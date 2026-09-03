Beskedet: Svensken missar NHL-starten

Filip Gustavsson.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Minnesota Wilds general manager Bill Guerin bekräftar för Judd's Hockey Show att målvakten Filip Gustavsson inte kommer att delta på NHL-klubbens träninsläger och att svensken även väntas missa inledningen av den stundande NHL -säsongen.

– Han genomgår fortfarande sin rehabilitering. Han kommer inte att vara redo till träningslägret och vi får se hur långt in på säsongen det dröjer. Jag skulle inte förvänta mig att han är med under de första veckorna, men vi får se hur fort han återhämtar sig, säger Guerin.

"Spelade trots ganska stora besvär"

Gustavsson opererade sig efter säsongen till följd av en höftskada, en skada som han enligt Guerin drogs med under en längre tid.

– Han spelade trots en hel del smärta och obehag och jag ger honom mycket beröm för det. Han bet ihop och fortsatte spela. Kanske borde han inte ha gjort det, men han spelade trots ganska stora besvär, säger Guerin.

Första året på nya jätteavtalet

Totalt spelade den svenske OS-målvakten 50 matcher för Wild den gångna säsongen, där han noterades för 28 segrar, fyra hållna nollor och en räddningsprocent på 2,69 procent. Totalt har den 28-årige västerbottningen spelat 219 matcher i NHL med Minnesota och Ottawa.

Den här säsongen inleder Gustavsson det första år på det femårsavtal han tecknade med Wild i början av oktober förra året. Hans nya kontrakt ger honom en lönetaksträff på 6,8 miljoner dollar och det totala värdet på avalet uppgår till närmare 330 miljoner kronor.