Efter storstjärnans skada – tar in veteranen

James Reimer har stora skor att fylla i Rangers.

Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images

Det var en rejäl kalldusch för New York Rangers när deras stjärnmålvakt Igor Sjestjorkin skadade sig för två veckor sedan. Snabbt stod det sedan klart att det var en allvarlig skada och att säsongen var över. Sedan dess har Dylan Garand kommit upp starkt och vunnit ett par matcher åt laget.

Samtidigt har de velat spetsa till målvaktspositionen.

Nu ser det också ut som att de har hittat en rutinerad back up. Det handlar om James Reimer, 38 år. Målvakten plockades in till AHL-laget Hartford Wolfpack på ett provspelskontrakt. Där klev han in och höll nollan i sin hittills enda match. Nu får veteranen också ett kontrakt uppe i NHL och flyttas upp till Rangers, skriver insidern Vince Z. Mercogliano på X.

James Reimer spelade förra säsongen 14 matcher Ottawa Senators . Han debuterade i NHL säsongen 10/11 och har sedan dess gjort över 500 matcher i ligan. New York Rangers blir nu hans nionde NHL-klubb i karriären.