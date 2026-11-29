Mikael Gath ser ut att få en roll i Tre Kronor till nästa landslagssamling.

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Inför årets säsong har Tre Kronor gjort om sin landslagsledning. Rikard Grönborg är tillbaka som förbundskapten medan Tommy Boustedt agerar som general manager. Då har landslaget också frångått att ha permanenta tränare som assisterande förbundskaptener. I stället byts ett par namn ut till varje samling där Tre Kronor hyr in SHL-coacher för att agera assisterande till Grönborg under Euro Hockey Tour-turneringarna.

Vid Nocco Hockey Games i Finland tidigare i november var det Daniel Hermansson i Skellefteå samt Tomas Kollar i Malmö som fick chansen att stå i Tre Kronors bås . Om ett par veckor väntar en ny landslagsamling när det är dags för Swiss Hockey Games i Schweiz.

Mikael Gath får chansen av Tre Kronor

Då uppges ett nytt namn få chansen av landslaget.

Under söndagen kommer Aftonbladet med uppgifter som gör gällande att Mikael Gath kommer att bli inkallad som assisterande förbundskapten bredvid Rikard Grönborg till turneringen i december. Gath tar då en av två platser, men vem som tar den andra platsen som assisterande är inte känt i nuläget.

Mikael Gath har redan erfarenhet från att vara förbundskapten då han ledde Danmark under tre års tid. Där låg han bland annat bakom Danmarks jätteskräll i VM 2025 när laget slog ut Kanada i kvartsfinal och gick vidare till semifinal för första gången någonsin. Det blev sedan en fjärdeplats för Danmark. Nu kan Gath få agera som förbundskapten igen.

Har gjort succé i Timrå IK

Inför årets säsong lämnade Mikael Gath det danska landslaget och blev anställd som huvudtränare i Timrå IK. Laget var nederlagstippade inför säsongen och experterna var rörande överens om att Timrå skulle hamna i botten av tabellen och tvingas kvala sig kvar i SHL. Under Gaths ledning har Timrå dock spelat en bra hockey och huserar just nu i mitten av tabellen.

Efter 6-0-segern mot Linköping under lördagen ligger Timrå nu åtta i SHL med 29 poäng. De har då bara en poäng upp till Brynäs som innehar den sista topp sex-platsen. Så här långt har Timrå alltså visat kapacitet för att vara ett slutspelslag, då de är sex poäng före Djurgården som ligger under slutspelsstrecket.

Nu ser Mikael Gath då också ut att belönas med en roll i Tre Kronor.