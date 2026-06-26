Ivar Stenberg drafttvåa - sällar sig till legendarerna

Ivar Stenberg draftas som tvåa till San José.

Foto: Martin Jansson.

#1: Mats Sundin (Quebec Nordiques, 1989)

#1: Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres, 2018)

#2: Daniel Sedin (Vancouver Canucks, 1999)

#2: Victor Hedman (Tampa Bay Lightning, 2009)

#2: Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche, 2011)

#2: Leo Carlsson (Anaheim Ducks, 2023)

Där har ni de högst draftade svenska spelarna i historien. Nu kan vi också skriva dit ett nytt namn.

Nämligen:

#2 Ivar Stenberg (San José Sharks, 2026)

Under natten blev svensken vald som spelare nummer två av San José. Det sedan Toronto valde att, med en presentation av Justin Bieber, presentera Gavin Mckenna som årets draftetta. Sharks gjorde sedan det alla förväntade sig och valde det svenska jättelöftet.

Ivar Stenberg draftad som tvåa av San José

Han hamnar nu i en klubb som är på väg uppåt. Inte minst spelar succéspelaren Macklin Celebrini där. Efter ett par år av en rebuild väntas de nu ta steget till att bli en toppklubb igen och utmana om slutspel.

Nu väntas Ivar Stenberg också skriva kontrakt med klubben och åka över redan nästa säsong. Frölunda har redan tackat av 18-åringen till nästa säsong. Istället väntas han ta sig rakt in i NHL kommande säsong.

Noterbart är att San José har haft tre val topp två i de senaste tre drafterna. De tidigare som har valts är Celebrini som ett för två år sedan, och Michael Misa som tvåa förra året. Alla tre är också forwards.