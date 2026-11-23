Filip Gustavsson gör comeback i NHL i natt. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

I maj opererade Filip Gustavsson ena höften. Cirka sex månader senare gjorde den OS-meriterade målvakten comeback när han stoppade 29 av 32 skott i helgens AHL-möte mellan Iowa Wild och San Diego Gulls.

Nu väntar nästa comeback för 28-åringen.

Redan i natt är han tillbaka i Minnesota Wilds kasse när man ställs mot San Jose Sharks på bortais. Det meddelade lagets coach John Hynes under måndagen.

Anledningen till att han får en start så tätt inpå sin AHL-comeback är att coachen vill ge Jesper Wallstedt chansen till återhämtning, rapporterar Joe Smith på The Athletic. Under Gustavssons skadefrånvaro har landsmannen matchats stenhårt med 22 starter på 25 matcher – flest i hela NHL. Det har han dock gjort med den äran. I flera sammanhang har 24-åringen lyfts fram som den hetaste kandidaten till att vinna Vezina Trophy som ligans bästa målvakt.

Filip Gustavssons första NHL-match sedan maj

Nattens match blir Gustavsson första i NHL sedan 6 maj, då han fick sin enda slutspelsstart i andra rundans möte med Colorado Avalanche. Detta sedan Wallstedt tagit över förstaspaden och gjort tio matcher i slutspelet efter att Gustavsson vaktat kassen under merparten (50 matcher) av grundserien.

Västerbottningen hade under fjolårssäsongen en räddningsprocent på 90,4, men hämmades dock också av den höft han sedermera opererade efter säsongen.

Under NHL-karriären har han spelat 219 matcher för Ottawa Senators och Minnesota.