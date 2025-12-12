Beskedet: Cam Abbott får sparken i USA

Cam Abbott, 42, får sparken av Chicago Wolves.

Samtidigt blir brodern Chris kvar i den sportsliga organisationen.

Cam Abbott i Rögle. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN / COP 273 / NO0239

Tillsammans med brodern Chris, som agerade som sportchef, fick Cam Abbott sparken från Rögle i slutet av 2023. Två år senare på dagen får nu Cam Abbott sparken i AHL.

Där har han agerat huvudtränare för Carolina Hurricanes farmarlag Chicago Wolves.

Brodern Chris blir kvar

Chicago Wolves har spelat ihop 26 poäng på 22 matcher och ligger på slutspelsplats just nu i AHL.

Men det blev bara en hel säsong, den förra. För nu får han sparken halvvägs in i den andra säsongen för klubben. Det meddelar NHL-organisationen Carolina Hurricanes.

Brodern Chris Abbott blir kvar i den sportsliga organisationen.