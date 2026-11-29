Anna Meixner blev segerskytt för Brynäs.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

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Brynäs IF drog det längsta strået i den tajta och målsnåla SDHL -drabbningen mot Djurgårdens IF inför 987 åskådare i Monitor ERP Arena. Efter en jämn historia som krävde förlängning vann hemmalaget med 2–1.

Brynäs tog kommandot i den första perioden och fick utdelning i powerplay efter 15.03 när Lovisa Engström satte 1–0, framspelad av Mina Waxin. Den andra perioden bjöd på flera utvisningar för båda lagen men förblev mållös, mycket tack vare starkt målvaktsspel från Klara Peslarova i hemmamålet och Pia Dukaric hos gästerna.

I den tredje perioden höjde Djurgården tempot och vann skotten med 11–8. Utdelningen kom halvvägs in i akten när Isabelle Leijonhielm kvitterade till 1–1 i numerärt överläge efter endast 15 sekunder i powerplay. Fler mål föll inte under ordinarie tid, men i förlängningen klev Brynäs kapten Anna Meixner fram och avgjorde matchen med sitt 2–1-mål efter 2.32, assisterad av Sara Cajanova.

Matchfakta

Match: Brynäs IF – Djurgårdens IF 2–1 e.förl. (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

Arena: Monitor ERP Arena

Publik: 987

Målskyttar, Brynäs: Lovisa Engström (15:03, PP1), Anna Meixner (62:32)

Målskyttar, Djurgården: Isabelle Leijonhielm (50:59, PP1)

Skott: 26–18 (8–2, 9–3, 8–11, 1–2)

Utvisningar: Brynäs 3x2 min, Djurgården 5x2 min

Målvakter: Klara Peslarova (BIF) 94,44 % (17 räddningar) – Pia Dukaric (DIF) 92,31 % (24 räddningar)