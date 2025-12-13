Joel Nyström belönas av Carolina Hurricanes. Den svenska backen har skrivit på ett nytt fyraårskontrakt med klubben – värt 45 miljoner kronor.

Joel Nyström är på väg att etablera sig i NHL.

Foto: James Guillory-Imagn Images

© Bildbyrån.

Det var inför den här säsongen som Joel Nyström tog steget och lämnade Färjestad. Det blev istället spel i Chicago Wolves i AHL där han inledde säsongen. Men efter bara tre matcher valde Carolina att kalla upp svensken.

23 matcher senare väljer man nu också att skriva ett nytt kontrakt med honom.

Det är ett fyra år långt sådant värt 4,9 miljoner dollar, runt 45 miljoner svenska kronor. Det efter att han levererat fyra assist på 23 matcher under inledningen av sin NHL-karriär. 23-åringen har tidigare endast spelat för moderklubben Färjestad under sin karriär. Där vann han också SM-guld 2022 och gjorde över 250 matcher i A-laget.

Joel Nyström draftades i runda sju av Carolina Hurricanes 2021.

Source: Joel Nyström @ Elite Prospects