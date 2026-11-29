Leo Sahlin Wallenius har öppnat målkontot i farmarligan.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

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Efter sin starka säsong i fjol skrev Leo Sahlin Wallenius på ett NHL -kontrakt med San Jose Sharks och tog klivet över till Nordamerika för spel i klubbens farmarlag San Jose Barracuda.

Där har det varit en omställning för 20-åringen som gör sin första säsong på andra sidan Atlanten. Samtidigt har han kommit in till San Jose som har varit ett av de sämsta lagen i AHL den här säsongen med endast 16 poäng på 21 matcher så här långt. Sahlin Wallenius har då gått mållös från alla matcher under hösten.

Fram till nu.

Leo Sahlin Wallenius skjuter sitt första AHL-mål

I natt kom äntligen målet för Leo Sahlin Wallenius som spräckte sin målnolla efter en 20 matcher lång torka. I bortamatchen mot Tucson Roadrunners kunde 20-åringen få pucken i ett bra läge i powerplay och prickade då distinkt in ett skott för sitt första AHL-mål i karriären.

Målet kom i början av den tredje perioden när San Jose Barracuda redan låg under med 4-1. Bortalaget reducerade sedan ytterligare men närmare än så kom aldrig laget. I stället blev det förlust med 7-3, trots Sahlin Wallenius första mål.

Leo Sahlin Wallenius står nu noterad för sju poäng (1+6) på 21 matcher i AHL den här säsongen. Han har också –17 vilket är delat näst sämst plus/minus i AHL tillsammans med svenskarna Carl Grundström samt lagkamraten Filip Bystedt.

Hade en avgörande roll när Sverige vann JVM-guld

Det var 2024 som Leo Sahlin Wallenius draftades i andra rundan av San Jose Sharks. Detta sedan han haft en riktigt stark säsong och prisats som den bästa backen i U20 Nationell . Sahlin Wallenius var även assisterande kapten för Småkronorna som tog VM-brons 2024.

Säsongen därefter 2024/25 fick Leo Sahlin Wallenius göra SHL-debut för Växjö Lakers men var också utlånad till både Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan samt TPS Åbo i finska Liiga. Förra säsongen imponerade sedan 20-åringen för Växjö i SHL med 13 poäng på 32 matcher i grundserien samt sex poäng på tio matcher i SM-slutspelet.

Leo Sahlin Wallenius var också en tongivande spelare för Juniorkronorna i förra årets JVM . Sahlin Wallenius hade en stor roll i det svenska laget och spelade bland annat 29 minuter i semifinalen mot Finland samt 28 minuter i finalen mot Tjeckien. Han var då även assisterande kapten för Juniorkronorna och gjorde sex poäng på sju matcher på vägen till JVM-guldet.