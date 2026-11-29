Mats Kilström var med i laget som vann VM-guld 1987.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Fredrik Jax

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

NYKVARN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mats Kilström var med i det klassiska VM -laget som vann guld i Wien 1987, men har också en lång och framgångsrik hockeykarriär bakom sig. Hockeysverige.se/OLD SCHOOL HOCKEY åkte till Nykvarn utanför Södertälje för att lyssna till hans hockeyresa som började i Morgårdshammar.

– Morgårdshammar är en stadsdel, om man kan kalla det så, i Smedjebacken, säger Mats Kilström och fortsätter:

– Morgårdshammar är egentligen känt för två saker. Att det nästan var enda hockeylaget i Smedjebackens kommun. Skulle man spela hockey så gjorde man det i Morgårdshammar. Sedan var det känt för sin mekaniska verkstad där man byggde saker till gruvor, krossar och sådant.

Mats Kilström har en lillebror som även han spelade hockey, men på en lägre nivå.

– Han är fyra år yngre, plus att det blev hockey väldigt tidigt för mig. Han var inte i närheten av min ålder så vi umgicks inte mycket mer än att vi bodde ihop.

– Leif, som min bror heter, spelade i Ludvika, Fagersta och Smedjebacken.

Mats Kilström lämnade Morgårdshammar för Södertälje

Morgårdshammar har varit en plantskola för hockeyspelare. Genom historien har bland andra Mats Hysing, Hasse och Bosse Hansson, Yngve Eriksson och Göte Boström kommit fram från bruksklubben.

– Jag träffade de äldre spelarna i klubben lite då och då, men den som senare hjälpte mig var Mats Hysing. Han bodde och spelade i Södertälje. Sedan valde han att flytta hem för att ta hand om sin pappas företag. Dessutom blev han då ordförande i Morgårdshammars hockeyförening.

– Då kan jag ha varit tio eller elva år. Han började kolla runt där uppe och tänkte nog ”den där killen skulle kunna bli någonting”. Hysing hade kontakt med bland andra Curre Larsson, (Stig-Göran) ”Stisse” Johansson och grabbarna i Södertälje. SSK var uppe i Morgårdshammar för att titta på mig och sedan såg dom till att jag kunde få ett ungdomskontrakt med Södertälje.

– Jag flyttade ner hit direkt då jag gått ur nian för att spela hockey, men även studera.

Mats Kilström under skol-DM 1980.

Foto: Arkivbild

Hur var det att som 15-åring lämna Smedjebacken för Södertälje?

– Ska jag vara riktigt ärlig var det ganska okej. Vi var ganska många ungar som bodde hemma. Morsan var själv och hade att göra utan mig. Hon hade inte heller några större problem med att jag flyttade.

– Jag ville i väg och satsa på hockeyn och jag var klar i Morgårdshammar. Jag hade gjort TV-pucken med Dalarna och spelat i A-laget där, så jag ville vidare.

Var det aldrig aktuellt med spel för Leksand eller Mora?

– Nej. Är man mas och tillhör en förening utanför Leksand, Falun och Mora då vill man inte vara i Dalarna. Det var ett ”no no” och det har aldrig ens varit i närheten att jag skulle spelat där.

Vad är annars starkaste minnena från tiden i Morgårdshammar?

– Enkelheten att spela hockey. Var man lite polare med vaktmästaren fick man alltid tillgång till is. Han tände lamporna när han gick hem. ”Går ni in i det där skåpet kommer ni åt att stänga av lamporna när ni är klara”. Det var aldrig några problem.

"Jag kom som en liten bonde från Smedjebacken till grabbarna som snackade stockholmska"

Mats Kilström debuterade i Morgårdshammars A-lag, som då låg i gamla Division 2, när han var 14 år.

– Jag hade varit med och gått stegen upp så det blev naturligt. Eftersom Smedjebacken var en så liten ort kände jag alla som spelade där. Även om en del var mycket äldre hade jag kontakt med alla redan innan jag kom in i A-laget.

– Sedan var jag lite liten jämfört med alla jag spelade emot så jag fick hålla mig undan i början. Det var dessutom en lite hårdare hockey på den tiden. Framför allt upplevde jag det som en liten ”chip”.

Du nämnde att Mats Hysing var delaktig i att du flyttade till Morgårdshammar, vad har han betytt för dig?

– Inte så jättemycket. Däremot var det han som såg till att jag fick rätt kontakter nere i Södertälje och att dom fick upp ögonen för mig.

– Det var inte på den nivån att han sa ”Kom, Mats så ska jag lära dig några tricks.” Han hade dessutom redan lagt ner sin hockey då han flyttade hem.

Hur var omställningen hockeymässigt då du kom till Södertälje?

– Jag kom som en liten bonde från Smedjebacken. Kom sedan ner till grabbarna som snackade stockholmska.

– Den största omställningen, precis som i Morgårdshammar, var att nästan alla killarna där hade växt upp tillsammans. Alla kände alla medan jag kom in utifrån. Jag var ändå inte helt själv utan det var några till. Bland annat kom (Erik) ”Ecke” Holmberg ner ifrån skogen (Kramfors). Dessutom var det några smålänningar med, så vi var ändå ett gäng spelare som inte var ur-stockholmare.

– Södertälje-killarna hade egna kontakter, gjorde saker tillsammans utanför hockeyn och hade umgåtts sedan dom var små. Kanske till och med gått i samma skola.

– Samtidigt gick det ganska snabbt för mig att bli A-lagsspelare. Jag fick då en helt ny falang människor som jag skulle lära mig umgås med. Allt fungerade väldigt bra. Södertälje har varit en helt underbar förening att växa upp i. Nu vet jag inte hur det är idag, men då var det guld.

Blev du och Erik Holmberg nära vänner tidigt?

– Det började i Södertälje och sedan flyttade vi båda två till Gävle och umgicks där också.

Mats Kilström var med i det svenska laget som vann guld på Junior-EM 1982.

Foto: Bildbyrån

Tog klivet upp till A-laget i SSK: "Var inte kaxiga"

Redan första juniorsäsongen i SSK fick Mats Kilström chansen, under Curre Lindströms ledning, i U18-landslaget där Sverige vann Junior-EM guld 1982.

– När jag hade spelat TV-pucken fick jag komma och testa pojklandslaget. Då blev jag tokratad direkt. Jag hade inte en chans att komma in där. Sedan gick det ett par år och då tog Curre Lindström med mig i U18-landslaget.

– När Curre kom in, det var vid den här tiden man började använda sig av flera coacher. Ska jag vara riktigt ärlig vet jag inte hur mycket hockey han kunde, men han var en gudomlig teamledare, höll ihop laget och var en fantastisk människa att ha med i laget.

– Han fixade, donade och såg till att vi spelare gjorde andra saker än att bara tänka på hockey. Jag är väldigt imponerad av honom. Dessutom var han ett väldigt fan av trav så alltid då vi senare var i Stockholm var det upp till Solvalla.

Inför säsongen 1981/82 plockade Curre Larsson in Mats Kilström i Södertäljes A-trupp. Ett SSK som då hade ramlat ner i gamla Division 1 Östra. I laget spelade spelare så som Siverth Andersson, Glenn Johansson, Dick Yderström, ”Lill-Janne” Eriksson, Conny Jansson, Thommie Bergman, Kent ”Kneten” Andersson med flera.

– Det jag kommer ihåg mest är att dom inte var störiga eller kaxiga på något sätt utan försökte verkligen ta hand om mig. Jag kom in samtidigt som Thommie Bergman kom tillbaka till Södertälje igen.

– På den tiden hade vi två omklädningsrum. Ett där vi bytte om från civila kläder till det vi satte på oss innan hockeyutrustningen. I det rummet satt även målvakterna eftersom dom inte fick plats i det vanliga omklädningsrummet. Där fick man också sitta om man bara var med lite ibland.

– Jag satt där och bytte om då Curre Larsson kom in och sa ”Kilström, kul att se dig. Idag ska du få en ny partner” Sedan kastade han till mig en ny färg på tröjan. Jag satte på mig tröjan och samtidigt kom det in en kille från andra omklädningsrummet ”Junior!”… Jag tittade upp och såg en stor jäkel. Det var Thommie Bergman.

Hyllningen: "Han hjälpte mig med mycket"

Thommie Bergman kom att betyda mycket för en ung Mats Kilström och dom båda fick en speciell relation.

– Han tog mig åt sidan direkt. ”När du spelar med mig ska du veta precis var jag ska vara”. Thommie hade inte ro att ens förstå vad det var för övningar utan jag skulle hålla reda på det åt honom. Jag fick hålla på att åka fram och tillbaka för att tala om vad Thommie Bergman skulle göra i nästa övning. Sedan tillbaka för att göra mina övningar. Så där höll vi på under flera år.

– Efter varje träning började han klä av sig redan ute på isen. När han kom in i omklädningsrummet låg hans utrustning som en lång orm från isen och in. Sedan fick jag gå och plocka upp det där och hänga upp grejerna där det skulle vara.

Var det surrealistiskt att få just Thommie Bergman som backpartner med tanke på hans NHL-karriär?

– När han kom in första gången tänkte jag ”shit”… Innan han kom till Södertälje hade jag sett honom i Frölunda. Dessutom hade jag sett honom i Canada Cup och visste att han var en slagskämpe.

– Det var ganska lugnt att spela med honom för det var inte några som ville åka in framför mål då han var där. För mig blev det en bra utbildning att vara back utan att behöva brottas och slåss.

– Jag minns en match vi spelade mot Huddinge. ”Pudding” (Anders Weiderstål) var materialare där då. Han sa att ingen i deras lag kommer åka in framför mål då Thommie Bergman är där, så Thommie fick stå där själv. ”När spelarna kommer in i båset efter ha träffat Thommie Bergman har killarna så väldigt ont”.

Thommie Bergman var en framgångsrik NHL-back under många år.

Foto: Arkivbild

Mats Kilström spelade två säsonger med Thommie Bergman.

– Vi spelade ihop till det att han slutade. När jag skulle skriva mitt första seniorkontrakt stack Thommie Bergman till mig en lapp. ”Det här ska du säga”. På lappen hade han skrivit exakt vad jag skulle ha.

– När jag kom in till ordföranden, vilket var Nisse Andersson vid den här tiden, visade jag honom lappen. ”Jävla Thommie…” Han hjälpte mig med mycket så jag måste säga Thommie Bergman har varit jättevärdefull för mig.

– Thommie hade nummer fem. Under hans sista år sa han till mig att nästa säsong skulle jag byta till tröja nummer fem. Sedan var han in och sa till ledarna ”Kilström ska ha nummer fem”. Därför har jag haft nummer fem i hela min karriär sedan han slutat. Innan spelade jag i nummer 20.

Draftades av Calgary Flames: "Håkan Loob ringde"

Sommaren 1982 draftades dessutom Mats Kilström av Calgary Flames.

– Det här var före ”Bosman” och allt det där. Jag hade ganska långa kontrakt med Södertälje. Det var inte som idag att man kunde köpa ut sig och flytta dit i alla fall. Man var låst.

– Hade jag flyttat till Calgary, vilket jag hade rätt att göra, och misslyckats där kunde jag inte komma tillbaka och spela någonstans i Europa. Det vill säga om Calgary inte hade varit överens med Södertälje om en övergång.

– Anders Eldebrink hade varit i Vancouver och vi hade ungefär samma typ av spelstil. Om han misslyckats i NHL, varför skulle då jag lyckas? Klart att möjligheten funnits att jag kunnat flytta hem, men då skulle jag vara tvungen att sluta spela hockey.

Hur fick du reda på att du var draftad?

– Håkan Loob ringde och sa åt mig att komma dit. ”Vadå komma dit?” Det här var efter något VM. ”Vi behöver ha dig här i slutspelet”. Han kunde inte heller reglerna, men blev tvungen att gå till deras general manager och säga ”Den där Kilström kan du tokglömma”.

– Calgary kunde i alla fall inte garantera någon plats för mig så då hade jag fått harva i något AHL -lag. Dessutom hade vi då just fått vårt första barn så det var inget bra läge.

Mats Kilström i Södertälje.

Foto: Stig Kenne

Gick upp till Elitserien: "Var lite för ung för att förstå hur stort det var"

Åter till Södertälje och säsongen 1982/83. Då kvalade Södertälje sig tillbaka till Elitserien efter att ha slagit Luleå med 3-0 i matcher.

– Luleå var helt chanslösa enligt mitt sätt att se det. Thommie Bergman var i sitt esse och drev hela föreningen. Vi skulle bara upp. Luleå hade en finne (Veli-Matti Ruisma) som var väldigt duktig, men han ville knappt spela mot oss.

– Det var en skön tid och jag var fortfarande så pass ung och hade inte tidigare varit med om att vara kvar eller gå upp en serie. Allt sådant kom senare då Södertälje var på dekis och vi knappt klarade oss kvar.

– Att gå upp var jättehäftigt, men tyvärr var jag lite för ung för att förstå hur stort det var för Södertälje att gå upp i högsta serien.

Thommie Bergmans betydelse var såklart stor, men man ska även ”credda” coachen, Curre Larsson, för det jobb han gjorde med laget.

– Curre var stenhård och kunnig. Jag hade honom redan i juniorlaget i Södertälje som var lite stökigt vid den tiden, så han hade nog fullt sjå då.

– Att Södertälje sedan flyttade upp honom som A-lagstränare tyckte jag var helt rätt. Han gjorde det jättebra där samtidigt som jag upplevt honom som väldigt schyst. Var du inte bra fick du inte spela, men var du bra fick du spela. Det gällde hela laget och det spelade ingen roll vad du hade för namn. Passade det inte fick man inte vara med.

Curt Larsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Efter två säsonger i Division 1 blev det alltså att som 19-åring för Mats Kilström att kliva in i Elitserien.

– Då var det bara ett naturligt steg i stegen. Jag hade vuxit till mig lite och behövde inte åka runt och vara livrädd för att någon skulle halvt döda mig. Det var några år i början då jag var liten och klen som det var ganska jobbigt.

– Givetvis tränade jag hårdare och hårdare. Jag hoppade av skolan för att spela hockey. Jag började träna mer och mer samtidigt som jag inte behövde träna på att skjuta slagskott, åka skridskor både framåt och bakåt, split-vision och så vidare. Mycket av det var naturliga träningsdelar som kom med tränarna vi hade i Södertälje och som gjorde det jätte, jättebra. I stället kunde jag ha mitt fokus på annat.

Flyttade till Brynäs: "Samtidigt satt Lahtinen där och var grinig"

Redan efter en säsong i Elitserien med Södertälje valde han att flytta till Gävle för att i stället spela med Brynäs.

– Problemen började när Timo Lahtinen kom in. Han gillade inte mig och tyckte att jag var för ung. Till exempel gillade han inte att jag skulle vara med i Vikingarna (B-landslaget). Det försökte han stoppa och ville ha dit Uffe Borg i stället.

– Uffe Borg spelade med Anders Eldebrink. Dom två var ganska duktiga tillsammans och kompletterade varandra väldigt bra.

– Jag spelade ungefär en och en halv period i varje match med Lahtinen. Jag och Jukka Hiirsimäki fick mest sitta på bänken. Han hade samma problem med Lahtinen.

– Jag flyttade till Gävle och Hiirsimäki hem till Ilves. Han kom med i finska landslaget efter det och jag i det svenska. Samtidigt satt Lahtinen där och var grinig.

Mats Kilström spelade två säsonger i Brynäs.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Varför blev det just Brynäs?

– Det var ”Stigge” Salming, Tord Lundström och det här gänget som var där då. Deras general manager (Lennart Wiklund) var nere och frågade om jag var sugen på att flytta upp till Gävle.

– ”Ecke” Holmberg var i samma situation så vi båda flyttade dit. Dessutom hade vi en kompis som spelade i Västerås, Lasse Ivarsson, som också flyttade dit upp. Vi tre samlades i Gävle och bodde i samma bostadsområde så det var jättebra.

Hur ser du tillbaka på dina två säsonger i Brynäs?

– Det var jättekul och då växte jag upp. Jag fick spela mycket i Gävle och blev landslagsspelare under min tid där.

– Vi hade ett halvhyfsat lag. Kanske inte så jättebra, men sköna killar och mycket Gävlefolk. På den tiden var det vanligare att man spelade därifrån man kom.

Hyllar Stig Salming: "En av de bästa tränarna jag haft""

Coach i Brynäs under Mats Kilströms tid i klubben var Stig Salming.

– ”Stigge” är också en av bästa tränarna jag haft. Han var inte den där toknissen där håret stod åt alla håll utan ”Stigge” var jättesnäll.

– Killarna som bodde själva följde ofta med honom hem för att käka pannkakor och hjortronsylt som hans fru gjorde. Då bodde dom ute i Valbo. Han såg till att vi i alla fall fick i oss ett mål mat om dagen. Jag gillade honom stenhårt.

– När jag sedan började känna Börje Salming, då han var med oss och tränade under somrarna, kom han åkande i en Ford pickup med flak till träningarna. Han kastade upp alla hockeygrejerna där bak i pickupen.

– Sedan skulle vi alltid till krogen när Börje var där. Det var ett ställe i stan som låg en våning upp. Alla samlades i baren och Börje skulle alltid bjuda. Inte bara hockeyspelarna utan alla som stod där skulle få pilsner.

– ”Stigge” sa alltid ”Börje, vad är det du håller på med?” Börje svarade ”Hur mycket pengar har du på banken?” Det var den jargongen mellan dom två. Båda var helt fantastiska. Så olika men ändå bröder.

Stig Salming i Brynäs.

Foto: Arkivbild

Vad är dina starkaste minnen från hockeytiden i Brynäs?

– Vi hade inga stora framgångar så det var nog just det här att jag blev landslagsspelare och behöll landslagsplatsen.

– Kom man in i landslaget var det ett tag nästan svårare att ta sig ur, straffa ut, sig själv. När man väl kom in fick man alla chanser man behövde. Man spelade med ungefär samma killar även om vi spelade i olika föreningar till vardags.

– Till exempel spelade jag och ”Robban” Nordmark jättelänge tillsammans. Sedan hade vi Håkan Södergren, Jonas Bergqvist och (Anders) ”Masken” Carlsson i kedjan. Även om vi spelade i fyra olika lag var vi polare. Under uppvärmningen eller efter någon match kunde någon komma fram ”Du, jag har tänkt på en sak, skulle vi kunna göra så här?” Vi hade lite landslagssnack fast det var en vanlig match mellan våra två lag. En jättehäftig tid.

– Det kom egentligen bara in en eller två nya i landslaget per säsong då det trillat av lite folk eller någon som varit lite för dålig och inte fick plats längre, men det var inte stor ruljangs då.

Du måste ändå utvecklats mycket som hockeyspelare under din tid i Brynäs i och med att du som 20-åring tog plats i Tre Kronor?

– Ja, det gjorde jag. Dels fick jag spela så mycket jag ville och var enda landslagsspelare Brynäs hade. ”orkar du ett byte till eller…?” Det var bara att köra.

Mats Kilström i Brynäströjan.

Foto: Bildbyrån

Återvände till Södertälje: "Det var ju där jag hade alla mina kompisar"

Efter två säsonger i Brynäs återvände Mats Kilström till Södertälje.

– Brynäs har varit en bidel och jag har alltid velat spela i Södertälje eftersom jag vuxit upp där. Det var trots allt så pass länge sedan jag bodde i Smedjebacken och spelade med Morgårdshammar. Det var ju i Södertälje jag hade alla mina kompisar.

– Så fort Timo Lahtinen försvann var jag på Södertälje och frågade om jag fick komma tillbaka, vilket bara var naturligt för mig.

Thom Eklund, Bosse Ericson, Reino Sundberg med flera hade då klivit in i Södertälje.

– Spelarna du nämner var landslagsspelare så jag kände dom därifrån. Södertälje var mycket bättre och hade haft en guldperiod där dom var duktiga under några år.

– Södertälje var topp i Sverige och föreningen gick bra. Ungdomsverksamheten utvecklades och A-laget fick två materialare, egen läkare, terapeuter samtidigt som det var en massa saker som utvecklades. Det hände något runt åren då jag kom tillbaka och det blev lite som fotbollen, att man hade folk överallt.

– Eftersom man fick hjälp med allting var det ett tag nästan som ”Kan inte dom gå ut och spela åt mig också?”

Mats Kilström tillbringade tio säsonger i SSK.

Foto: Stig Kenne

"På den tiden kunde landslagsspelare vara lite egenkära"

Södertälje vann SM-guld 1985 och var i final 1986. Efter att Mats Kilström återvänt säsongen 1986/87 missade laget först slutspel för att sedan spela sig fram till en semifinal och tre kvartsfinaler innan laget degraderades till Division 1 och allsvenskan. Säsongen 1988/89 var Södertälje i semifinal mot Leksand. Det stod 1-1 i matcher.

SSK hade vunnit stort i Scaniarinken, 5-2, och skulle ”bara” åka upp till Isstadion i Leksand för att spela hem finalbiljetten, men hemmalaget vann med klara 7-3.

– Just den där semifinalen kommer jag faktiskt inte ihåg. Vi hade ett väldigt bra lag den här tiden. Många ville in och spela så det fanns material att ta av hela tiden. John Peterson var tränare för oss då.

– En av säsongerna, då Dan Hobér (1986/87) var tränare, hade vi en del problem inom laget. Han var säkert jätteduktig, men inte i Södertälje med det manskapet. Det gick inte riktigt ihop och var något som inte stämde där. Hockeyspelarna själva var individer som inte ville lyssna på vissa saker, så jag skulle tro att det var ett ganska tungt lag att hantera.

– Laget var stjärnspäckat på det sättet att vi hade landslagsspelare i varje femma. På den tiden kunde landslagsspelare vara lite egenkära, om jag får använda det uttrycket.

– Det kunde vara svårt att säga till exempelvis en av landslagsspelarna att det hade varit bättre om han åkte till höger. ”Jag åker väl vart jag vill”. Samtidigt var det väldigt kreativt och dom kom på många nya idéer som svensk hockey inte hade sett tidigare. Många idéer på hur man till exempel skulle åka, ”om dom två spelar backar behöver vi inte ha någon defensiv forward” och sådana grejer. Jag hade aldrig varit med om det tidigare, att man kunde prova sådana saker.

– Det var ganska häftigt att vara med om det där. Till exempel var Glenn Johansson fenomenal på att hitta nya vägar att lösa problem. Jag trodde det knappt var sant ibland.

Mats Kilström.

Foto: Ronnie Rönnkvist

"I Djurgården var han kung, men i mitt tycke var han ganska oduglig"

Inför säsongen 1990/91 tog Claes-Göran ”Myggan” Wallin över som coach i Södertälje, men i mitten av sin andra säsong i klubben fick han lämna över det jobbet till Curre Lindström, men det räckte inte. Södertälje förpassades ner till Division 1 via spel i allsvenskan.

– ”Myggan” kom in med en helt annan jargong. Enligt mitt sätt att se det passade den inte speciellt bra i Södertälje.

– Det var mycket kontroll. Alla skulle göra allt och på samma sätt. Framför allt på isen. Andra säsongen var även Mats Waltin med som tränare efter att han säsongen innan varit spelare, men jag tyckte att allt gick lite över styr.

– ”Myggan” var säkert jätteduktig, men det passade inte mig personligen och jag tror inte heller att det passade Södertälje speciellt bra.

Curre Lindström kom in, men ni åkte ur och ner i Division 1.

– Det var inget bra. När Mats Waltin spelade i Djurgården var han kung, men i mitt tycke var han ganska oduglig i slutet av sin karriär.

– När han sedan kom in och skulle vara tränare tillsammans med ”Myggan” tror jag att dom var lite före sin tid. ”Myggan” och Mats var mer som tränarna är idag och skulle implementera det här i Södertälje som inte riktigt var beredda på det. Jag var absolut inte beredd på det.

Hur var det att gå ut på stan i Södertälje när ni åkt ner i ettan?

– Det var nog inte speciellt jätteroligt. Har man varit i Gävle där var det katastrof om vi förlorade…

– Alla gamla spelare käkade alltid på Pigalle. Alla spelare var tvungna att gå dit för att käka. På första fyra raderna när man kom in på Pigalle satt Willy Lindström, Lars-Göran Nilsson och alla möjliga. Det var inte roligt att komma in där då vi hade förlorat. Har man upplevt det så var det en västanvind i Södertälje.

Säsongen 1992/93 blev den sista för Mats Kilström.

Foto: Stig Kenne

Avslutade karriären – som 29-åring: "Hade inte mer att tillföra"

Mats Kilström valde att spela en säsong ytterligare i gamla Division 1 och allsvenskan, men sedan skickade han upp skridskorna på hyllan endast 29 år gammal.

– Jag tyckte inte att jag hade så mycket mer att tillföra. Det kändes som att jag var på väg neråt och klar. Jag hade ändå varit med på A-lagsnivå sedan jag spelade i Morgårdshammar. Sedan hade det gått i ett hela tiden.

– Som jag sa tidigare hade jag struntat i utbildningarna och hade en dålig framtidstro på mig själv. Dessutom hade jag då börjat jobba på Astra Zenica. Jag fick ett erbjudande om en roll där det behövdes mer timmar än jag varit där då jag spelade hockey. ”Du får välja om du vill komma in och jobba mer här. Annars måste vi ta in en annan.”

– Då skulle jag åka ner i den stegen. Det var ändå där jag har mina år framåt och inte i hockeyn. Då var det ganska enkelt att säga att jag lägger ner hockeyn. Jag hade ändå fått vara med om hockeyn och, som jag sa, var på dekis.

Chockad över VM-uttagningen: "Blev väldigt överraskad"

Inför VM 1985 i Prag valde förbundskaptenen, Leif Boork, att plocka med Mats Kilström i Tre Kronor.

– Jag blev väldigt överraskad. Från början var det bara att jag skulle vara med och träna ett tag. Jag var med för att fylla ut för dom som var skadade och så dom kunde träna ordentligt.

– Sedan hängde jag med. Till slut valde man mig i stället för Lasse Karlsson som var kung uppe i Umeå. Jag tror att han bröt näsbenet eller något, så man tog bort honom och lät mig vara kvar. ”Shit, ska jag vara kvar?”. Boorken kom och sa till mig att jag skulle åka med till Prag. Ingen hade sagt till mig innan att jag var med och slogs om en plats utan bara att jag skulle vara med och träna, så för mig var det bara att gå in och köra.

– Det var ganska fantastiskt att jag kom med. Innan det hade jag inte gjort någon A-landskamp. Jag skulle bara vara med för att lära. Mats Waltin hade haft det svårt och då kom ”Boorken” och sa att jag skulle hoppa in och spela med Waltin. Jag tänkte att det inte skulle bli kul eftersom jag suttit på läktaren och sett honom spela, men jag spelade med honom några byten här och där, vilket var jättehäftigt.

Mats Kilström i Tre Kronor-tröjan.

Foto: Bildbyrån

Däremot misslyckades Tre Kronor och slutade först på en sjätte plats och efter turneringen valde förbundskaptenen Leif Boork att säga upp sig och Curre Lindström fick ta över.

Året efter spelades VM i Moskva och Curre Lindström ledde Tre Kronor till ett silver. Till sin hjälp hade han Dan Söderström och Olle Öst.

– En jättekul turnering. Det var jättefint i Moskva och vi gjorde det vi kunde där. Vi tog med egen mat så vi i alla fall kunde äta riktigt en gång om dagen. Det var annars ganska svårt att äta den här ryska maten.

– Curre såg till att vi fick komma in på stora OS-arenan och köra uppvärmning där. Han ordnade så vi fick gå på Bolsjojteatern. Att uppleva det live efter att man bara sett det på TV och då sett så flådigt ut till att det nu var så nergånget att man inte trodde det var sant.

– På den tiden var det lugnare i Moskva än vad det är idag. Det var inga problem att komma in på Röda Torget och sådana ställen. Däremot fanns det inga affärer. Skulle man köpa en kostym fick man köpa tyget på ett ställe och sedan gå till nästa och skrädda upp den. Så hade vi det inte direkt i Sverige vid den här tiden.

Curre Lindström.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vann VM-guld 1987 – i kostym: "Hade varit häftigare att vara på isen"

Tre Kronor var nära att ta guld, men förlorade avgörande slutspelsmatchen mot Sovjet med 3-2. Peter Åslin hade fått hoppa in i målet efter att Peter Lindmark skadat sig. Åslin storspelade, men med fyra minuter kvar av tredje perioden avgjorde Vjatjeslav Bykov med sitt 3-2 mål.

Vid VM 1987 i Wien kom Tre Kronors första guld på 25 år. Coacher var Tommy Sandlin och Curre Lindström. Här kan ni läsa om guldresan .

– Först höll vi på att inte gå till slutspel. Polacken Sikora hade spelat för Tyskland och det lämnades in protester, men till slut löste det sig. Vi var på väg att packa ihop för att åka hem, men när det väl löste sig samlade vi ihop oss på något sätt.

– Det var underbart att ha våra morgonpromenader vid parken i Wien där hästarna sprang runt. Där var det Curre Lindström igen som såg till att vi hade det väldigt bra. VM var en underbar tripp.

– Då bodde flera lag på samma hotell så vi käkade tillsammans eftersom det bara fanns en matsal. Där lärde man känna lite andra spelare också.

Hur var relationen till andra ländernas spelare?

– Finnarna hälsade man på och även tjeckerna. Ryssarna hälsade inte och var för sig själva och hela tiden väldigt påpassade, så det blev inget prat alls med dom.

Guldlaget från 1987.

Foto: Arkivbild

Tre Kronor vann guldet i kostym, som det så fint heter. Mats Kilström och hans lagkamrater fick följa avgörande matchen mellan Tjeckoslovakien och Sovjet från läktaren.

– Vi satt hos alla radioreportrar. Det var häftigt. Jag var även nere i omklädningsrummet och där satt Curre Lindström och Tommy Sandlin eftersom dom inte tordes titta. Dom tog en champagne eftersom guldet var på väg. Att se dom i ett annat ”mood” än då det var match för oss var häftigt.

– Att bli mästare i kavaj var en upplevelse, men det hade varit häftigare att ha fått vara ute på isen.

Hur var känslan att sedan gå ut på isen i era rutiga kostymer?

– Kavajerna var skitcoola. Att gå ut där och ha vunnit var en häftig känsla.

Vad kom Bengt-Åke Gustafsson och Håkan Loob att betyda för det här laget?

– Väldigt, väldigt mycket. Dels var båda väldigt duktiga och visade det på isen, men framför allt var dom oumbärliga som ledare vid sidan om.

– Det var även en hel del unga spelare med då och ibland kunde det vara lite ”halvfjosigt”. Man lade gladpack på toalettstolarna så man inte kunde kissa och så vidare. Alla var med till en viss del, men sedan sa dom ”Det räcker grabbar. Nu är det bra”.

– Framför allt var Bengt-Åke en stor ledartyp. Det är Håkan också. Thomas Rundqvist var även han ungefär på samma nivå. Det var dom tre som höll i det där. Dom visade på plan hur man skulle lira och bete sig, men framför allt höll dom redan på alla oss ungtuppar på sidan om.

– Sedan hade vi ”Pekka” (Lindmark). Han var som han var, men en väldigt mysig gubbe.

Bengt-Åke Gustafsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Blev uttagen till OS: "Inte upplevt det någon gång tidigare"

Vid OS 1988 i Calgary blev det brons.

– Det är en häftig upplevelse att ha fått vara med i ett OS. Framför allt där hockeyn bara är en liten, liten del av allting. Sverige hade en väldigt bra OS-trupp. Vi var duktiga på längdskidor med Gunde Svan och dom där, men dom bodde inte på samma ställe som oss utan uppe i Klippiga bergen där dom körde sina lopp. Vi var även bra i alpint med både Ingemar Stenmark och Stig Strand som bodde där vi bodde.

– Man kunde när som helst på dygnet gå och ta en hamburgare och andra olika saker man inte upplevt någon gång tidigare. När man spelat VM var allt på ett annorlunda sätt.

– Vi vann brons och under den här tiden var det vi, Sovjet, Tjeckoslovakien och Finland som slogs om medaljerna.

Mats Kilström. Karikatyr av Fredrik Jax.

Det blev ytterligare ett VM för Mats Kilström. Spelplatsen var Globen och Sverige slutade fyra.

– Det kändes innan turneringen att vi var på uppgång. Plus att vi fick med en massa bra NHL-spelare, Kenta Nilsson och så vidare. Dessutom var Börje Salming med, men det blev inte någon bra turnering.

– Det var mycket runtomkring som man kanske inte var van vid som hockeyspelare. Saker som inte hörde till den miljön vi var vana vid. Inne i Stockholm var det alltid fullt med folk oavsett vad vi gjorde. Alla visste precis vilka landslagsspelarna var.

– Vi bodde på Grand ute i Saltsjöbaden och det var folk så in i helskotta där ute också och vi fick aldrig vara ifred. Kanske var det en anledning till att det blev lite mindre fokus på själva hockeyn.

Slogan var ”Going for Gold”, blev det antiklimax när ni missade medaljerna?

– Det var en miss i beräkningen, men det var som det var.

Mats Kilström drabbades av en stroke: "Äter mycket piller"

Mats, hur ser livet ut idag?

– Idag har jag det jättebra. Pensionär och har ingenting med hockeyn att göra överhuvudtaget. Ibland kan det vara någon som känner igen mig, men det är ungefär allt. Jag är ändå ganska okänd och kan gå runt i Gävle, Södertälje eller här i Nykvarn utan att någon känner igen mig. Samtidigt har jag hela tiden hållit en ganska låg profil.

– Vi har det bra och har många barn och barnbarn som far runt omkring oss.

För tio år sedan drabbades Mats Kilström av stroke.

– Jag var hemma. Låg i sängen och hade en väldig huvudvärk. Ungefär som migrän, vilket jag tidigare haft till och från. Jag var uppe och gick lite på natten och slog i väggen eftersom jag inte såg något. Först tänkte jag att det var för att jag inte tänt några ljus och det var mörkt.

– På morgonen var det likadant så det visade sig att synen var borta på höger sida på båda ögonen. Då ringde vi in och frågade vad det kunde vara för fel. ”Det är bäst vi skickar en ambulans”. Vi bodde granne med sjukhuset och åkte dit själva i stället. Då märkte jag inte av något annat än synen och att jag hade haft så jäkla ont i huvudet under natten.

– Idag är det här med synen det enda jag märker och ingenting annat i kroppen som märks. Ibland kan det vara dåligt att det inte märks utanpå eftersom det kan vara svårt att förklara för folk att jag faktiskt är sjuk. Till exempel när jag kommer till läkaren ”Vad gnäller du för?”, säger Mats Kilström med ett skratt och fortsätter:

– Jag äter mycket piller varje dag och kan ha svårt att komma ihåg nutid. Det mesta gamla kommer jag ihåg. Alla kompisar från det att jag spelade hockey känner jag fortfarande igen så det är bra att vi pratar om karriären som varit.

Mats Kilström är i dag 62 år gammal.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Pappa till förre Brynäsbacken Lukas Kilström

Mats Kilströms ena son, Lukas Kilström, hade också en fin karriär. Bland annat med spel i Brynäs, Luleå och Södertälje.

– Han bor också här i Nykvarn. Jag följde mest honom på TV eftersom han var uppe i Luleå ganska mycket. Sedan var han i Gävle. Det var väldigt sällan jag åkte upp dit för att kolla.

– Lukas är lite som jag, att han inte ringer varje dag ”Tjena farsan, hur är läget? Idag sköt jag i krysset”. Det är inte på den nivån. Han gjorde det bra och var väldigt omtyckt överallt där han spelade. Sedan hade han och jag inte alls liknande spelstil.

– Han är bland annat polare med bröderna Abbott och var på bröllop i USA med dom. Lukas var sedan tvungen att sluta på grund av hjärnskakningar, men idag mår han bra även om han hade det väldigt jobbigt med det när ungarna var små.

– Dessutom har jag två söner ytterligare, Oskar som är äldre än Lukas och Axel som är yngre, avslutar Mats Kilström.