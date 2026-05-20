Hans Wallson tackar för sig efter tre år i norska Nidaros Hockey.

59-åringen lämnar klubben av personliga skäl.

– Jag vill tacka Nidaros för att ni låtit mig vara en del av den fantastiska resa vi har gjort, säger Wallson på klubbens hemsida.

Hans Wallson lämnar Nidaros Hockey efter tre år i klubben. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Efter att ha lämnat Björklöven 2022 har tränarprofilen Hans Wallson fortsatt sin karriär utomlands. Han var först assisterande tränare för den tjeckiska storklubben Sparta Prag under en säsong innan han flyttade till Norge.

2023 anslöt Wallson till Nidaros Hockey där han blev assisterande tränare till sin egen son Victor Wallson. Med far och son Wallson i båset har Nidaros varit med och gått upp till högstaligan EHL, EliteHockey Ligaen, 2025. Den senaste säsongen höll sig laget också kvar i toppligan via kvalspel.

Nu står det däremot klart att Hans Wallson lämnar Nidaros efter tre år. Klubben meddelar att svensken har avslutat sitt kontrakt av personliga skäl.

– Tack så mycket för tre fantastiska år i Nidaros. Jag vill tacka Nidaros för att ni låtit mig vara en del av den fantastiska resa vi har gjort. Jag vill också tacka för möjligheten att arbeta med min son Victor. Höjdpunkterna på resan var naturligtvis uppflyttningen till EHL, samt hur vi behöll vår plats i ”match 7”. Jag vill också tacka våra fantastiska fans som har stöttat, hejat på och trott på oss i både motgångar och framgångar. Denna positiva känsla och glädje tar jag nu med mig på min nya resa, säger Wallson i ett uttalande på klubbens hemsida.

Hans Wallson vann två SM-guld med Skellefteå

Det är ännu inte känt var tränarkarriären fortsätter för Hans Wallson.

– Vi vill tacka Hans för den insats, det engagemang och den tid han har lagt ner på Nidaros Hockey. Samtidigt önskar vi honom all lycka till i framtiden. Vi är tacksamma för de år vi har haft tillsammans i Trondheim och uppskattar verkligen den erfarenhet och expertis han har bidragit med till klubben. Därför arbetar vi naturligtvis redan med att hitta en ny assisterande tränare inför den kommande säsongen, säger sportchefen Kenneth Madsø.

Hans Wallson var huvudtränare för Skellefteå AIK i SHL under flera år. Under hans ledning vann Skellefteå SM-guld både 2013 och 2014 och Wallson prisades också som SHL:s bästa tränare tre år i rad mellan 2014 och 2016. Han gjorde sedan två säsonger där han coachade den schweiziska storklubben ZSC Lions innan han flyttade till Björklöven i HockeyAllsvenskan för två säsonger som tränare för Umeåklubben.

