Kirill Kaprizov är först till tio mål i NHL den här säsongen.

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Het, hetare, Kirill Kaprizov.

Connor McDavid må vara dominant när det kommer till att göra poäng i starten av årets NHL-säsong, men när det kommer till mål kan ingen mäta sig med Minnesota Wilds superstjärna.

Kaprizov har varit klasser bättre än övriga målskyttar så här långt och inför nattens match stod han noterad för nio fullträffar på åtta matcher. När matchen mellan Minnesota Wild och Columbus Blue Jackets stod och vägde var det då såklart ryssen som klev fram och avgjorde matchen.

Leder NHL:s skytteliga – först till tio mål

I början av den andra perioden, i powerplay, fick Kaprizov pucken vid ena tekningscirkeln och han kunde då sikta in sig och prickade krysset med ett välplacerat skott. Målet innebar 2-1 till Minnesota, vilket också kom att bli slutresultatet.

Därmed är Kirill Kaprizov först till tio mål i NHL den här säsongen och leder skytteligan före Kyle Connor som är tvåa med åtta fullträffar så här långt.

– Jag vet inte. Jag försöker inte att tänka på det. Jag bara spelar och tar det match för match. Det känns bra här i starten, säger Kaprizov om målsuccén i säsongsinledningen.

Columbus Blue Jackets målvakt Cam Talbot, som tidigare spelat med Kaprizov i Minnesota, menar att han kunde ha gjort det bättre för att förhindra målet.

– Jag tycker att jag gav honom lite för mycket utrymme att skjuta på, men han satte den på ett väldigt bra ställe också, säger Talbot.

Kirill Kaprizov skriver ny historia i Minnesota Wild

I och med sitt mål skriver Kirill Kaprizov också in sig i historieböckerna. Han har nu gjort tio mål på nio matcher den här säsongen och är den blott sjätte aktiva spelaren att nå tvåsiffrigt i antal mål på nio matcher eller färre i starten av NHL-säsongen.

Kaprizov är också snabbast till tio mål i Minnesota Wilds historia. Det tidigare rekordet innehölls av Brian Rolston som gjorde tio mål på tolv matcher säsongen 2006/07. Nu, 20 år senare, slås dock rekordet av Kaprizov med sina tio mål på nio matcher.

Svenske Joel Eriksson Ek noterades för en assist till Kirill Kaprizovs fullträff och värmlänningen har därmed gjort 200 assist för Minnesota Wild under sin NHL-karriär.

Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 2–1 (1-1,1-0,0-0)

Minnesota: Danila Jurov (4), Kirill Kaprizov (10).

Columbus: Adam Fantilli (2).