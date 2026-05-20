Michael Lindqvist lämnar Sverige efter degraderingen med Leksand.

Han är i stället klar för finska mästarna Tappara.

Michael Lindqvist lämnar Sverige för spel i Tappara nästa säsong.

Förra året flyttade Michael Linqvist vidare efter åtta säsonger i Färjestad. Han skrev i stället på för Leksand och skulle bli en av lagets toppspelare. ”Linkan” hade dock skadeproblem under säsongen och begränsades till 31 matcher under grundserien, men där han ändå producerade 25 poäng. Trots att han missade nästan halva säsongen kom Lindqvist ändå tvåa i interna poängligan. Han var även en av lagets starkaste spelare i kvalet med 2+1 på de fyra matcherna när Leksand åkte ut ur SHL efter att ha förlorat med 4-0 i matcher mot HV71.

Redan tidigt stod det klart att 31-åringen inte skulle följa med ner till HockeyAllsvenskan. Han har sedan dess uppgetts vara jagad av SHL-lag, framför allt Örebro, inför nästa säsong. Nu står det däremot klart att Michael Lindqvist lämnar Sverige helt och hållet och i stället flyttar utomlands.

Under onsdagen presenteras forwarden nämligen av den finska storklubben Tappara i Liiga.

– Jag är verkligen exalterad över att komma till Tammerfors och bli en del av en så professionell och framgångsrik organisation som Tappara. Det här är en klubb som har starka mål varje säsong, och det är precis vad jag vill vara med och bygga. Jag kan inte vänta med att spela inför de fantastiska fansen på Nokia Arena när säsongen börjar, säger Lindqvist på klubbens hemsida.

Michael Lindqvist går från Leksand till Tappara

Michael Lindqvist har skrivit på ett kontrakt med Tappara som gäller över den kommande säsongen 2026/27.

– Lindqvist är en skicklig spelare som har mycket bra offensiva instinkter. Michael gjorde nästan en poäng per match i SHL förra säsongen, vilket kan betraktas som en mycket stark prestation. Vi ser honom som en spetsspelare som har tillräckligt med spelförståelse och färdigheter för att vara en offensiv toppspelare i ligan, säger sportchefen Janne Vuorinen.

Under sin karriär har Michael Lindqvist spelat 393 SHL-matcher och stått för 254 poäng för AIK, Färjestad och Leksand. 2022 var Lindqvist med och vann SM-guld med Färjestad. Detta blir hans andra sejour utomlands då Michael Lindqvist också har spelat AHL-hockey med Hartford Wolf Pack.

