Jesper Wallstedt har inlett den nya NHL-säsongen på ett fint sätt.

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Inför årets säsong rankades Jesper Wallstedt som en av NHL:s tio bästa målvakter enligt NHL Networks experter. På listan tog Wallstedt plats på en nionde plats över de bästa burväktarna i ligan.

Under starten av årets NHL-säsong har Wallstedt också bevisat att han hör hemma på den nivån.

Stort förtroende – när Filip Gustavsson saknas

Jesper Wallstedt har fått ett stort förtroende mellan stolparna då Filip Gustavsson saknas för Minnesota Wild. Gustavsson opererades efter fjolårssäsongens slut och missar därför starten av årets NHL-säsong . Därmed har Wallstedt steppat upp och tagit ett fast grepp om förstaspaden.

I natt vaktade Wallstedt kassen för åttonde gången, av totalt nio matcher, och det blev en relativt enkel seger för svensken. Han fick bara 14 skott på sig i 2-1-vinsten mot Columbus Blue Jackets där Kirill Kaprizov blev matchvinnare med sitt segermål i andra perioden. Wallstedt stod med andra ord sysslolös under stora delar av matchen och noterades för blott 13 räddningar.

– Det kändes som att vi kontrollerade matchen. Det var en bra match av oss. De pushade ibland men vi stod upp på ett starkt sätt och lyckades vinna matchen, säger svensken till media efter matchen .

Här är Jesper Wallstedt bäst i NHL

Segern innebär dock att Jesper Wallstedt kliver upp på topp i ett par statistiska kolumner i NHL under säsongsinledningen. Han har nämligen spelat 482 minuter så här långt – vilket är klart mest av alla målvakter i ligan så här långt. Wallstedt är också trea i NHL med sina 187 räddningar under säsongsstarten.

I och med nattens seger kliver 23-åringen också upp i delad ledning sett till antal vinster i NHL den här säsongen. Wallstedt har nu sex vinster vilket är delat bäst tillsammans med Linus Ullmark (Ottawa Senators) och Jeremy Swayman (Boston Bruins). Minnesota Wild har också fått en bra start på säsongen och leder Central Division med 13 poäng så här långt.

– Jag är glad att vi kan fortsätta vinna matcher. Det är bra att det kommer in nya killar som kan fylla platserna när folk blir skadade. Alla som kommer in vet systemet som vi spelar och när vi spelar enligt vårt system är vi ett väldigt bra lag, säger Jesper Wallstedt.

På åtta matcher har Jesper Wallstedt 92,1 i räddningsprocent och 1,99 insläppa mål per match den här säsongen.