Vilka är de största talangerna i NHL? I sin årliga ranking listar Steven Ellis de 75 utespelare som han håller högst. Däribland fem stycken svenskar och två norrmän.

Det är den där tiden på året igen när vi tittar på de största talangerna i NHL.

Det här blir tredje året i rad som en draftetta toppar listan. Connor Bedard var nummer ett 2023, innan Macklin Celebrini tog förstaplatsen 2024. Till ingens förvåning kommer listan 2025 att börja med ännu ett förstaval i draften: New York Islanders-talangen Matthew Schaefer.

Under varje namn ser du en av två saker: deras placering från förra året (plus hur mycket de fallit eller klättrat), eller ”Ny” för någon som inte var med på listan då.

Om en talang du gillar har fallit betyder det inte nödvändigtvis att han haft det svårt. I vissa fall, absolut. Men ofta handlar det om att andra haft ännu större genombrott, eller att 2025 års draftklass tillfört ny konkurrens. Artiom Levsjunov, till exempel, föll sju placeringar, men jag gillade faktiskt hans säsong. Det finns helt enkelt enorm konkurrens i den här gruppen.

Notabelt: Målvakterna kommer att rankas för sig vid ett senare tillfälle.

1. Matthew Schaefer, VB, 18 (New York Islanders)

2024/25-ranking: Ny

Schaefer är en av de bästa puckfördelarna du kan hitta, och det är bara en tidsfråga innan han exploderar i NHL. Det beror delvis på att han tänker spelet på en så avancerad nivå för sin ålder, ofta genom att locka motståndare till sig innan han drar till med en vilseledande fint och skickar pucken dit den ska. Scouter påpekar hur hög hans hockey-IQ är. Du kan ha all skicklighet i världen, eller vara den största och tuffaste backen som finns, men kan du inte fatta snabba beslut och om skridskoåkningen inte håller måttet, då är du körd. Det är svårt att hitta något negativt med hans spel. Schaefer är så nära en perfekt puckförande back som man kan komma. Han kommer att vara med i Norris Trophy-snacket de kommande 15 åren – så bra är han.

Matthew Schaefer är den mest spännande backen i hockeyvärlden. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

2. Ivan Demidov, HF, 19 (Montreal Canadiens)

2024/25-ranking: 3:e (+1)

Habs-fansen fick en liten försmak av vad Demidov kan i sin korta NHL-sejour förra året. Nu är det dags för det verkliga genombrottet. Demidov satte poängrekord för U20-spelare i KHL förra säsongen med 49 poäng på 65 matcher. Han gjorde det trots ojämn istid – från enstaka petningar till plötsliga byten med förstalinan i SKA Sankt Petersburg. Men Demidov lät sig aldrig nedslås, han hängde i och tog alltid tillvara på sina chanser. Han ledde laget i poäng trots att han spelade under tio minuter i 20 matcher och till och med var petad några gånger. Demidov är extremt kreativ, har snabba händer, är bra på skridskorna och tar kloka beslut med pucken. Han använder en stakande stegfint som förvirrar backar och gör det svårt för dem att förutse hans nästa drag. Hans skott är dessutom mycket vilseledande; ofta ser det ut som att han siktar högt innan han överraskande skjuter mellan målvaktens ben.

Ivan Demidov gjorde NHL-debut under stor uppmärksamhet i våras. Foto: David Kirouac-Imagn Images

3. Michael Misa, C, 18 (San Jose Sharks)

2024/25-ranking: Ny

Misa är en enastående skridskoåkare som slår dig både med snabba accelerationer och ren toppfart. Han är en av de bästa spelmotorerna bland forwards i sin ålder. Hans speluppfattning är också elitmässig. Dessutom har han en hel muskelmassa på sin 185 cm långa kropp. Misa är ingen slagskämpe, men han tvekar inte att spela fysiskt. Han använder sina styrkor för att exploatera backar och skapa målchanser. Hans skott är svårläst och kräver sällan särskilt mycket förberedelse för att gå dit han vill. Jag tror faktiskt att han är mer NHL-redo än Schaefer.

Får Michael Misa chansen i NHL i år? Foto: Steven Ellis/The Nation Network

4. Zayne Parekh, HB, 19 (Calgary Flames)

2024/25-ranking: 7:e (+3)

Det är få talanger som spelar med lika mycket självförtroende som Parekh. Han är väldigt unik i sättet han kan dominera så många delar av spelet. Tidigt i juniorkarriären fanns den offensiva potentialen där, men han gjorde för många misstag i egen zon. Det ser vi inte lika ofta längre, vilket gjorde att han kunde notera över 100 poäng i Saginaw. Jag tror inte han har någon anledning att återvända dit, men har han en plats säkrad i Calgary? Det får vi se efter träningslägret. Om inte, lär Parekh vara aktuell för toppbacksrollen i Kanadas JVM-lag.

Zayne Parekh gjorde mål i NHL-debuten i våras. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

5. Zeev Buium, VB, 19 (Minnesota Wild)

2024/25-ranking: 8:e (+2)

Den här spelaren trivs verkligen i pressade lägen, och allt talar för att de situationerna snart väntar för Wild. Med en imponerande meritlista som innehåller två JVM-guld, ett U18-guld samt ett NCAA-mästerskap – och nästan ett till – har han samlat ovärderlig erfarenhet i ung ålder. Jag tror att han kan lägga på sig lite mer muskelmassa. Många fans jämför Buiums college-resa med Cale Makars. Medan Makar var oumbärlig för UMass var Buiums produktion i Denver helt enastående. Han levererade två av de mest remarkabla säsongerna av en back som jag någonsin sett i NCAA. Jag kan knappt vänta på att få se honom i NHL.

Zeev Buium var dominant på JVM i vintras. Foto: The Canadian Press/Alamy Live News

6. Porter Martone, HF, 18 (Philadelphia Flyers)

2024/25-ranking: Ny

Håll utkik efter 2025 års ”redrafts” om fem år. Jag gissar att Martone kommer ligga topp tre. Han hade kanske den bästa blicken för spelet i hela draftklassen 2025 och tillhör också de främsta vad gäller offensiv spelintelligens. Hans skridskoåkning kan brista och vissa scouter önskar att han spelade mer fysiskt, men alla är överens om att han är en av de smartaste spelarna i den här draftklassen. Han förstår helt enkelt spelet och hur han kan utnyttja chanser. Martone kommer troligen behöva spela med en spelmotor till center för att fortsätta producera på nästa nivå, men hans förmåga att fullständigt dominera med pucken – och påverka offensiven även utan den – gör honom så farlig. Michigan State kommer att bli bra för hans utveckling.

Porter Martone var en av få juniorer som spelade hockey-VM i våras. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

7. Sam Dickinson, VB, 19 (San Jose Sharks)

2024/25-ranking: 13:e (+6)

Det känns ganska sannolikt att Dickinson inleder säsongen i NHL. 19-åringen kommer från en monstersäsong i London där han vann både OHL:s och CHL:s backpris. Han ledde dessutom Knights till en Memorial Cup under en säsong där han noterade 91 poäng i grundserien och 31 i slutspelet. Den store, offensivt starka backen är mycket svårslagen i en-mot-en-dueller, och statistiken visar att han kan dominera offensivt. För Dickinson blir det NHL eller OHL i år – Kanadas JVM-lag hoppas på det senare.

Sam Dickinson hoppas på NHL-spel i vinter. Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

8. James Hagens, C, 18 (Boston Bruins)

2024/25-ranking: Ny

Hagens är den enda Bruin på listan, men han är en riktigt stor talang (och jag tror han kommer ligga topp fem nästa år). Han har chans att bli en ledare för Boston College i år, kanske återförenad med sin USNTDP-kedjekamrat Teddy Stiga, draftad av Predators. Scouter älskar honom för hans skridskoåkning och puckfördelning, vilket gör att han kan dominera spelmässigt. Hagens har byggt ett rykte som väldigt svårläst, både med och utan puck, vilket gör det svårt för backar att förstå hans nästa drag. Han håller alltid blicken uppe, och hans lagkamrater vet att de ska söka sig till målchanser när han har pucken. Hagens har alla förutsättningar att bli en förstacenter de kommande åren.

James Hagens föll i NHL-draften – till Boston Bruins glädje. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

9. Berkly Catton, C, 19 (Seattle Kraken)

2024/25-ranking: 12:e (+3)

Catton skrev NHL-kontrakt långt innan NCAA började tillåta CHL-spelare. Tajmingen är olycklig eftersom han inte har något kvar att bevisa i WHL och skulle må bättre av att möta äldre spelare. Han gjorde faktiskt 42 poäng på 20 slutspelsmatcher med Spokane – helt galet. Jag undrar hur länge han stannar i Seattles träningsläger, för han är utan tvekan en av de främsta talangerna i hockeyn och har både skicklighet och spelsinne för att spela proffshockey direkt. Med tanke på lagets brist på stora sommarförvärv skulle det inte förvåna mig om Catton får en rejäl roll direkt från start. Oavsett vilket älskar jag verkligen hans spel.

Berkly Catton har varit löjligt produktiv i WHL. Foto: Alamy/Canadian Press

10. Ryan Leonard, HF, 20 (Washington Capitals)

2024/25 rankning: 11:e (+1)

Leonard gjorde sitt första NHL-mål i samma match som Alex Ovetjkin tangerade Wayne Gretzkys målrekord, och Leonard bidrog med sin typiska tuffhet i varje byte. Han har visat att han kan dominera i stora matcher. Han var avgörande i USA:s två raka JVM-guld 2024 och 2025 och utsågs dessutom till turneringens MVP i januari. Hobey Baker-finalisten kan göra mål, tacklas, skrämma motståndare och i princip göra allt för att bli en rejäl kraft. Han fick en blandad start på NHL-karriären, men det är aldrig lätt att gå direkt från college till NHL strax före slutspelet. Räkna med att Leonard inleder säsongen i Capitals tredjekedja innan han blir en avgörande del av lagets långsiktiga plan – han kommer att vara lagets offensiva nyckelspelare i eran efter Ovetjkin.

Ryan Leonard har två raka JVM-guld att skryta med. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

11. Aleksandr Nikisjin, VB, 23 (Carolina Hurricanes)

2024/25-ranking: 5:e (–6)

Det är Nikisjins tid att glänsa. Han kvalificerade sig knappt för den här listan – vissa anser att han är för gammal för att räknas som talang – men jag tar ändå med honom eftersom han inte fyller 24 förrän i höst. Nikisjin är en av de främsta talangerna i hockeyvärlden och borde få en ganska omedelbar effekt med Hurricanes redan från träningslägret. Tidigare var han mer av en spelare som höll sig på utsidan och slog enkla passningar. Men när han började försöka sig på mer riskfyllda spel som kunde ge hög utdelning började siffrorna skjuta i höjden i KHL. Visst, NHL-spelare tvingar dig att fatta snabbare och tuffare beslut, vilket kan bli en utmaning. Men Nikisjin har lagt in mer skärpa i sitt puckspel, särskilt förra säsongen. Han är stor, smart och skicklig med pucken – egenskaper som borde göra att han snart kan utmana om istid i topparet.

12. Sam Rinzel, HB, 21 (Chicago Blackhawks)

2024/25-ranking: Ny

Efter en strålande collegesäsong tog Rinzel steget över till proffsen och spelade över 20 minuter i varenda en av sina nio NHL-matcher. Det är egentligen inte särskilt förvånande, med tanke på hur farlig han var i college i år. Den 193 cm långe backen har uppenbar storlek, men han noterade också 32 poäng på 40 matcher. Att han gjorde tio mål medan han användes i alla situationer och mot tuffa matchups i Minnesota är anmärkningsvärt. Defensivt är Rinzel smart, och han är betydligt skickligare med pucken än vad scouterna gav honom erkännande för inför NHL-draften 2022. Rinzel borde inte ha några större problem att snabbt utvecklas till en solid NHL-back och kan till och med starta säsongen i topparet. Skillnaden mellan honom och Levsjunov är liten just nu, men Rinzel känns mer slipad.

13. Artiom Levsjunov, HB, 19 (Chicago Blackhawks)

2024/25-ranking: 6:e (–7)

Vi vet att Rinzel är redo för att spela i NHL på heltid – men gäller det Levsjunov också? Mycket har redan hänt i hans unga karriär, då han spelat för fem lag sedan 2022. Och vid varje steg har den 188 cm långe backen sett ut att höra hemma. Han gjorde 22 poäng på 52 matcher i Rockford och sex assist på 18 matcher med Blackhawks. Levshunov började året på skadelistan, men behövde väldigt lite tid för att anpassa sig till proffsspelet. Jag tror att Levshunov har högre potential än Rinzel, men eftersom båda slåss om heltidsspel i Chicago i år gillar jag var Rinzels spel är just nu. Levshunov kommer dock att bli en absolut stjärna – kanske förr snarare än senare.

14. Anton Frondell, C, 18 (Chicago Blackhawks)

2024/25-ranking: Ny

Ytterligare en Hawk? Jajamän. Chicago ville få in lite storlek framåt och plockade upp den bästa powerforwarden i draftklassen 2025. Med sina 185 cm och över 90 kilo spelar Frondell med massor av kraft och fäller alla som står i hans väg. Det gör honom särskilt nyttig i kampen om pucken längs sargerna, men han har också ett av de hårdaste och farligaste skotten i hela draften. När Frondell inte har pucken är han skicklig på att hitta skottlägen, särskilt från höger sida. Jag är nyfiken på att se vad han kan göra med Djurgården i SHL innan han tar steget över till Nordamerika.

Anton Frondell har haft en intensiv sommar. Foto: Terrence Antonio James/Alamy

15. Gabe Perreault, VF, 20 (New York Rangers)

2024/25-ranking: 16:e (+1)

Perreault har varit en av de mest konsekventa spelarna i NCAA de senaste två åren, med 108 poäng på 73 matcher. Nästa steg? Att bli en spelare som gör avtryck i NHL. Även om siffrorna sjönk något under hans andra år på Boston College visade Perreault att han blivit bättre utan puck. Vi har sett många positiva framsteg de senaste två åren, så pass mycket att det finns en stark tro på att han kan bidra direkt i NHL nästa säsong. Sättet han blev använd på i sina första NHL-matcher var minst sagt tveksamt. Men hans förmåga att skapa spel i öppna ytor och att leverera pucken dit den ska är lovande. Han läser spelet lika bra som någon, har ett precist skott (som jag ibland önskar att han använde oftare) och är också en bättre skridskoåkare än i draftåret 2023, vilket var hans största svaghet då.

16. Beckett Sennecke, HF, 19 (Anaheim Ducks)

2024/25-ranking: 32:a (+16)

Sennecke var ett chockval som nummer tre i draften förra året, men han fick Ducks att se otroligt smarta ut den gångna säsongen. Han gjorde 36 mål och 86 poäng på 56 matcher, där höjdpunkten var en poängexplosion på 14 poäng under tre matcher precis före Kanadas JVM-läger. Sennecke kom inte med i den slutliga truppen, något som kritiserades hårt när Kanada hade svårt att producera offensivt. Han började draftåret som 178 cm, var 188 cm vid draften och listas nu som 193 cm och 88 kilo – och han har helt anammat sin väldiga fysik. Lägger man till offensiven och kreativiteten är det inte längre förvånande att Ducks valde honom där de gjorde. Förvänta dig att Sennecke utmanar om en plats i laget redan på träningslägret.

17. Caleb Desnoyers, C, 18 (Utah Mammoth)

2024/25-ranking: Ny

Desnoyers är ett säkert kort för att bli en tvåvägsforward i topp sex. Jag gillar hans fysiska spel, främst för att han inte låter någon köra över honom. Han är en utmärkt playmaker och var en av de smartaste centrarna i draften 2025. Desnoyers är kanske inte den mest spektakulära spelaren, men han gör otroligt många kloka saker med pucken varje kväll. Han är en spelare du kan vinna med, vilket han visat i flera internationella turneringar och i QMJHL-finalen 2025. Han kämpade med skador den gångna säsongen, men det påverkade inte hans produktion nämnvärt. Föreställ dig vad han kan uträtta när han är helt frisk.

18. Axel Sandin Pellikka, HB, 20 (Detroit Red Wings)

2024/25-ranking: 37:e (+19)

Sandin Pellikka var en av de bästa spelarna i JVM 2025 trots att det inte blev medalj för Juniorkronorna. Hemma i Sverige gjorde han flest mål och poäng av alla juniorbackar i SHL den gångna säsongen, med tolv mål och 29 poäng. Hans defensiva spel är också stabilt, precis som man vill att en back ska vara. Sandin Pellikka är fysiskt bättre än vi sett tidigare och mycket mer aktiv i att rensa framför målet för att skydda sin målvakt. Jag tror att ”ASP” skulle kunna kliva in i NHL redan i år om Red Wings behövde honom, men det finns ingen brådska. Han är en blivande topp fyra-back, och lite mer tid på liten rink i AHL skulle inte skada. Det dröjer inte länge förrän han spelar i Little Caesars Arena.

Axel Sandin Pellikka är redo att försöka slå sig in i NHL.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

19. Calum Ritchie, C, 20 (New York Islanders)

2024/25-rankning: 23:e (+4)

Ritchie är en av de smartaste tvåvägshoten du kan hitta utanför NHL just nu. Han började förra säsongen med Avalanche, och det verkade som att träningen och spelet med högklassiga spelare hjälpte honom att ta sitt spel till en ny nivå. Ritchie har blivit bättre på att fatta snabba beslut med pucken, och han älskar att skjuta. Han är effektiv i powerplay, främst som passningsspelare. Hans aktie föll lite inför draften 2023, något jag tyckte var lite orättvist. Det berodde mest på att scouter ville se honom producera mer poäng. Men det blev tydligt att han prioriterade att bli värdefull i båda ändar av isen, och hans arbetsmoral borde ta honom långt i NHL.

20. Carter Yakemchuk, HB, 19 (Ottawa Senators)

2024/25-ranking: 29:e (+9)

Kommer Yakemchuk spela i NHL 2025/26? Det finns en bra chans att han åtminstone startar i Ottawa. Han blev känd för sitt offensiva spel i draftåret, men fokuserade mer på att vara effektiv i egen zon därefter. Den 193 cm långe backen hade svårt att läsa spelet defensivt när han var 18, men hans spel har tagit stora steg framåt under det senaste året. Han gjorde ett starkt träningsläger, och jag förväntar mig att han är med i diskussionen för att starta NHL-säsongen med Senators. Att skickas ned till AHL för att slipa på skridskoåkning och positionsspel skulle inte vara dåligt för honom. Men oavsett vilket ser jag Yakemchuk som en framtida topp 4-back som gör avtryck ganska snart. Han kommer utan tvekan att bli en publikfavorit.

21. Tij Iginla, VF, 19 (Utah Mammoth)

2024/25-ranking: 21:a

Iginla behövde en höftoperation i december och missade halva WHL-säsongen. Det tar dock inte bort från det som annars var en imponerande säsong med 32 poäng på 21 matcher. Mycket av Iginlas framgång bygger på hans skott. Han skjuter ofta, men letar alltid efter ytor han kan utnyttja till sin fördel. Han har ett snabbt, lurigt avslut och är skicklig på att skapa sig tid och utrymme – ett kännetecken på en riktig matchvinnare. Han följer inte strömmen; han skapar sina egna chanser. Räkna med att Iginla får ännu en stor säsong i WHL och att han definitivt finns med på Kanadas radar inför JVM.

Tij Iginla är redo för revansch efter ett skadefyllt år. Foto: Bildbyrån

22. Jake O’Brien, C, 18 (Seattle Kraken)

2024/25-ranking: Ny

Jag tror att O’Brien kommer klättra rejält på den här listan till nästa år. Han har både skickligheten och spelsinnet för att bli en riktigt imponerande center i NHL. Hans spel utan puck är starkt, och han överlistar ständigt sina motståndare. O’Brien landade på 98 poäng – strax under 100 – men blev bara bättre ju längre säsongen gick. Han kommer aldrig imponera mest med sin råa teknik, men hans arbetsmoral och förmåga att vara effektiv i alla tre zoner gör honom till en spelare som kan bygga en lång karriär. Basnivån är hög, och även om O’Brien kanske inte har den absolut högsta potentialen ser jag honom som minst en andracenter i NHL.

23. Brady Martin, C, 18 (Nashville Predators)

2024/25-ranking: Ny

Jag gillade verkligen det här valet för Nashville eftersom Martin spelar ett hårt, kompromisslöst spel och tenderar att göra sina kedjekamrater bättre. Han snittade över en poäng per match i OHL med Greyhounds, där han var lagets främsta unga stjärna. Han var dessutom en av de bästa spelarna både i Hlinka Gretzky Cup och U18-VM. Utan puck smäller han på allt i sin väg, samtidigt som han ständigt vinner puckkamper och är en notorisk målskytt. Vissa kanske menar att Predators borde valt någon annan, som Porter Martone, men Martin har gång på gång visat att han är en kämpe som ger allt varje kväll – och ofta vinner. Han är dessutom mer teknisk än vad många tror, och jag ser honom fortsatt som ett mycket bra val.

24. Anton Silajev, VB, 19 (New Jersey Devils)

2024/25-ranking: 19:e (-5)

Silajevs styrka har aldrig varit hans spel med puck – även om jag skulle säga att han är bättre än siffrorna visar. Den 19-årige ryssen har redan fått mycket speltid i KHL, något ovanligt i den åldern, särskilt för en back. Den 201 cm långe backen spelade viktiga minuter, täckte skott, delade ut tacklingar och visade upp imponerande skridskoåkning för sin storlek. Det finns inte många stora backar som kan åka skridskor som Silajev, och det gör honom unik jämfört med många andra storväxta försvarare. Hans KHL-kontrakt löper ut 31 maj, så vi kan se honom jaga en NHL-plats redan till 2026/27. Devils har redan några unga bra backar, men ingen med Silajevs profil.

25. Cole Eiserman, VF, 19 (New York Islanders)

2024/25-ranking: 26:e (+1)

Förväntningarna var höga på Eiserman inför fjolåret. Han byggde upp ett rykte som en av sin årskulls bästa skyttar efter att ha gjort mål i mängder med USA:s utvecklingsprogram. Den tävlingsinriktade ytterforwarden hade en vass säsong med Boston University och är alltid en offensiv faktor i landslagströjan. Som en av de bästa rookies i collegehockeyn stod han för 25 mål och 36 poäng, och han lade till sju poäng när USA tog guld i JVM. Eiserman spelar vidare i college nästa säsong, men bli inte förvånad om han slåss om en topp-sex-roll hos Islanders till 2026/27. Han är fortfarande rå utan puck, men med pucken gör han saker som få andra.

26. Victor Eklund, VF, 18 (New York Islanders)

2024/25-ranking: Ny

Eklund är oerhört skicklig. Han gör saker med pucken som få andra kan och har dessutom ett riktigt bra skott. Jag gillade honom skarpt i JVM eftersom han alltid kändes delaktig i spelet. Han är inte särskilt stor (180 cm), men har byggt upp en bra styrka. Skridskoåkningen har utvecklats och märktes tydligt under slutet av säsongen 2024/25. Jag är nyfiken på vad Islanders kan få ut av honom, både med och utan puck. Jag förväntar mig fullt att han kommer slåss om en topp-sex-roll i NHL när han väl tar klivet, men först väntar fortsatt spel i SHL.

Victor Eklund ska bevisa sig i NHL innan det blir en flytt till Nordamerika. Foto: Damian Dovarganes/AP/Alamy

27. Kashawn Aitcheson, VB, 18 (New York Islanders)

2024/25-ranking: Ny

Jag kan fortfarande inte riktigt tro att Islanders lyckades få Aitcheson med sitt tredje förstaval. Han har potentialen att bli en skrämmande kraft i NHL – en spelare som gör livet svårt för sina motståndare. Hans fysiska spel är hans största styrka, och han tvekar inte att ge sig in i dueller mot vem som helst. Aitcheson avslutade grundserien med 26 mål, 59 poäng och 88 utvisningsminuter, vilket gav honom ryktet som en av de jobbigaste spelarna att möta. Skridskoåkningen är inte hans starkaste sida och passningsspelet kan variera, men den råa talangen och den kompromisslösa inställningen gör honom till en framtida NHL-spelare. Många hade rankat honom lägre, men jag tror stenhårt på honom.

28. Roger McQueen, C, 18 (Anaheim Ducks)

2024/25-ranking: Ny

Kan McQueen bli den största fyndet i topp-tio av 2025 års draft? Ducks hoppas verkligen det. Han spelade bara 20 matcher totalt (grundserie + slutspel), men visade både produktion, fysik och massor av skicklighet. McQueen har en stor kropp (196 cm) men rör sig som någon mycket mindre och lättare – på bästa möjliga sätt. Han kan skjuta, passa och spela fysiskt i samma byte. En ryggskada är alltid svår att helt komma tillbaka från, men hans talang är odiskutabel. Om han kan gå in i nästa säsong skadefri och i full fart kan Ducks ha gjort ett riktigt hemmaplansfynd.

29. Cayden Lindstrom, C, 19 (Columbus Blue Jackets)

2024/25-ranking: 14:e (-15)

Det blev ett tufft år för Lindstrom, som inte gjorde sin säsongsdebut förrän i WHL-finalen. Där blev det fyra poäng på fyra matcher, men han hade svårt att hitta rytmen i Memorial Cup. Lindstrom har kämpat med diskbråck och har mycket att ta igen. Om han nu är fullt frisk och redo inför säsongen i MSU får han ett perfekt läge att bygga styrka och använda det till sin fördel mot tuffare motstånd i college. Kombinationen av fart, storlek och skicklighet gör honom väldigt spännande. Om han kan hålla sig hel och återvända till hypen från draftåret kommer Lindstrom att bli oerhört viktig för Blue Jackets framöver.

Ryggen har orsakat stora problem för Cayden Lindstrom senaste två säsongerna. Foto: Alamy/Canadian Press

30. Jackson Smith, VB, 18 (Columbus Blue Jackets)

2024/25-ranking: Ny

En av de bästa backarna från 2025 års draft, Smith spelar ett fysiskt spel men visar samtidigt imponerande rörlighet för att vara 193 cm lång. Hans hockey-IQ är också utmärkt, något som hjälpte honom till 54 poäng under sin andra säsong med Tri-City Americans. Smith ger Blue Jackets ytterligare ett pålitligt hot som puckförande back. Även om han behöver slipa bort en del misstag under press gillar jag verkligen var hans spel befinner sig just nu. I efterhand tror jag att Blue Jackets kommer känna sig lyckligt lottade att ha fått honom i mitten av första rundan.

31. Dmitrij Simasjev, VB, 20 (Utah Mammoth)

2024/25-ranking: 41:a (+10)

Simasjev är en stor, 196 cm lång back som inte borde ha några problem med att göra sig påmind i Nordamerika. Hans siffror kanske inte sticker ut på pappret, men han använder sin storlek för att dominera i egen zon utan att hamna i problem. Simasjev kan flytta pucken, dela ut rejäla tacklingar och spela i boxplay – något jag förväntar mig att han gör även i NHL. Till en början lär Simasjev starta säsongen i Tucson för att vänja sig vid spelet i Nordamerika, men jag skulle bli förvånad om han inte slåss om NHL-speltid redan till jul. Här finns absolut topp-4-potential.

32. Jimmy Snuggerud, HF, 21 (St. Louis Blues)

2024/25-ranking: 39:a

Efter en framgångsrik tid på University of Minnesota är Snuggerud redo för NHL. Den tvåfaldiga Hobey Baker-finalisten var snubblande nära 50-poängsgränsen, men 49 poäng på 39 matcher i en roll där han bar den offensiva huvudbördan är fortfarande starkt. Han har bra styrka, hög hockey-IQ och ett snabbt skott. Kombinationen gör honom redo för en topp-6-roll i NHL direkt den här säsongen. Jag gillade hans spel mot slutet av säsongen och i slutspelet, så nu återstår att se om han kan hålla samma nivå under en hel 82-matcherssäsong.

33. Cole Hutson, VB, 19 (Washington Capitals)

2024/25-ranking: Ny

Hutson kommer från en av de mest imponerande säsongerna för en backtalang på länge. Han blev den förste backen någonsin att vinna poängligan i JVM efter sina 11 poäng i fjol. Han visade enormt självförtroende med pucken och påminde många om sin bror, Lane Hutson. Cole är USNTDP:s poängkung genom tiderna bland backar och har toppat poängligan i varje IIHF-turnering han deltagit i. Han har också blivit något av en medaljmagnet, där hans sämsta turnering resulterade i ett silver i U18-VM. Hutson är utan tvekan en av de mest skickliga backarna i sin generation och väntas spela både i WJSS och JVM. Ge honom ett år till i college, så är han redo för topp-4-minuter i NHL och att vara en seriös utmaning om Calder Trophy 2027.

Kan Cole Hutson nå samma höjder som storebror Lane?

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

34. Konsta Helenius, C, 19 (Buffalo Sabres)

2024/25-ranking: 24:a (-10)

Helenius hade en produktiv säsong i Liiga för två år sedan och följde upp med stabila 35 poäng som AHL-rookie. Han gjorde inga mål i JVM, men var en av Finlands bästa tvåvägsspelare och framspelare. Det som skiljer Helenius från många andra i Buffalos system är hans exceptionella spelsinne. Han är en kreativ spelare som sällan låter ett anfall dö bara för att spela det säkra alternativet. I powerplay är han tålmodig men beräknande – även om han inte kan sakta ner spelet på samma sätt mot äldre motstånd, lär han sig snabbt att anpassa sig. Om ett eller två år bör han vara redo för NHL.

35. Radim Mrtka, HB, 18 (Buffalo Sabres)

2024/25-ranking: Ny

Kan Mrtka bli den näst bästa backen i 2025 års draftklass? Tiden får utvisa. Den storväxte tjecken kan skjuta, passa och till och med bjuda på skickliga dragningar. Även om han är stark fysiskt använder han sin storlek mer för att vinna närkamper och stå emot press än för att tackla omkull motståndare. Hans förmåga att ta emot en tackling men ändå behålla kontrollen är unik i denna draftklass. Mrtka producerade inte särskilt mycket poäng i fjol, men är skicklig på att driva pucken in i offensiv zon. Han spelar ett riskfyllt men belönande spel där han ofta försöker hitta öppnande passningar som kan skapa farliga chanser.

36. Dalibor Dvorský, C/HF, 20 (St. Louis Blues)

2024/25-ranking: 36:a

Dvorský fick en stark AHL-debut med 21 mål och 45 poäng. Han var även Slovakiens viktigaste spelare i sitt femte JVM (räknar man med den uppskjutna upplagan 2022). Dvorský har varit i rampljuset i över ett halvt decennium, och det har varit spännande att se honom växa fram som en riktig slovakisk stjärna. Jag förväntar mig att han startar i AHL även denna säsong, men knappast stannar där länge. Det jag vill se är lite mer intensitet i hans spel, för han har alla förutsättningar att bli en topp-6-forward som både driver spel och producerar i powerplay.

Dalibor Dvorsky hoppas på fler NHL-matcher under hösten. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

37. Andrew Cristall, VF, 20 (Washington Capitals)

2024/25-ranking: 62:a (+25)

Finns det något Cristall inte kan göra med pucken? Efter 26 mål och 60 poäng på 28 matcher med Kelowna byttes han till Spokane, där han stod för 22 mål och otroliga 72 poäng på 29 matcher. Han avslutade säsongen med 21 mål och 41 poäng på 19 slutspelsmatcher tillsammans med Berkly Catton – en av de mest produktiva duos vi sett i WHL på länge. Ännu mer anmärkningsvärt är kanske att Spokane inte vann WHL-titeln – eller att Cristall inte tog plats i Kanadas JVM-trupp. Oavsett vilket blir det spännande att se om han kan fortsätta dominera även i AHL, och om hans skridskoåkning kan ta ett nytt kliv för att öppna ännu fler möjligheter.

38. David Jiříček, HB, 21 (Minnesota Wild)

2024/25-ranking: 17:e (-21)

Columbus Blue Jackets såg ingen framtid för Jiříček i organisationen och skickade honom till Minnesota i slutet av 2024. Tyvärr satte en vårskada punkt för en av hans tuffaste säsonger hittills. Han delade tiden mellan fyra olika lag i NHL och AHL och hittade aldrig riktigt rytmen – inte ens i AHL såg han särskilt bekväm ut. Jiříček har redan spelat mycket proffshockey trots sina 21 år, men jag tycker att han blivit flyttad runt för mycket. Om han får en nystart och kan vara helt redo nästa säsong, tror jag fortfarande att den tjeckiske backen har kapacitet att leverera på hög nivå.

39. Danila Jurov, HF/C, 21 (Minnesota Wild)

2024/25-ranking: 30:e (-9)

Jurov avslutade sin femte KHL-säsong med 25 poäng på 46 matcher, men överlag gjorde han en stabil insats i Magnitogorsk. Nu väntar NHL-debuten, där han troligen inleder på i en tredjekedja. Jurov kan spela både center och ytter, och även om han inte är jättestor har han byggt upp bra styrka. Han är en utmärkt skridskoåkare som älskar att jaga puckar och vinna kamper, och runt målet är han också farlig. Det finns mycket att gilla i Jurovs spel, och det ska bli spännande att se hur långt upp i Wilds kedjehierarki han kan ta sig under sin rookiesäsong.

40. Oliver Moore, C/VF, 20 (Chicago Blackhawks)

2024/25-ranking: 25:a (-15)

Moore är den snabbaste talangen i Chicagos organisation, och han använder farten för att skapa offensiv. Under sin andra säsong på University of Minnesota tangerade han sitt rookieår med 33 poäng. Han fick även chansen i NHL och imponerade med fyra assist på nio matcher. Moore kommer inte att vara en spelmotor i NHL, men hans tvåvägsspel, snabbhet och arbetsmoral gör honom till en jobbig motståndare. Få spelare vill vinna varje byte lika mycket som Moore, något som märktes tydligt under hans korta NHL-sejour. Kanske börjar han i Rockford, men jag ser honom redan som ett bättre alternativ än vissa veteraner i Blackhawks mellankedjor.

Det blev nio NHL-matcher för Oliver Moore i våras. Foto: Matt Marton-Imagn Images

41. Justin Carbonneau, HF, 18 (St. Louis Blues)

2024/25 ranking: Ny

Har Blues en framtida förstalinjeskytt i sina händer? Carbonneau gjorde 46 mål och 89 poäng samtidigt som han visade upp ett av draftklassens bästa skott. Han är känd för sina högklassiga dragningar och kan slå de flesta spelare i en-mot-en-situationer. Potentialen är enorm här, men han kan ibland tappa pucken för enkelt och engagerar sig inte mycket fysiskt. Med rätt speluppläggare bredvid sig – kanske Dvorský? – kan jag absolut se Carbonneau som en framtida 30-målsskytt i NHL.

42. David Reinbacher, HB, 20 (Montreal Canadiens)

2024/25 ranking: 33:e (-9)

Förväntningarna var höga på Reinbacher inför 2024/25, men en skada begränsade honom till bara 23 matcher under grundserien och slutspelet. Detta efter ännu ett svårt år i Kloten med ständiga tränarbyten. Reinbacher behöver en säsong utan skador och drama. Med Mailloux ur vägen väntar en ännu större roll i Laval. När han väl var frisk spelade han riktigt bra – att visa det på en mer konsekvent basis är dock den stora utmaningen. Jag är fortfarande en troende: jag gillar honom med pucken, och defensivt är han väldigt imponerande. Reinbacher behöver bara få chansen att verkligen bevisa det.

43. Carter Bear, VF, 18 (Detroit Red Wings)

2024/25 ranking: Ny

En säsongsavslutande skada innan slutspelet var en stor besvikelse. Men innan dess var han en av CHL:s mest farliga forwards, med 40 mål, 82 poäng och 77 utvisningsminuter på bara 56 matcher. Han är svår att möta och hans atletiska förmåga är toppklass. Skadan skrämde uppenbarligen inte bort Red Wings, som troligen ser honom som en framtida topp-sex-forward med en fysisk edge. Jag gillade verkligen det här valet av Detroit – en organisation som behövde en spelare som kan generera avslut. Bear är minst 2–3 år från NHL, men han borde bli en pålitlig winger.

44. Tanner Molendyk, VB, 20 (Nashville Predators)

2024/25 ranking: 54:e (+10)

Molendyk imponerade återigen i WHL och befäste sin status som en av de bästa vänsterskyfflade backtalangerna. Han är rörlig, smart och en skicklig puckfördelare. Molendyk är numera en mycket bättre tvåvägsspelare än under draftåret, vilket gör honom effektivare även utan puck. Det känns som att han fokuserat på sina svagheter – främst defensiva beslut och positionsspel – och blivit en mer komplett back. Han var dessutom en av Kanadas få ljuspunkter på JVM. Jag tror att ett år i AHL är rätt steg för den lite mindre backen, men när han väl får chansen i NHL lär han inte skickas ner igen.

45. Tom Willander, HB, 19 (Vancouver Canucks)

2024/25 ranking: 63:e

Efter en stark andra säsong på Boston College är Willander redo att mäta sig med proffsen. Han är en tvåvägsback med bra skridskoåkning och gör många smarta spel med pucken. Hans kontroll och beslutsfattande har utvecklats mycket sedan NCAA-debuten, och han har blivit skicklig på att hantera gap control på mindre nordamerikansk is. Willander var en av de bästa backarna på JVM, vilket tydligt visade hur långt han har kommit. Jag räknar med att han får en stor roll i Abbotsford och även lite istid i NHL.

Tom Willander kan få chansen att NHL-debutera den här säsongen efter att ha lämnat college. Foto: Bildbyrån

46. Jonathan Lekkerimäki, HF, 21 (Vancouver Canucks)

2024/25 ranking: 28:e (-18)

Lekkerimäki delade sin första Nordamerika-säsong mellan NHL och AHL med blandade resultat. Det blev sex poäng på 24 NHL-matcher och 28 poäng på 36 AHL-matcher, varav 19 mål. Jag är dock inte särskilt orolig – han är en högklassig skytt, och skador hjälpte inte direkt under året. Hade han spelat hela säsongen i Abbotsford hade han nått 30 mål. Lekkerimäki har det bästa skottet i Canucks organisation och kommer sannolikt att spela viktiga powerplay-minuter snart. Vid 21 års ålder är han fortfarande ung. Canucks-fansen vill nog se mer redan nu, men potentialen finns där.

Jonathan Lekkerimäki jagar en permanent roll i Canucks. Foto: Bob Frid-Imagn Images

47. Bradly Nadeau, HF, 20 (Carolina Hurricanes)

2024/25 ranking: 48:e (+1)

Jag älskade valet av Nadeau för två år sedan, och han har verkligen levererat. I sin första proffssäsong gjorde han hela 32 mål och 58 poäng med Chicago i AHL. Han var den enda U20-spelaren som nådde både 30 mål och 50 poäng i ligan, och han spelade dessutom mer fysiskt än tidigare. Den enda plumpen var ett blekt JVM, där han aldrig riktigt kom in i spelet. Jag hoppas få se honom i fler NHL-matcher i år, men troligen stannar han mest i AHL för att inte stressas in i en botten sex-roll.

48. Easton Cowan, C, 19 (Toronto Maple Leafs)

2024/25 ranking: 35:e (-13)

Cowan har gång på gång visat sig vara en spelare för de stora matcherna. Visst, hans JVM var inte vackert, men med 96 poäng på 60 OHL-slutspelsmatcher över fyra år – inklusive att han lett slutspelet i poäng två år i rad – är det tydligt att han kan höja sig när det gäller. Den skicklige, hårt arbetande forwarden är en stark passningsspelare, gillar att transportera pucken och har bra fart. Han går in på sitt första proffsår, och även om NHL är möjligt tror jag att några matcher med Marlies vore nyttiga.

Easton Cowan var det stora utropstecknet när London Knights vann Memorial Cup. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

49. Michael Hage, C, 19 (Montreal Canadiens)

2024/25 ranking: 47:e (-2)

Hage var en av huvudorsakerna att följa Michigan förra säsongen. Han slutade tvåa i lagets interna poängliga med 34 poäng på 33 matcher och blev utsedd till Big Tens rookie of the year. Den tvåvägscenter som alltid levererat på varje nivå bör ta ytterligare ett steg den kommande säsongen. Michigan får kanske inte samma draghjälp från CHL som vissa andra collegelag, men det betyder att Hage får ännu större chans att glänsa. Jag har alltid gillat hans spel och ser honom som en framtida andracenter bakom Nick Suzuki.

50. Liam Greentree, HF, 19 (Los Angeles Kings)

2024/25 ranking: 67:e (+17)

Greentree kan det här med att göra mål. Han stod för 49 mål och 119 poäng under säsongen och låg i toppen av OHL:s poängliga, vilket gav honom en plats i första all-star-laget. Mellan 12 december och 5 januari gjorde han 21 poäng på 10 matcher – ett tecken på att Kanada kanske gjorde ett misstag när de inte tog ut honom till JVM. Han fick mycket beröm för att bära Windsor under en tuff säsong för två år sedan, och i år tog laget ett stort kliv framåt med Greentree som en huvudorsak. Kings ser ut att gå samma väg, och Greentree borde snart slåss om en topp-sex-roll.

51. Quentin Musty, VF, 20 (San Jose Sharks)

2024/25 ranking: 46:e (-5)

Musty hade en händelserik säsong, som började med en tradeförfrågan ut från Sudbury som aldrig beviljades. Han lyckades ändå leverera starka siffror med 30 mål och 59 poäng. En skada hindrade honom från att spela med USA på JVM, även om rapporter indikerade att han inte var aktuell för uttagning ändå. Så ja, inte ett typiskt år för ett toppnamn. Men Musty tog vara på sina chanser och avslutade säsongen med Barracuda. Jag tror han kommer att försöka slå sig in i Sharks direkt på campen i år, men det känns som att mer tid i AHL är precis vad han behöver efter att ha missat halva 2024/25. Vissa underskattar verkligen hur dominant Musty kan vara med pucken.

52. Scott Morrow, HB, 22 (New York Rangers)

2024/25 ranking: 47:e (-4)

Efter att ha delat tiden mellan NHL och AHL för första gången förra säsongen blev Morrow skickad till New York som en del av K’Andre Miller-traden. Morrow såg utmärkt ut i AHL i fjol, och jag tror han kommer att utmana om en NHL-plats redan från träningslägret. Han är en skicklig back som åker bra skridskor för sin storlek (188 cm, 89 kg), och han använder sin styrka för att få en bra första skär när han accelererar. I college hade han inga problem att åka ifrån motståndare, och han rör sig smidigt och med syfte i alla tre zoner. Han älskar dessutom att ha pucken på klubban – en stark puckhanterare som kan dra till med spektakulära drag, även om de senaste åren mest handlat om att minimera misstagen.

53. Cole Reschny, C, 18 (Calgary Flames)

2024/25 ranking: Ny

Det finns mycket att gilla här – och jag tror verkligen att det finns topp-sexbidrag i framtiden. Reschnys förmåga att producera oavsett situation gör honom oerhört spännande. Han är inte storväxt, men han kompenserar med explosiv fart och smidighet, vilket gör honom svår att stoppa i spelvändningar. Han är en enastående playmaker, kanske en av de bästa i hela draftkullen. Reschnys tävlingsinstinkt kommer att ta honom långt, och internationellt har han redan visat att han kan vara en offensiv katalysator tillsammans med andra toppnamn. Hans kreativitet gör honom till en perfekt partner till en skicklig avslutare i framtiden. Han var dessutom en av Kanadas bästa spelare under World Junior Summer Showcase nyligen.

54. Jett Luchanko, C, 19 (Philadelphia Flyers)

2024/25 ranking: Ny

Luchanko började säsongen 2024/25 i NHL, vilket var lite överraskande. Men hans imponerande träningsläger gick inte att ignorera och fick Flyers att se smarta ut för att ha valt honom tidigare än många förväntade sig. Jag tyckte att han gjorde ett starkt JVM, där han visade ledarskap och ett utvecklat tvåvägsspel. Han har inte mycket kvar att bevisa i Guelph, så det mesta talar för att Flyers behåller honom även den här säsongen. Just nu ser jag hans tak som en andracenter, men hans verkliga värde ligger i att han gör allting så pålitligt.

55. Stian Solberg, VB, 19 (Anaheim Ducks)

2024/25 ranking: 57:e (+2)

Mer känd för sitt defensiva och fysiska spel var Solberg Norges bästa spelare i VM, där han gjorde fyra mål och sex poäng på sju matcher – inklusive ett hattrick mot USA i en osannolik upphämtning. Det var ett litet urval, men tillsammans med hans andra halva i Färjestad i SHL och en stark 10-matchersperiod i San Diego, byggdes en enorm självförtroendeboost upp. Solberg gör lite av allt internationellt för Norge, och hans kliv in i seniorspel visade att han kan dominera även mot riktigt starkt motstånd. Han var en av de största raketklättrarna i fjolårets draft – och han är inte färdig än.

Stian Solberg kommer att vara på jakt efter en NHL-tröja i år. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

56. Cullen Potter, C, 18 (Calgary Flames)

2024/25 ranking: Ny

Jag hade Reschny och Potter rygg mot rygg i min slutliga draftranking, och jag tycker fortfarande att de är väldigt nära varandra som prospects. Många blev förvånade över att Potter lämnade USNTDP ett år tidigt för att gå till college, men det gav resultat. Han spelade runt 20 minuter per match i Arizona State och imponerade på scouter med sin förmåga att driva spel. Jag gillar hans engagemang i alla tre zoner, och han läser spelet bättre än de flesta i draftkullen. Jag tror att Potters tak är högre än många tror, men han måste visa att han klarar den fysiska utmaningen som en 175 cm lång forward. Jag tror han blir en av de små spelare som ändå slår igenom.

57. Logan Hensler, HB, 18 (Ottawa Senators)

2024/25 ranking: Ny

Hensler var en av de högst draftade backarna 2025 och gav Senators ett mer defensivt säkert alternativ jämfört med den mer offensivt lagde Yakemchuk. Hensler är en 190 cm lång, rörlig back med bra räckvidd och fysik. Han är ännu bättre i egen zon, även om han inte ska misstas för en offensiv pucktransporterande back. Jag tror han kan bli en stabil andrapar-back som spelar ett tryggt, defensivt spel, men jag skulle vilja se honom ta fler initiativ med pucken. Oavsett gillade jag det här valet av Ottawa, och jag tror inte han kommer ha några större problem att anpassa sig till proffsspel när han lämnar college.

58. Matt Savoie, C/HF, 21 (Edmonton Oilers)

2024/25 ranking: 40:e (-18)

Savoie var en dominant poängmaskin i WHL och fortsatte sedan leverera i AHL med 19 mål och 54 poäng på 66 matcher. Han gjorde Bakersfield betydligt farligare varje gång han hade pucken – så enkelt är det. Han kombinerar högklassig playmaking med massor av skicklighet, och jag gillar dessutom hans skridskoåkning. Som en mindre forward (175 cm) kommer oddsen alltid vara emot honom, men jag har alltid trott på Savoie och det har inte ändrats det senaste året. Han lär få hård konkurrens på träningslägret, men jag tror han har en realistisk chans att slå sig in i Oilers i år.

59. Ike Howard, VF, 21 (Edmonton Oilers)

2024/25 ranking: Ny

Howard kommer från en säsong där han vann Hobey Baker Award som bästa collegespelare och dessutom tog VM-guld med USA. Det var en drömsäsong för honom, som inte hade något kvar att bevisa på collegnivå. Howard har ett utmärkt skott och hans skridskoåkning är ett stort plus. Scouts oroar sig dock för att han inte kommer lyckas om han inte får spela med en center som kan ta en del av det defensiva ansvaret, men Oilers har definitivt spelarmaterial för att lösa det. Och innan man blir alltför exalterad – spelare som vunnit Hobey sent i collegakarriären har sällan slagit igenom de senaste 15 åren. Förhoppningsvis för Edmonton blir Howard undantaget.

60. Trevor Connelly, VF, 19 (Vegas Golden Knights)

2024/25-ranking: 43:e (-17)

Connelly har otroliga händer, och resultaten har varit imponerande i nästan alla showcase-turneringar där han spelat. Han gjorde 13 poäng på 23 matcher i Providence, vilket inte är jättemycket – men med tanke på att lagets poängkung bara hade 24 på 37 matcher var det ingen produktiv säsong för laget överlag. Connelly är ofta en av de mest kompletta offensiva hoten på isen, och jag kan se honom som en dominerande powerplay-spelare och en stabil topp-sex-producerande winger. Men för att nå dit behöver han blomstra i Henderson.

61. Michael Brandsegg-Nygård, VF, 19 (Detroit Red Wings)

2024/25-ranking: 42nd (-20)

Brandsegg-Nygård spelade sitt första år i högsta svenska ligan och noterades för blygsamma elva poäng på 42 matcher. Han gjorde också AHL-debut och var en av Norges bästa spelare vid VM. Det var en intensiv säsong för den unga forwarden, och även om hans offensiva siffror inte var spektakulära gör han mycket utan puck. Brandsegg-Nygård tävlar hårt som få andra och vinner regelbundet dueller mot mycket större motståndare. Han har ett vasst skott, även om vi inte fick se det så ofta i år. Jag gillar också hur engagerad han är i att vara det bästa tvåvägshotet varje byte. ”MBN” kanske inte driver spelet offensivt, men han kommer att bli en riktigt bra supportspelare.

Michael Brandsegg-Nygård har lämnat SHL för spel i Nordamerika. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

62. Cameron Reid, VB, 18 (Nashville Predators)

2024/25-ranking: Ny

Reid är inte stor, men han kan stänga ner motståndare. Han kan göra lite av varje – hans trezonsspel är mycket bra och han har intelligensen för att slå många spelare i 1-mot-1-situationer. Ju mer jag såg honom i Kitchener, desto mer gillade jag honom. Jag älskar hans skridskoåkning, och även om han inte är stor har han inga större problem i fysiska situationer. Jag tycker att han fick göra lite för mycket under slutspelet, men jag gillade hur engagerad han var varje kväll. Med mer muskler under de kommande säsongerna tror jag hans spel är i en bra position. Minst sagt, jag ser topp-fyra-potential.

63. Nate Danielson, C, 20 (Detroit Red Wings)

2024/25-ranking: 56th (-7)

Danielsons spel har aldrig handlat om ren skicklighet eller offensiv dominans. Istället handlar det om hur komplett han är och hur han använder sin styrka och sitt spelsinne för att vinna dueller. Han hade stabila 39 poäng på 71 AHL-matcher som proffsrookie och har imponerat under de två senaste försäsongerna också. Jag kan se honom nå sin maxnivå som en 40-poängsspelare i NHL, men han kommer att vara oerhört användbar i en tvåvägsroll. Jag hoppas vi får se honom i NHL den här säsongen, men jag förväntar mig inte heltid förrän nästa år när han fortsätter bli mer självsäker med pucken.

64. Ilja Protas, C/VF, 19 (Washington Capitals)

2024/25-ranking: Ny

Få prospects hade lika mycket utvecklingsexplosion som Protas förra året. Han hade 51 poäng på 61 USHL-matcher 202/-24, vilket ledde till att han valdes som 75:e spelare totalt i draften, juni 2024. Men den 195 cm långa forwarden exploderade offensivt med 50 mål och 124 poäng som nyckelspelare för Windsor Spitfires i OHL, och han gjorde mer än två poäng per match i slutspelet också. Ingen kunde förvänta sig den offensiva explosionen, och nu är han redo att byta lag igen och ta sig an proffsligan med Hershey i AHL. Han är en stor forward som förbättrat sin skridskoåkning och tydligt kan skjuta – och han är också en stark speluppläggare. Jag gillar hans potential som mitten sex-forward, kanske tillsammans med sin bror Aliaskej.

65. Oliver Bonk, HB, 20 (Philadelphia Flyers)

2024/25-ranking: 53rd (-12)

Det kändes som om vi aldrig riktigt såg Bonk på topp. Det var nästan som om hans puckspel inte var helt där det behövdes. Det sagt, det fanns fortfarande mycket att gilla. Han läser spelet bra, täcker mycket yta och slår försvarare med sitt spelsinne. Minst sagt tror jag han kan bli en fjärde eller femteback för Flyers – någon som kan spela mycket om det behövs, men också bli ett match-up-problem om han får 18–20 minuter. Om han kan förbättra puckspelet och öka tempot lite kan Bonk bli en stor del av framtiden.

66. Rutger McGroarty, VF, 21 (Pittsburgh Penguins)

2024/25-ranking: 38th (-28)

Det var en blandad säsong för McGroarty förra året. Han började året i NHL men skickades ner för att få mer speltid med WBS. Han slutade precis under 40 poäng i AHL men fortsatte förbättras under säsongen. Han såg också mycket mer självsäker ut som målskytt under Penguins slutspelsserie, med alla tre poäng på tre matcher. Den offensiva hotet är högklassigt och jag gillade hans tvåvägsmedvetenhet när han började känna sig bekväm. Jag skulle inte bli förvånad om han börjar i Baby Penguins, men jag vill se vad han kan göra med bättre kedjekamrater i NHL på ett mer konsekvent sätt.

Rutger McGroarty var en besvikelse i Pittsburgh efter att ha tvingat fram trejden från Winnipeg. Foto: Bildbyrån

67. Benjamin Kindel, C/HF, 18 (Pittsburgh Penguins)

2024/25-ranking: Ny

Kindel var en av WHL:s hetaste talanger förra säsongen, och Penguins satsar högt på hans potential. Han är lika bra som målskytt som playmaker och är drivkraften i Calgary Hitmens anfall. Kindel hittar ofta öppet utrymme och utnyttjar det skickligt, och han har ett skott som kan släppas från nästan var som helst. Under medel i skridskoåkning och brist på fysisk tyngd drar ner honom några hack, men det är där han befinner sig just nu. Ge honom tid med proffstränare, så blir jag mycket mindre orolig. Jag tror inte att han är en framtida spelare för en förstakedja, men han kan bli en stabil pjäs i en andrakedja.

68. Braeden Cootes, C, 18 (Vancouver Canucks)

2024/25-ranking: Ny

Det finns mycket att gilla med Cootes spel. Det som verkligen sticker ut är hur mycket han vill ha pucken, och att han är beredd att göra vad som helst för att få den. Cootes är också en stabil playmaker som ofta hittar lagkamrater i öppna lägen. Hans värde går långt bortom statistiken, vilket man vill se hos en center. Han är inte liten med sina 183 cm, men inte enorm heller. Det verkar inte hindra honom, eftersom han inte är rädd för att spela med edge. Cootes spel växte verkligen på mig under draftåret, och nu ser jag fram emot var han hamnar i topp sex framöver.

69. Harrison Brunicke, HB, 19 (Pittsburgh Penguins)

2024/25-ranking: Ny

Brunicke är ganska smart med pucken, och jag tycker hans offensiva förmågor är bättre än statistiken antyder. Med sina 190 cm, utvecklingsbara egenskaper och växande offensiv potential finns mycket att gilla här. Brunicke hade ett litet offensivt hopp förra säsongen och förbättrade sig från 21 poäng 2023/24 till 30 poäng. Han var också en stabil defensiv kraft samtidigt som han höll sin fysisk i schack. Jag tyckte han såg riktigt bra ut i AHL och visade god tvåvägsförmåga där. Brunicke siktar på att ta en plats i Kanadas JVM-lag i höst, och även om konkurrensen blir tuff kan hans storlek bli användbar. Därefter blir det WBS Penguins nästa år.

70. Lynden Lakovic, VF, 18 (Washington Capitals)

2024/25-ranking: Ny

Lakovic är riktigt rolig att titta på, och även om han inte producerar explosiva poäng, läser han spelet mycket väl och har ett utmärkt skott. Det händer ofta saker när han har pucken på rushen, och på 193 cm har han enorm storlek. Vissa scoutar tror att han i bästa fall blir en andrakedja. Han driver spelet lite som Dmitrij Voronkov, men jag vill se mer konsekvens. Jag tror att det finns en bra grund för honom att bli ett mittenskikts-hot, precis som Protas.

71. Tristan Luneau, HB, 21 (Anaheim Ducks)

2024-25 Ranking: Ny

Efter att ha startat 2023-24 i NHL, men med skador som begränsade honom till 13 matcher totalt, behövde Luneau bara spela hockey under förra säsongen. Han var fantastisk i AHL, med nio mål och 52 poäng på 59 matcher, och fick även sex matcher i NHL. Luneau tog plats i AHL:s All-Rookie Team, med sina 43 assists som ledde alla förstårsspelare. Det var kul att se den tidigare toppbacken från QMJHL spela mer än 22 minuter per kväll, och det verkade som hans skridskoåkning förbättrats sedan draftåret. Jag undrar om han är ett år från full NHL-tid, men jag förväntar mig att han gör ett försök på en NHL-trupp direkt från camp.

72. Nikita Artamonov, VF, 19 (Carolina Hurricanes)

2024/25-ranking: Ny

Artamonov var den enda U20-spelaren i KHL som gjorde 20 mål förra året, med 22 mål och 39 poäng. Den enda U20-spelaren som var mer produktiv totalt var Ivan Demidov. Det är stort för en kille som föll till andra rundan 2024. Artamonov kan slå spelare med fart. Han är en skicklig skridskoåkare med hög topphastighet och bra kantarbete, vilket gör att han kan skapa chanser i öppet utrymme. Hans puckkontroll och spelförståelse är båda solida, vilket gör att han kan slå större, mer erfarna backar med sina snabba händer och kreativitet. Han är kanske inte lång, men har ren styrka. Jag kan se honom bli en stabil andrakedja.

73. Ville Koivunen, VF, 22 (Pittsburgh Penguins)

2024/25-ranking: Ny

Koivunens första säsong i Nordamerika blev en stor framgång. Han hade 56 poäng på 63 AHL-matcher, och även sju assists på åtta NHL-matcher med Pittsburgh. Koivunen är extremt skicklig och slår ofta spelare i en-mot-en-situationer utan problem. Jag kan se honom i NHL redan i år, vilket ger laget ett fint skicklighetslyft i mittenskiktet. Jake Guentzel-trejden kanske inte blev helt som Penguins önskat, men de fick en verklig talang i Koivunen. Jag har inte mycket att oroa mig för här. Med rätt stöd kommer han vara i god form.

74. Noah Östlund, C, 21 (Buffalo Sabres)

2024/25-ranking: Ny

Östlund gjorde NHL-debut förra säsongen, och även om han inte noterade någon poäng på åtta matcher, märktes han ändå. Den smarta playmakern kanske inte slår spelare med ren skicklighet, men han är bättre på att tänka i trånga situationer och hittar sina kedjekamrater på rushen. Han hade ett stabilt första år i Nordamerika med 19 mål och 36 poäng på 45 matcher. Han hade problem i slutspelet, men det var ett överlag bra första år i Rochester för 21-åringen. Nästa år handlar om att hitta mer konsekvens och lägga på lite mer muskler.

Noah Östlund spelade sina första NHL-matcher under våren. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

75. Daniil But, VF, 20 (Utah Mammoth)

2024/25-ranking: 71 (-4)

Bli inte förvånad om But är i NHL redan i oktober. 20-åringen noterade 28 poäng under KHL:s grundserie och etablerade sig som en pålitlig tvåvägs-powerforward. Han är enorm stor, och även om han inte gjort massor av mål under proffskarriären kan han skjuta pucken som missiler förbi målvakter. Om jag bestämde skulle jag låta honom starta i AHL för att lära sig tempo, men han trivs i trånga situationer, vilket gör mig säker på att han kan bli en bra NHL-spelare.