första skär och en hög toppfart som gör att han kan ta sig igenom mittzonen med pucken under kontroll. Han tvingar regelbundet motståndarnas backar att backa hem från blålinjen och skapar på så sätt rena ingångar i anfallszon.

Defensivt har Hage utvecklat sitt spel rejält, även om det fysiska spelet fortfarande har förbättringspotential. Han är stark, men har aldrig varit någon spelare som använder sin kropp för att dela ut särskilt många tacklingar. I det stora hela väger hans offensiva uppsida dock så tungt att det knappast borde bli något större problem på NHL-nivå.

Hans mångsidighet visade sig inte minst under JVM 2026 , där han representerade Kanada. Tillsammans med Brady Martin och Gavin Mckenna bildade han turneringens främsta kedja.

Michael Hage och Gavin McKenna firar ett mål under JVM i Minnesota i fjol. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Hage var Kanadas bästa spelare under turneringen och en legitim kandidat till MVP-utmärkelsen, även om laget till slut fick nöja sig med bronsmedaljen.

Han avslutade JVM med 15 poäng, i vad som var en av de främsta playmaker-insatser i turneringens moderna historia. Målen var kanske inte lika många, men Kanada hade fått det betydligt tuffare utan Hage som motor i förstakedjan. Extra anmärkningsvärt är att Kanada inte ens bjöd in honom till landslagets läger året före turneringen.

Kan bli en förstacenter – eller en elitspelare i andrakedjan

Det råder inga tvivel om att Hage är en exceptionellt smart hockeyspelare. Däremot funderar många scouter över hur hög hans potential egentligen är.

Kan han utvecklas till en riktig förstacenter i NHL? Eller är hans framtida roll snarare som en riktigt stark andracenter?

Det återstår för Detroit att ta reda på. I nuläget lutar dock bedömningen åt det senare alternativet.

Hade Hage kunnat spela i NHL redan den här säsongen? Absolut.

Tittar man på hans matcher mot exempelvis Ohio State och Penn State är det tydligt att han befinner sig på en annan nivå än många av sina motståndare. Scouter har velat se honom prestera lite mer mot starkare motstånd, men faktum är att Michigan förlitar sig på honom i viktiga situationer – och att han oftast levererar.

Många bedömare ser honom som den självklara favoriten till Hobey Baker Award, priset till den främsta spelaren inom amerikansk collegehockey. Det är svårt att argumentera emot den bedömningen.

Det finns dessutom något att säga om beslutet att skjuta upp NHL-drömmen för att få ytterligare en chans att vinna en nationell mästerskapstitel tillsammans med sina lagkamrater. Oavsett vad man tycker om beslutet måste man respektera det.

Michael Hage ger Red Wings fans anledning till framtidstro. Foto: Russell Hons/Cal Sport Media

Foto: Alamy Stock Photo

En framtida stjärna i Detroit?

Montréals supportrar kommer förstås att fundera över vilken potential Hage egentligen har på lång sikt.

Han har tidigare beskrivits som nästa stora centerstjärna och hade på allvar kunnat utmana om en plats som andracenter i lagets slutspelsuppställning redan den här säsongen.

Men Montréal befinner sig i ett läge där klubben vill vinna här och nu. Dylan Larkin är en spelare som kan hjälpa laget att nå dit. Hage hade ofrånkomligen behövt ytterligare några år för att hitta sin plats på NHL-nivå, vilket också gjorde honom till en attraktiv spelare att inkludera i en trejd.

Det är inte omöjligt att Hage i slutändan blir en bättre spelare än Larkin. Faktum är att man inte ska räkna bort den möjligheten.

Detroit-supportrarna kommer att älska Hage.

Han beskrivs som en jordnära ung man som har tagit sig igenom en mycket svår period i livet. Inför draftåret förlorade han sin pappa i en tragisk drunkningsolycka vid en swimmingpool. Trots den personliga tragedin har han utvecklats till en spelare som hyllas av både lagkamrater och tränare.

Michael Hage på NHL Awards inför NHL-draften 2024. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Kanske blir han inte den förstacenter på lång sikt som Detroit behöver för att återigen kunna utmana om Stanley Cup. Kanske blir han just det.

Oavsett vilket råder det inga tvivel om att Hage är en viktig del av klubbens framtid och ett välkommet framtidshopp för en stolt supporterbas som inte haft särskilt mycket att glädjas åt på senare år.

Dessutom behöver Detroit-fansen inte resa särskilt långt för att följa hans utveckling. Michigans hemmaarena Yost Ice Arena är en av de bästa platserna att uppleva collegehockey på.

Hage kommer inom kort att få chansen att mäta sig med seniorer när han representerar U.S. Collegiate Selects i Spengler Cup i Davos. Man kan också räkna med att Kanada kommer att ha honom under uppsikt inför VM i maj.