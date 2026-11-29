Färjestad tar tre viktiga poäng i SDHL.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

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Färjestad BK tog en stark bortaseger när HV71 besegrades med 6–3 inför 610 åskådare i Husqvarna Garden. Gästerna avgjorde en svängig och målrik SDHL -drabbning genom tre sena fullträffar i den tredje perioden.

Hemmalaget fick annars en drömstart på matchen. Haruka Toko gav HV71 ledningen och Julia Shaunessy utökade till 2–0 innan Alli Borrow reducerade strax före den första pausvilan. I mittperioden vände Färjestad på tillställningen efter mål av Ella Albinsson och Emma Murén, men Ekaterina Pelowich såg till att det var likaläge, 3–3, inför slutakten.

Den tredje perioden såg länge ut att förbli mållös trots ett tydligt spel- och skottövertag för värmländskorna. Med knappt två och en halv minut kvar klev dock Emma Murén fram igen och satte sitt andra mål för eftermiddagen till 3–4. HV71 satsade allt framåt och plockade ut målvakten Stephanie Neatby, men i stället kunde både Julie Gough och Svenja Voigt fastställa slutresultatet till 3–6 i tom kasse.

Matchfakta

Match: HV71 – Färjestad BK 3–6 (2–1, 1–2, 0–3)

Arena: Husqvarna Garden

Publik: 610

Målskyttar, HV71: Haruka Toko (07:33), Julia Shaunessy (12:54), Ekaterina Pelowich (33:56)

Målskyttar, Färjestad: Alli Borrow (18:05), Ella Albinsson (27:23), Emma Murén 2 (30:23, 57:40), Julie Gough (58:13, ENG), Svenja Voigt (59:49, ENG)

Skott: 16–37 (5–11, 5–12, 6–14)

Utvisningar: HV71 2x2 min, Färjestad 2x2 min

Målvakter: Stephanie Neatby (HV71) 83,78 % (31 räddningar) – Ida Boman (FBK) 81,25 % (13 räddningar)