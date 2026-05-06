Mats Sundins drömstart – får välja etta i NHL-draften

Toronto Maple Leafs väljer etta i NHL-draften 2026. Det står klart efter nattens draftlotteri, där Leafs tog hem förstavalet – trots bata 8,5 procents chans att vinna lotteriet. Därmed får Mats Sundin och John Chayka en drömstart på sin sejour i klubben.

Mats Sundin kan glädja sig åt att Toronto Maple Leafs väljer som etta i NHL-draften 2026. Foto: AP Photo/Stephen Whyno

1989 valdes han själv som etta i NHL-draften.

37 år senare kommer Mats Sundin att få drafta etta. Detta efter att Toronto Maple Leafs tagit hem nattens draftlotteri i NHL.

Det är tredje gången i draftens historia som klubben får välja först. 1985 plockades klubblegendaren Wendel Clark som första spelare och för tio år sedan, 2016, var det nuvarande lagkaptenen och superstjärnan Auston Matthews som gick etta.

Leafs, ligans femte sämsta lag den här säsongen, gick in i nattens lotteriet med 8,5 procents chans att vinna. Sundin och hans nye kollega John Chayka hade därmed turen på sin sida. Det står nu klart att de kommer att ha en spännande uppgift framför sig vid NHL-draften i Buffalo den 26 juni.

– Vi behövde lite tur och vi fick det i kväll, säger Chayka till NHL.com.

– Det är förstås en lång väg kvar och det återstår mycket arbete, men när man får ett förstaval totalt är det en monumental möjlighet. Jag tycker att det är en riktigt bra draft med många bra spelare. Det är en ära att få välja som nummer ett totalt.

Toronto Maple Leafs kan drafta Ivar Stenberg

Utvecklingen för Toronto är intressant. Sedan tidigare hade man trejdat förstarundevalet i årets draft till Boston Bruins i Brandon Carlo-affären förra året. Det valet var dock topp fem-skyddat, vilket gör att klubben nu får behålla det och Bruins får ta nästa års förstarundeval från Leafs i stället.

Den stora frågan är nu vem Leafs kommer att satsa på med förstavalet. Blir det den kanadensiske forwarden Gavin McKenna från Penn State University, som av de flesta rankas som den största talangen, eller Frölunda svenske supertalang Ivar Stenberg som utmanar om topplatsen efter sin fina säsong i SHL och med Juniorkronorna. Båda två har chansen att representera sina länder på hockey-VM senare i månaden.

– Jag tycker att det är en stark draft. Förstarundan är riktigt stark och Ivar har haft en stark säsong, från JVM och … förmodligen även VM om ett par veckor, säger Mats Sundin.

– Det är en stark draft, så det kommer bli intressant och innebära mycket arbete med att titta på de olika spelarna nu när vi har förstavalet totalt. Så det väntar mycket jobb för oss framöver.

San Jose Sharks, som valt tidigt i draften de senaste åren, får andravalet. 2024 plockade de Macklin Celebrini som etta och i fjol var det Michael Misa som gick som tvåa till klubben.

Vancouver Canucks gick in i lotteriet med bäst odds att ta hem förstavalet efter att ha varit ligans sämsta lag den här säsongen. Nu får de nöja sig med att välja som tredje lag efter Toronto och San Jose. Chicago Blackhawks väljer fyra medan New York Rangers draftar femma.

Ordningen i NHL-draften 2026

Toronto Maple Leafs San Jose Sharks Vancouver Canucks Chicago Blackhawks New York Rangers Calgary Flames Seattle Kraken Winnipeg Jets Florida Panthers Nashville Predators St. Louis Blues New Jersey Devils New York Islanders Columbus Blue Jackets St. Louis Blues (from Detroit) Washington Capitals

* Övriga lags draftordning bestäms utifrån hur slutspelet artar sig. Klart är dock att Ottawa Senators kommer att drafta som 32:a och sista lag till en följd av bestraffningen från NHL i Jevgenij Dadonov-affären. Ursprungligen plockades draftvalet bort helt och hållet. Tidigare i år meddelade ligan att Ottawa får behålla det men att det blir det 32:a och sista valet.