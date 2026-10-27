Mardröm direkt – nödlösningen utbytt i debuten

James Reimer.

Foto: Frank Franklin II/AP/Alamy

Veteranmålvakten James Reimer kunde inte ha fått en mycket sämre start på sin sejour i New York Rangers .

Den 38-årige burväktaren släppte in sina två första skott i nattens debutmatch mot Los Angeles Kings och blev utbytt efter en periods spel, sedan han släppt in tre mål på åtta skott i 3–6-förlusten.

– Att "Reims" kommer in som han gjort på så kort tid och kastas in i en match som den här är ingen enkel utmaning – det är en tuff uppgift. Jag kände bara att med tanke på hur matchen utvecklade sig hade "Reims" kanske behövt lite mer förberedelse innan vi satte honom i den situationen. Jag satte honom i ett svårt läge, och det är mitt ansvar, säger tränaren Mike Sullivan till New York Post .

Höll nollan i AHL i helgen

Reimer hämtades in till New York Rangers i helgen som en slags nödlösning till långtidsskadade stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin . 38-åringen har varit klubblös sedan i somras, men varvade i helgen i gång med Rangers AHL-lag Hartford Wolf Pack. Där höll han nollan i sin enda match med laget, innan han skrev på ett ettårskontrakt värt ligans minimilön 850 000 dollar med Rangers.

Utöver Sjestjorkin har Rangers även reservmålvakten Joonas Korpisalo på skadelistan, vilket gjort att rookiemålvakten Dylan Garand fått stort förtroende mellan Rangers stolpar under säsongsupptakten. 24-åringen räddade 15 av 17 skott i nattens förlustmatch och står noterad för en räddningsprocent på 89,9 procent efter tio spelade matcher.

En svenskpoäng i matchen

Erik Gustafsson stod för en passningspoäng för Los Angeles i natt, medan Adrian Kempe, Mika Zibanejad och Marcus Pettersson alla lämnade isen poänglösa.

New York Rangers har inlett säsongen med att ta 15 poäng på sina 14 inledande matcher, vilket räcker till en andraplats i Metropolitan Division. Los Angeles Kings, å sin sida, ligger näst sist i Pacific Division med åtta poäng på tio matcher.



New York Rangers – Los Angeles Kings 3–6

New York: J.T. Miller (4), Adam Fox (1), Tye Kartye (4).

Los Angeles: Taylor Ward (1), Brandt Clarke (3), Drew Doughty (1), Artemij Panarin (7), Mikey Anderson (1), Joel Edmundson (1).



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