Ivar Stenberg: "Jag hade inga bra möten med Toronto"

Ivar Stenberg minns tillbaka på NHL-draften.

Foto: Bildbyrån/Montage

Ivar Stenberg eller Gavin McKenna ?

Inför sommarens NHL-draft var det de båda supertalangerna som gjorde upp om förstavalet. Antingen skulle Stenberg bli den tredje svenska draftettan bakom Mats Sundin och Rasmus Dahlin, eller så skulle Gavin McKenna bli nästa i raden av kanadensiska stjärnskott att gå först.

När Toronto Maple Leafs sedan vann draftlotteriet tog spekulationerna fart. Skulle Ivar Stenberg kunna hamna i hockeyns Mecka? Men nej, Toronto valde den kanadensiska supertalangen Gavin McKenna och i stället plockades Stenberg upp av San Jose Shkars med andravalet i NHL-draften.

Ivar Stenberg om NHL-draften: "Visste att jag inte skulle gå etta"

Nu minns Ivar Stenberg tillbaka på draften – och enligt honom var det aldrig speciellt nära att han skulle gå till Toronto.

– Jag var rätt säker på att jag inte skulle gå som etta. Jag hade inga bra möten med Toronto och det kändes inte som ett lag för mig. Jag hade träffat Leafs under säsongens gång men jag vet inte... De ville ha någon annan och jag accepterar det. Nu är jag väldigt glad att spela här med Sharks, säger Stenberg till East Bay Times och fortsätter:

– Man får en känsla för om ett lag vill ha dig eller inte, eller hur stort intresse som de har för dig som spelare. Jag fick en viss känsla och det verkade stämma ganska bra.

Ivar Stenberg har sedan kommit in i NHL på ett bra sätt där han förra veckan gjorde sitt första NHL-mål och sedan också har visat framfötterna ytterligare för San Jose Sharks. Efter åtta matcher står Stenberg noterad för sex poäng. 19-åringen menar då att han trivs väldigt bra i San Jose och är nöjd över att ha blivit vald av Sharks.

– Jag gillar alla killarna här och vi är ett ungt lag. Även om det är svårt att prata engelska hela tiden tror jag att det blir bättre och att vi kommer ha väldigt roligt tillsammans om några månader. Det är ett bra lag som är på väg uppåt och blir bättre för varje år. Vi har väldigt bra spelare här, säger Ivar Stenberg.

Första tiden i San Jose Sharks: "Känns orealistiskt"

För Stenberg är det såklart en häftig upplevelse att ha fått komma in i NHL och få spela med och mot några av världens bästa spelare. Förra helgen ställdes Ivar Stenberg och hans San Jose Sharks mot Edmonton Oilers där svensken för första gången fick spela mot superstjärnor som Connor McDavid och Leon Draisaitl.

– Det känns fortfarande orealistiskt. Någon hemma i Sverige messade mig och frågade hur det var. När man är där ute på isen försöker man bara vinna matchen och inte tänka på sådant, men sedan ser man McDavid komma där med sin fart. Det är ganska coolt. Sedan börjar sånt bli mer normalt också för varje dag som man är här, säger han.

Ivar Stenberg hade en fenomenal säsong i fjol där han gjorde 33 poäng på 43 matcher i SHL för Frölunda, vilket är den femte bästa noteringen någonsin av en U19-spelare i SHL. Han vann också interna poängligan för Juniorkronorna på vägen till JVM-guldet i vintras samt imponerade stort med 4+4 på åtta matcher i Hockey-VM i våras.