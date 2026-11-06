Har spelat en period – placeras på waivers

James Reimer.

Foto: Frank Franklin II/AP/Alamy

Målvaktsveteranen James Reimer hämtades in som en nödlösning till New York Rangers för att hjälpa till att täcka upp efter långtidsskadan på förstemålvakten Igor Sjestjorkin .

Sedan 38-åringen hämtades in på ett ettårskontrakt av NHL -klubben för drygt två veckor sedan har förtroendet för Reimer emellertid varit minimalt. Veteranen byttes ut efter blott en periods spel i sin debutmatch med Rangers för en och en halv vecka sedan, där han släppte in tre mål på åtta skott, och har inte fått spela något mer sedan dess.

Nu placeras han på waivers av New York Rangers.

Rookien har fått stort förtroende

38-åringen fanns med på bänken i nattens möte med Philadelphia Flyers , som Rangers vann med 3–2, men med Joonas Korpisalo på väg tillbaka från sin skadefrånvaro väntas veteranmålvakten skickas ned till AHL om han passerar igenom waivers.

I Sjestjorkins frånvaro har i stället rookiemålvakten Dylan Garand fått stort förtroende mellan Rangers stolpar och i natt stoppade 24-åringen 23 av 25 skott i 3–2-segern. I offensiven noterades Mika Zibanejad och Marcus Pettersson för varsin passningspoäng i matchen.

James Reimer har spelat för nio NHL-klubbar

James Reimer gick klubblös in i hösten efter att hans avtal med Ottawa Senators löpte ut i somras. Där spelade han förra säsongen 14 matcher för den kanadensiska huvudstadsklubben och noterades för en räddningsprocent på 88,6 procent.

Totalt har Reimer spelat 540 matcher i NHL för New York Rangers, Ottawa Senators, Buffalo Sabres, Anaheim Ducks, Detroit Red Wings, San Jose Sharks, Carolina Hurricanes, Florida Panthers och Toronto Maple Leafs.

New York Rangers – Philadelphia Flyers 3–2

New York: Gabe Perreault (5), Pavel Dorofejev (5), Tye Kartye (5).

Philadelphia: Simon Benoit (1), Noel Acciari (2).



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