I fredags skrev Joel Nyström ett nytt fyraårskontrakt med Carolina Hurricanes. Under helgen skickades den svenske backen sedan ned till farmarlaget Chicago Wolves i AHL. Detta sedan stjärnbacken Jaccob Slavin gjort comeback för Hurricanes.

Joel Nyström får återvända till AHL efter Jaccob Slavins comeback. Foto: James Guillory-Imagn Images

23 matcher var allt Joel Nyström behövde för att övertyga Carolina Hurricanes om att han är en NHL-spelare.

I fredags sajnade den tidigare Färjestadsbacken ett fyraårskontrakt med klubben värt 45 miljoner kronor.

Men trots det ser den närmaste tiden ut att finnas i AHL. Under helgen valde Hurricanes nämligen att skicka tillbaka Nyström till farmarlaget Chicago Wolves. Bakgrunden till det är att lagets toppback Jaccob Slavin gjort comeback efter drygt två månaders frånvaro.

Joel Nyström skickas ned till AHL – efter Jaccob Slavins comeback

Amerikanen skadade sig blott två matcher in på säsongen och har inte varit tillgänglig sedan 12 oktober. I natt spelade han 14.31 i sin comeback när Carolina besegrade Philadelphia Flyers med 3–2 efter straffar.

Joel Nyström gör sin första säsong i Nordamerika. 23-åringen, draftad i sjunde rundan 2021, spelade tre matcher med Chicago Wolves i AHL innan han kallades upp. På 24 NHL-matcher har han svarat för fem assist.

I Chicago Wolves återförenas han bland annat med landsmännen Felix Unger Sörum och Noel Gunler. Däremot finns inte tidigare Rögletränaren Cam Abbott kvar i båset. Abbott sparkades av Hurricanes förra veckan.

Det nya fyraårskontraktet med klubben har en lönetaksträff på 1,225 miljoner dollar. Nyström kommer att tjäna 850 000 dollar kommande säsong varpå lönen ökar till 900 000 dollar 2027/28 för att sedan lyfta till 1,4 miljoner 2028/29 och sedan peaka sista kontraktsåret, 2029/30, på 1,75 miljoner.

