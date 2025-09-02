För två säsonger sedan räknades Jesper Wallstedt som den största målvaktstalangen i NHL. Inför den här säsongen har det förändrats drastiskt. När Steven Ellis rankar de 25 största målvaktstalangerna hamnar svensken nu långt från toppen.

Jaroslav Askarov toppar listan över de största målvaktstalangerna i NHL. Där finns Sverige representerade via Jesper Wallstedt, Carl Lindbom och Erik Portillo.

Härom veckan gick vi igenom de 75 bästa NHL-anslutna talangerna bland utespelarna. Nu ska vi undersöka den mest unika positionen i spelet – målvaktens.

Detta är tredje året vi gör det, med Jesper Wallstedt som tog förstaplatsen 2023 innan Jaroslav Askarov gick om honom 2024. Askarov ligger kvar i topp inför 2025/26, men detta är troligen sista gången vi någonsin kommer att betrakta honom som en talang, då han ser ut att ta en plats på heltid i San Jose Sharks i höst.

Andra målvakter som sannolikt kommer att ”ta examen” från den här listan inkluderar Ottawas Leevi Meriläinen, just nämnde Wallstedt och kanske till och med Buffalos Devon Levi om skador uppstår. Förra året såg vi Dustin Wolf (nummer tre), Artūrs Šilovs (nummer åtta), Joel Blomqvist (nummer 13), Justus Annunen (nummer 16) och Aleksej Kolosov (nummer 20) ta klivet, tillsammans med många andra som fick enstaka NHL-matcher.

För att målvakter ska betraktas som talanger är kriterierna något annorlunda: de måste vara 25 år eller yngre och ha spelat färre än femton 15 NHL-matcher föregående säsong, eller så ska de inte ha tillbringat någon väsentlig tid i NHL under de senaste tre åren. Blomqvist, till exempel, flyttades ut efter att ha spelat femton matcher med Pittsburgh förra året.

Med det i åtanke, här är en titt på de 25 främsta NHL-anslutna målvaktstalangerna i spelet i dag.

1. Jaroslav Askarov, 23 (San Jose Sharks)

Rankning 2024/25: 1

Det finns inget kvar för den 191 centimeter långe målvakten att uträtta i AHL. Den flerfaldige all star-spelaren var en lysande stjärna för Barracuda och såg ibland ut som en riktig förstamålvakt i San Jose. Det kan ta några år innan vi verkligen får se hur bra Askarov är, i takt med att Sharks fortsätter bygga om. Men med idealisk storlek och otrolig atletisk förmåga är det tryggt att säga att Askarov är den bästa målvaktstalangen i spelet i dag – precis som han var för ett år sedan. Det är dags för Askarov att börja leva upp till ryktet – och han får en perfekt möjlighet att bevisa det i San Jose.

Jaroslav Askarov lär ta över förstaspaden i San Jose i vinter.

2. Jacob Fowler, 20 (Montreal Canadiens)

Rankning 2024/25: 5 (+3)

Samuel Montembeault kan ha kronan för tillfället, men Fowler är på väg. Han var en av endast tre målvakter i NCAA som hade en räddningsprocent över 94,0 förra året, och han har spelat sin bästa hockey mot andra topprogram. Fowler listas som 188 centimeter, men han täcker målet mycket effektivt. Han är positionssäker, mentalt stark och släpper sällan in ett dåligt mål. Han kommer att tillbringa tid i Laval, där han ska försöka visa att han kan överföra sitt spel till nästa nivå. Fowler såg bra ut i sin begränsade tid i AHL, och även om slutspelet var lite blandat såg han ändå stabil ut som tjugoåring nybliven proffs. Cayden Primeau är nu borta ur bilden, och Fowler får en möjlighet att lära av veteranen Kaapo Kähkönen i år.

Jacob Fowler lyfts fram som det största målvaktslöftet utanför NHL. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

3. Trey Augustine, 20 (Detroit Red Wings)

Rankning 2024/25: 7 (+4)

Augustine är en bevisad vinnare – någon som inte faller samman under press. Nyss hemkommen från att ha blivit den mest framgångsrika amerikanska målvakten i JVM:s historia var den tjugoårige dessutom en av de bästa i NCAA. Han får ytterligare ett år på college innan han sannolikt blir proffs och startar i Grand Rapids – förhoppningsvis tar han över efter Sebastian Cossa, som förtjänar en befordran förr snarare än senare. Han är ungefär femton centimeter kortare än Cossa, men Augustine har varit en stjärna på varje nivå. Jag förväntar mig inte att det ändras framöver.

Trey Augustine har lett USA till två raka JVM-guld.

4. Michail Jegorov, 19 (New Jersey Devils)

Rankning 2024/25: Ny

Jegorov fick en otrolig uppsving förra säsongen. Han var en av mina favoritmålvakter i 2024 års NHL-draft men hade inte statistiken som stöd. Det berodde på att han fick bära ett så tungt lass för Omaha i USHL, som han till slut lämnade halvvägs genom säsongen. Han levererade sedan några enastående insatser i Boston University, och många tillskrev honom en stor del av förklaringen till att BU tog sig till final i det nationella mästerskapet. Den 196 centimeter långe målvakten har en utmärkt kroppstyp, och scouter älskar hans mentala styrka. Håll ögonen på honom nästa år i hans första hela säsong på college – jag ser en spelare med potential att bli en förstamålvakt en dag.

5. Sebastian Cossa, 22 (Detroit Red Wings)

Rankning 2024/25: 6 (+1)

Jag hade gärna velat se Cossa ta steget upp till NHL 2025/26, men värvningen av John Gibson kan förhindra det. Den tjugotvåårige hade en remarkabel säsong med Grand Rapids Griffins och stod för några av ligans bästa siffror för andra året i rad. Red Wings var smarta i hans utveckling – de skickade honom till ECHL för hans första år som proffs i stället för att stressa upp honom till Griffins 2022/23. Sedan dess har han varit en enorm kraft och till och med vunnit i sin NHL-debut förra säsongen. Den 198 centimeter långe målvakten har en perfekt kroppstyp, är fundamentalt stabil och har några av de mest kraftfulla benen du hittar hos någon talang.

6. Joshua Ravensbergen, 18 (San Jose Sharks)

Rankning 2024/25: Ny

Eftersom Sharks redan hade Askarov var det lite överraskande att de valde Ravensbergen. Men i dagens hockey finns det inget som heter att ha för många toppmålvakter. Med sina 196 centimeter har Ravensbergen enorm storlek, bra atletisk förmåga och ett lugnt uppträdande. Tillsammans gör det honom till en spännande talang. Hans siffror är inte fantastiska på något sätt, men han tog segrar konsekvent i ett lag som hade varit i betydligt större problem utan honom. Minst sagt kan Ravensbergen bli en av NHL:s största bytesresurser när han blir proffs och – förhoppningsvis – fortsätter sin uppåtgående utveckling.

7. Michael Hrabal, 20 (Utah Mammoth)

Rankning 2024/25: 10 (+3)

Jag har haft mina tvivel om Hrabals jämnhet tidigare, men jag känner mig mycket tryggare med honom efter det senaste året på college. Mellan hans mer stabila spel i JVM, hans förbättrade täckning nere vid isen och hans fina siffror i Massachusetts, kommer Hrabal från en utmärkt säsong som nittonåring. Nu, tillbaka till Massachusetts för ett tredje år, kommer fokus sannolikt ligga på att förfina hans rörelser, hans snabbhet och att inte behöva förlita sig enbart på sin kropp för att göra stora räddningar. Oavsett ser jag honom fortfarande som en framtida starter.

8. Carter George, 19 (Los Angeles Kings)

Rankning 2024/25: 24 (+16)

Det var en säsong utöver det vanliga för George, som tog över Kanadas förstaspade i JVM i Ottawa. Det gick inte som planerat för laget, men George var en av turneringens bästa målvakter – utan tvekan. Han får chansen att återta målet 2026 i Minnesota, en turnering som Kanada redan ser ut att vara favorit att vinna. George var en jätte för Owen Sound och slutade som tvåa i omröstningen om årets målvakt i OHL trots ett förlusttyngt facit. Han avslutade sedan säsongen med en nolla i sin AHL-debut innan han vann sin nästa start i en lika imponerande insats. George var så bra oavsett motstånd förra året och bör ha en ljus framtid, trots att han är lite mindre med sina 185 centimeter.

9. Leevi Meriläinen, 22 (Ottawa Senators)

Rankning 2024/25: Ny

Av alla målvakter på listan är Meriläinen den ende som spelade en avgörande roll i att hjälpa sitt lag till NHL-slutspel. Meriläinen noterades för 8–3–1 med tre nollor och en räddningsprocent på 92,5 på endast tolv matcher den här säsongen. Han hade också 5,57 mål räddade över förväntan, vilket placerade honom tvåa bakom Dustin Wolf bland alla rookiemålvakter. Meriläinen är klar för spel på heltid i NHL den här säsongen, där han kommer att lära sig av veteranen Linus Ullmark i ett lag som vill visa att slutspelet inte var en tillfällighet. Meriläinen är en av de bästa målvaktstalangerna i spelet, och jag är helt övertygad om att han blir en långvarig pjäs i Ottawa.

10. Pjotr Andrejanov, 18 (Columbus Blue Jackets)

Rankning 2024/25: Ny

Andrejanov var en av de snabbaste målvakterna i 2025 års draft, vilket hjälpte honom att bli den första som valdes. Andrejanov hade en fantastisk säsong mot ryskt junior­motstånd och visade glimtar av högklassig förmåga. Hans räddningsprocent låg över 94,0 under större delen av säsongen, och även om hans lag gjorde mycket mål verkade han trivas när han ställdes inför fler skott. Hans plockhandske är snabb, han reagerar när det behövs, och han tappar inte fattningen när han släpper in ett mål. Han skrev på ett kontrakt som håller honom i KHL till 2030 (med en klausul för att kunna lämna 2029), så räkna med att se honom på den här listan i många år framöver.

11. Devon Levi, 23 (Buffalo Sabres)

Rankning 2024/25: 4 (-7)

Levi har varit en stjärna i AHL de två senaste säsongerna, vilket inkluderade sju nollor 2024/25. Men hans tid i NHL har varit mycket svårare, även med Buffalo-mått mätt. Han har helt enkelt inte lyckats ta sig in i storsatsningen på heltid ännu, vilket fick Sabres att skriva kontrakt med veteranen Alex Lyon på två år i somras. Så det känns som om det finns ett hinder för Levi att ta sig in i NHL utöver att vara en tillfällig försäkring vid skador. Trots att Levi är på den mindre sidan finns det fortfarande hopp för honom. Han är extremt atletisk och kämpar så hårt. Vissa skulle hävda att Levi har den största potentialen av alla målvakter i Sabres fulla system – men finns det fortfarande en legitim väg till NHL-framgång? Jag hoppas det, för han är så rolig att titta på.

12. Jesper Wallstedt, 22 (Minnesota Wild)

Rankning 2024/25: 2 (-10)

Att säga att förra året var en kamp för Wallstedt är en enorm underdrift. Han gick 9–14–5 med en räddningsprocent på 87,9 i Iowa och hade stora problem i sina två matcher med Minnesota. Men nu, med Marc-André Fleury borta ur bilden, får Wallstedt en perfekt möjlighet att bevisa att Wild hade rätt som valde honom som nummer tjugo 2021. Han har önskvärd storlek på 191 centimeter och är ganska snabb också. Nästa steg är att hitta jämnheten och återfå självförtroendet. Tidigare sedd som den bästa målvaktstalangen utanför NHL måste Wallstedt nu jobba extra hårt för att etablera sig som ett legitimt långsiktigt målvaktsalternativ. Jag är inte redo att ge upp på Wallstedt, men det här året blir avgörande.

13. Ilja Nabokov, 22 (Colorado Avalanche)

Rankning 2024/25: 17 (+4)

Efter en enastående draft­säsong med Magnitogorsk följde han upp med ännu en högklassig säsong som en av de yngsta startmålvakterna i ligan. Under hela sin tid i KHL har Nabokov visat otrolig atletisk förmåga och förflyttning från stolpe till stolpe. Scouter älskar hans förmåga att röra sig smidigt i målgården, och hans råa talang kommer att väcka upphetsning hos många. Han är utan tvekan den bästa målvakten i Colorados system, och det är bara en tidsfråga innan han tar sig till AHL efter att ha skrivit sitt NHL-rookiekontrakt i maj. Hans rörlighet ser redan NHL-redo ut – men plockhandsken behöver komma ikapp.

14. Jack Ivankovic, 18 (Nashville Predators)

Rankning 2024-25: Ny

NHL-lag handlar ofta om stora målvakter, och Predators hade en i Pekka Rinne. Men de har också satsat högt på mindre målvakter tidigare; nämligen Juuse Saros. Kan Ivankovic, en 180 cm lång målvakt, bli nästa? Den atletiska målvakten gör ett utmärkt jobb med att följa skotten och är så konkurrenskraftig som det går i målgården. Hans räddningsprocent var inte fantastisk i OHL förra året, men han har blivit lämnad åt sitt öde lite för ofta. Mer ofta än inte hittar han ett sätt att stjäla en match eller två för Steelheads. Om han kunde växa till 185 cm, skulle jag nästan inte ha några verkliga bekymmer med hans spel. Jag tror starkt på Ivankovic, men han har fortfarande en stor backe att bestiga.

15. Hampton Slukynsky, 20 (Los Angeles Kings)

Rankning 2024-25: Ny

Mellan guldet i Junior-VM (som reserv) och NCAA:s nationella titel (som starter), var det verkligen en säsong för Slukynsky. Det kändes som att han alltid var underskattad – delvis eftersom han spelade high school-hockey under sitt draftår och sedan dominerade i USHL under sitt draftår plus ett, när de flesta andra topp-prospekten redan gått vidare till NCAA. Men genom allt detta har Slukynsky varit en absolut stjärna, och han var en enormt viktig anledning till att Western Michigan vann den nationella titeln i år. Han var fullständigt dominant vid tillfällen under slutet av säsongen, och han gjorde ett fantastiskt jobb med att hålla sig lugn, cool och samlad när det behövdes. Precis som George är Slukynsky inte stor med sina 185 cm, men han kompenserar med sin snabbhet och kontroll i målgården.

16. Aleksej Medvedev, 17 (Vancouver Canucks)

Rankning 2024-25: Ny

Det var en stark marknad för målvakter vid NHL-draften 2025, och Canucks fick en som många ansåg ligga i toppen av listan. Den färska OHL-spelaren var en enorm del av Londons framgångar i grundserien, med imponerande siffror tillsammans med CHL-veteranen Austin Elliott. Medvedev är en snabb målvakt som har en något oortodox framåtlutad stil, men hans rena atletism övervinner oftast det mesta. Det finns helt enkelt inte många svagheter i hur han styr målgården – scouter älskar honom. Han kommer vara förstemålvakt i London i år, och jag skulle inte bli förvånad om han utmanar om topptiteln som bästa målvakt i hela CHL.

17. Carl Lindbom, 22 (Vegas Golden Knights)

Rankning 2024-25: 15 (-2)

Carl Lindbom har varit en arbetshäst de senaste åren (för att vara en ung målvakt), och han var en av AHL:s bästa målvakter den gångna säsongen. Den positionssäkra målvakten är faktiskt den minsta i systemet (storlek är inte allt), men han kompenserar med ren atletism och snabbhet. Det är en sak att imponera mot sin egen åldersgrupp, men Lindbom har varit en framstående spelare på nästan varje nivå hittills. Jag förväntar mig helt att han blir NHL-spelare, men mest troligt som reservmålvakt.

Carl Lindbom stod för en stark debutsäsong i AHL.

18. Jegor Zavragin, 19 (Philadelphia Flyers)

Rankning 2024-25: Ny

Zavragin var en av de bättre junioråldrade målvakterna i Europa förra året, med solida siffror i KHL med HK Sotji och SKA Sankt Petersburg. Han blev sedan utlånad tillbaka till MHL för slutspelet och levererade då en uppvisning med några enastående insatser. Zavragin är en 188 cm lång målvakt som rör sig väl kring målet, och hans plockhandske är också väldigt snabb. Flyers-fansen är entusiastiska över Zavragin, och med rätta – särskilt med tanke på de upp-och-nedgående prestationerna i Philadelphias målvaktssituation de senaste åren. Han har kontrakt med Sankt Petersburg till 2027, så det finns gott om tid för honom att fortsätta utvecklas, få fler starter och finslipa sina sidledsrörelser.

19. Erik Portillo, 24 (Los Angeles Kings)

Rankning 2024-25: 14 (-5)

Erik Portillo är på gränsen till att åldras ut, men vi hoppas få se mer NHL-spel från honom i år. Han var utmärkt i sin debut i november, då han stoppade 28 av 29 skott mot Anaheim Ducks. Portillo återvände sedan till Ontario, där han hade ett starkt facit, men hans statistik var… inte lika imponerande. Han tjänstgjorde främst som reserv till Pheonix Copley, som är tillbaka för ännu en säsong – något som kan fortsätta begränsa Portillos möjligheter. Jag tror fortfarande att han har potential som en reservmålvakt – och det skadar inte att han är 198 cm lång. Jag undrar bara om han kommer behöva hitta en chans någon annanstans, särskilt när George blir heltidsproffs.

20. Michal Pradel, 18 (Detroit Red Wings)

Rankning 2024-25: Ny

Räkna in mig som en tidig troende på Pradel. Den 196 cm långa målvakten täcker enormt mycket av nätet, och han är dessutom snabb och smidig. Han fick beröm för sin förmåga att stjäla matcher i USHL och tog med sig det till U-18-världsmästerskapet i slutet av säsongen. Pradel kämpar hårt, läser sidledspassningar väl och låter sig inte påverkas av ett insläppt mål. Målvakter med Pradels storlek och rörlighet är eftertraktade i hela ligan, och även om han har en lång väg kvar för att bli ett legitimt NHL-prospekt, gillar jag hans spel tillräckligt mycket just nu för att känna mig säker på hans placering.

21. Semjon Frolov, 18 (Carolina Hurricanes)

Rankning 2024-25: Ny

Frolov var en av de bästa målvakterna i NHL-draften 2025, och Hurricanes gillade uppenbarligen vad de såg. Den 191 cm långa målvakten har idealisk storlek, han är atletisk och följer skotten väl, vilket gör att han ofta kommer ut som vinnare i två-mot-noll-situationer. Han har alla förutsättningar för att bli en solid, smart och lugn målvakt som inte släpper in många enkla mål, och jag älskar hur han rör sig sidleds. Frolovs KHL-kontrakt gäller till 2027, så det finns gott om tid att utvecklas hemma innan han tar steget över.

22. Jakub Dobeš, 24 (Montreal Canadiens)

Rankning 2024-25: Ny

Dobeš spelade fler NHL-matcher än AHL-matcher förra året, så han var nästan utesluten från den här listan. Men eftersom han bara spelade 16 NHL-matcher, valde jag att låta honom stanna. Dobeš började som Montreals tredjemålvakt förra året men snodde reservrollen från Cayden Primeau och såg sig aldrig tillbaka. Han höll nollan i sin NHL-debut, och även om han hade några svagare matcher mot slutet, var hans spel mitt under säsongen delvis att tacka för Montreals slutspelsplats. Han kommer vara Samuel Montembeaults reserv igen i år, och även om jag inte är övertygad om att Dobeš är mer än en reserv, tror jag att han kan vara en viktig del av laget några år framöver medan Fowler utvecklas i Laval.

23. Lucas Beckman, 18 (Ottawa Senators)

Rankning 2024-25: Ny

Målvakter är oförutsägbara, men Beckman kan vara ett intressant val av Senators. Han hade en enorm säsong i QMJHL och vann två guldmedaljer som Kanadas reserv vid två U-18-turneringar. Beckman är inte jättestor med sina 188 cm, men han rör sig väldigt bra i målgården, även om han ibland kan överreagera på chanser. Ändå ser scouter mycket potential här, särskilt efter att han gått från att vara en AAA-målvakt för ett år sedan till en av de bästa i CHL. Jag är spänd på att se hur han klarar sig under sitt andra år i Q, innan han eventuellt utmanar om startrollen i Kanadas junior-VM-lag 2027.

24. Dylan Garand, 23 (New York Rangers)

Rankning 2024-25: 21 (-3)

Det finns fortfarande starka anhängare till Garand, som kommer från sin bästa säsong hittills med AHL:s Hartford Wolf Pack. Den 23-årige är kanske liten med sina 183 cm, men han är exceptionellt snabb i sidled. Han har gjort ett bra jobb med att bli mer aggressiv högst upp i målgården, vilket har hjälpt till att kompensera för vissa storleksbekymmer. Verkligheten är att Dustin Wolf är undantaget, inte regeln. Kommer Garand kunna bli en NHL-reserv? Kanske när Jonathan Quick går i pension, men jag är fortfarande inte hundra procent övertygad om att han blir heltidsproffs. Åtminstone vill jag se att han får en riktig chans.

25. Drew Commesso, 23 (Chicago Blackhawks)

Rankning 2024-25: 12 (-13)

Många har gett upp hoppet om den 23-årige som en framtida NHL-målvakt, men jag är inte redo att göra det än. Han hade en solid säsong i AHL, med 18-15-6 i matcher, fyra nollor och en räddningsprocent på 0.911. Commesso fick också sin första NHL-match, där han till slut släppte in fyra mål mot Devils i december. Han överreagerar inte ofta på skott och har en bra plockhandske. Hans jämnhet kan däremot vara ett problem, och det känns som att han behöver stjäla matcher lite mer än vad han gör. Commesso kommer få det svårt att nå NHL med Spencer Knight och Arvid Söderblom på plats, men han kan göra det väldigt intressant om han gör ännu en stark säsong i Rockford.

Hedersomnämnande: Adam Gajan (Chicago Blackhawks); Callum Tung (New York Rangers); Carson Bjarnason (Philadelphia Flyers); Sergej Murasjov (Pittsburgh Penguins); Niklas Kokko (Seattle Kraken); Dennis Hildeby (Toronto Maple Leafs).