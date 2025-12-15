Carolina upp i topp efter seger mot Philadelphia

Carolina är nu leder nu Metropolitan division efter seger, 3–2 efter straffar, hemma mot Philadelphia. Carolina leder divisionen tre poäng före NY Islanders. NY Islanders har dessutom en match mer spelad. Philadelphia ligger på fjärde plats i Metropolitan division.

Carolina vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Philadelphia.

Det här innebär att Carolina nu har fyra segrar i följd i NHL.

I lagens första möte under dagen vann Carolina med 4–3.

Carolina har fyra segrar och en förlust och 15–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har en vinst och fyra förluster och 13–14 i målskillnad.

Ett fint lyft i tabellen för Philadelphia som så sent som den 20 november låg på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Carolina Hurricanes vunnit.

I nästa match möter Carolina Nashville borta på torsdag 18 december 02.00. Philadelphia möter Montreal onsdag 17 december 01.00 borta.