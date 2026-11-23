Filip Forsberg håller dörren öppen för en återkomst till Leksand i framtiden.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

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Även om det är många mil mellan Nashville och Leksand försöker Filip Forsberg alltid hålla så bra koll på sitt kära LIF som möjligt.

Masen, som kommer från Östervåla, fick sin start i Leksand då han har LIF som moderklubb och också kom fram i klubben som ung. Efter att ha spelat två hela säsonger i HockeyAllsvenskan med Leksand flyttade Forsberg sedan över till USA där han sedan har växt ut till att vara en av våra största NHL -stjärnor i drygt tio års tid.

Tankarna på Leksand finns dock alltid kvar trots tidsskillnaden och det långa avståndet. Därför var det med en stor sorg som Filip Forsberg såg sitt kära Leksand åka ut ur SHL tidigare i år.

-- Det är tråkigt såklart. Sedan är det inte mycket mer att säga om det mer än upp på hästen igen. Jag tycker Leksand har ett spännande lag nu och det ska bli spännande se om dom kan ta sig tillbaka, sade Forsberg till hockeysverige.se i somras .

Filip Forsberg om Leksands chanser att gå upp till SHL

Nu har säsongen i HockeyAllsvenskan kommit igång och Leksand har motsvarat förväntningarna genom att i allra högsta grad vara med och slåss i toppen av tabellen. Efter 21 omgångar har Leksand etablerat sig som en sann SHL-utmanare. Dalalaget ligger tvåa med 45 poäng så här långt och har bara två poäng upp till serieledande AIK .

Filip Forsberg berättar nu att han har försökt att se Leksand så mycket som det går hemifrån USA. Här ger han sin syn på lagets höst.

– Jag har inte sett alltför många matcher. Jag har sett ett par kanske, men man följer såklart statistiken och försöker kolla lite highlights när det passar och försöker se någon period här och där.

– Jag tycker att det ser bra ut. Det är ju förstakedjan som driver laget och framför allt (Tyler) Kelleher har ju haft en helt otrolig säsong så här långt, och "Zacke" ser ju ut som 25 igen också (skratt). Det är jättekul att han, som är en bra kille, får komma tillbaka och leda laget på ett så grymt sätt också.

Filip Forsberg försöker följa sitt Leksand så gott det går från Nordamerika.

Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Hur ser du på deras chanser att gå tillbaka upp till SHL?

– Det är tufft att säga. AIK har blivit lite etablerade där i toppen, och sedan är det några bra lag där bakom också. Man vet ju hur det är, det kan hända mycket under en säsong. Framför allt i ett slutspel kan ju egentligen allting hända. Vi får se hur det går.

– Men det känns väldigt positivt. Tyvärr är det bara ett lag som kan ta sig upp, men jag tror att de ändå har goda chanser att vara med och slåss om SHL.

Svaret om en framtid i Leksand: "Stänger aldrig dörren"

Filip Forsberg har tre år kvar på sitt NHL-kontrakt med Nashville Predators efter årets säsong. När avtalet löper ut 2030 kommer stjärnan att vara 35 år, och ska fylla 36 år. Även om det är långt in i framtiden, med många år i NHL kvar, öppnar Forsberg för att spela för Leksands IF igen innan karriärens slut.

– Det är klart att det är kul att veta att man är omtyckt. Leksand ligger ju givetvis oerhört nära och varmt om hjärtat. Det kommer det alltid göra. Sedan vill man ju också spela här borta så länge man har något att ge. Den största drömmen är ju att vinna Stanley Cup med Nashville. Förhoppningsvis får man göra det redan i år, såklart.

– Det är svårt att säga så här tre, fyra år i förtid, men förhoppningsvis har man mycket mer att ge när det här kontraktet går ut och man kan få en förlängning här borta. Men sen stänger man aldrig dörren så, men det är inte aktuellt i nuläget.

Filip Forsberg är fortsatt väldigt engagerad i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Samtidigt vore Filip Forsberg också öppen för att kunna hjälpa klubben i sitt hjärta framöver, även om han inte skulle komma tillbaka och spela för Leksand igen.

– Absolut. Sedan är det ju såklart väldigt beroende på vilken typ av roll och i vilken situation, såklart. En styrelse är ju lite hockey och mycket business, vad jag har förstått i alla fall.

– Där har man kanske inte jättemycket att erbjuda, sedan har man väl lärt sig en och annan grej över åren om hur det fungerar utanför planen också. Det är klart att det är någonting som, samma där, man aldrig stänger en dörr för att kunna hjälpa föreningen, oavsett om det är litet eller stort, avslutar Filip Forsberg.