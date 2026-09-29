Här är alla svenskar i NHL 2026/27

Lucas Raymond, William Nylander och Ivar Stenberg.

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Under sena tisdagskvällen, svensk tid, inleds äntligen NHL -säsongen 2026/27 när Carolina Hurricanes tar emot Florida Panthers . Efter att de 32 NHL-klubbarna har färdigställt sina premiärtrupper återfinns totalt 83 svenska spelare uppskrivna i trupperna, eller i vissa fall på klubbens skadelista.

Endast en NHL-klubb går in i säsongen utan en svensk i laguppställningen och det är regerande mästaren Carolina, som gallrade bort både Felix Unger Sörum och Noel Fransén sent från sitt träningsläger. Flest svenskar har Detroit Red Wings med åtta blågula spelare i laget, följt av Vancouver Canucks med sex stycken samt Ottawa Senators och Pittsburgh Penguins med fem svenskar vardera.

Bland de 83 svenskarna som finns med i NHL-trupperna återfinns fyra debutanter i form av Viggo Björck (Winnipeg), Anton Johansson (Detroit), William Wallinder (Detroit) och Ivar Stenberg (San Jose). Alla andra svenskar som inleder säsongen i NHL har åtminstone spelat en match i ligan tidigare.

Nedan följer en lista på de svenska spelare som ingick i respektive trupp när säsongen skulle till att starta, samt vilka som tillhör klubbarna men som skickats ned till AHL eller juniorligorna.

Anaheim Ducks

Leo Carlsson, c

Nedskickade:

Marcus Nordmark, fw, London Knights (OHL)

Herman Träff, fw San Diego Gulls (AHL)

Lucas Pettersson, c, San Diego Gulls (AHL)

Anton Wahlberg, c, San Diego Gulls (AHL)

Boston Bruins

Hampus Lindholm, b

Elias Lindholm, c

Nedskickade:

Loke Johansson, b, Providence Bruins (AHL)

Max Lundgren, mv, Providence Bruins (AHL)

Buffalo Sabres

Rasmus Dahlin, b

Noah Östlund, c

Nedskickad:

Liam Valente, fw, Rochester Americans (AHL)

Calgary Flames

Mikael Backlund, c

Nedskickade:

Axel Hurtig, b, Calgary Wranglers (AHL)

William Strömgren, fw , Calgary Wranglers (AHL)

Alexander Nylander, fw, Calgary Wranglers (AHL)

Carolina Hurricanes

–

Nedskickade:

Joel Nyström, b, Chicago Wolves (AHL)

Noel Fransén, b, Chicago Wolves (AHL)

Felix Unger Sörum, fw, Chicago Wolves (AHL)

Filip Ekberg, fw, Ottawa 67's (OHL)

Chicago Blackhawks

Arvid Söderblom, m

Anton Frondell, c

Colorado Avalanche

Gabriel Landeskog, fw

Nedskickade:

Linus Funck, b, Oshawa Generals (OHL)

Gustav Stjernberg, b, Colorado Eagles (AHL)

Fabian Lysell, fw, Colorado Eagles (AHL)

Columbus Blue Jackets

Emil Andrae, b

Isac Lundeström, fw (skadad)

Dallas Stars

Nils Lundkvist, b

Oskar Bäck, c

Detroit Red Wings

Simon Edvinsson, b (utan kontrakt)

Albert Johansson, b

Anton Johansson, b

Axel Sandin Pellikka, b

William Wallinder, b

Andreas Englund, b (immigration non-roster)

Viktor Arvidsson, fw

Lucas Raymond, fw

Nedskickade:

William Lagesson, b, Grand Rapids Griffins (AHL)

Wilmer Skoog, fw, Grand Rapids Griffins (AHL)

Noah Dower Nilsson, fw, Grand Rapids Griffins (AHL)

Edmonton Oilers

Mattias Ekholm, b

Mattias Janmark, fw (skadad)

Nedskickade:

Samuel Jonsson , mv, Bakersfield Condors (AHL)

Samuel Sjölund, b, Bakersfield Condors (AHL)

Florida Panthers

Jacob Markström, mv

Gustav Forsling, b

Nedskickade:

Tobias Björnfot, b, Charlotte Checkers (AHL)

Ludvig Jansson, b, Charlotte Checkers (AHL)

Los Angeles Kings

Anton Forsberg, mv

Erik Gustafsson, b

Adrian Kempe, fw

Andre Lee, fw

Nedskickad:

Erik Portillo mv, Ontario Reign (AHL)

Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, mv

Filip Gustavsson, mv (skadad)

Jonas Brodin, b

Joel Eriksson Ek, c

Nedskickad:

Viking Gustafsson Nyberg, b, Iowa Wild (AHL)

Montréal Canadiens

Adam Engström, b

Nashville Predators

Adam Wilsby, b

Filip Forsberg, fw

Nils Höglander, fw

Adam Edström, fw

Nedskickade:

Isak Posch, mv, Milwaukee Admirals (AHL)

Viggo Gustafsson, b, Milwaukee Admirals (AHL)

David Edstrom, c, Milwaukee Admirals (AHL)

Felix Nilsson, c, Milwaukee Admirals (AHL)

New Jersey Devils

Jesper Bratt, fw

Jesper Boqvist, fw

New York Islanders

Victor Eklund, fw

Simon Holmström, fw

Emil Heineman, fw

Nedskickade:

Calle Odelius, b, Hamilton Hammers (AHL)

Pierre Engvall, fw, Hamilton Hammers (AHL)

New York Rangers

Marcus Pettersson, b

Mika Zibanejad, c

Nedskickad:

Anton Blidh, fw, Hartford Wolf Pack (AHL)

Ottawa Senators

Linus Ullmark, mv

Samuel Ersson, mv

André Burakovsky, fw

William Eklund, fw

Fabian Zetterlund, fw

Nedskickade:

Jonas Johansson, mv, Belleville Senators (AHL)

Kevin Reidler, mv, Belleville Senators (AHL)

Gabriel Eliasson, b, Belleville Senators (AHL)

Oskar Pettersson, fw, Belleville Senators (AHL)

Philadelphia Flyers

Helge Grans, b (skadad)

Nedskickad:

Carl Grundström, fw Lehigh Valley Phantoms (AHL)

Pittsburgh Penguins

Erik Karlsson, b

Rickard Rakell, fw

David Gustafsson, c

Filip Hållander, fw

Elmer Söderblom, fw

Nedskickad:

Melvin Fernström, fw, Wilkes-Barre Scranton Penguins

San Jose Sharks

Mattias Hävelid, b (skadad)

Ivar Stenberg, fw

Alexander Wennberg, c

Nedskickad:

Leo Sahlin Wallenius, b, San Jose Barracuda (AHL)

Filip Bystedt, c, San Jose Barracuda (AHL)

Seattle Kraken

Adam Larsson, b

Nedskickade:

Victor Östman, mv, Coachella Valley Firebirds (AHL)

St. Louis Blues

Theo Lindstein, b

Philip Broberg, b

Jonatan Berggren, fw

Nedskickade:

Calle Rosén, b, Springfield Thunderbirds (AHL)

Simon Robertsson, fw, Springfield Thunderbirds (AHL)

Otto Stenberg, fw, Springfield Thunderbirds (AHL)

Oskar Sundqvist, fw, Springfield Thunderbirds (AHL)

Tampa Bay Lightning

Dennis Hildeby, mv

Victor Hedman, b

Pontus Holmberg, fw

Nedskickad:

Max Vilén, b, Moncton Wildcats (QMJHL)

Simon Lundmark, b, Syracuse Crunch (AHL)

Toronto Maple Leafs

Oliver Ekman Larsson, b

William Nylander, fw

Utah Mammoth

Kevin Stenlund, c

Nedskickade:

Jesper Vikman, mv, Tudson Roadrunners (AHL)

Noel Nordh, fw, Tucson Roadrunners (AHL)

Vancouver Canucks

Elias Nils Pettersson, b

Tom Willander, b

Linus Karlsson, fw

Jonathan Lekkerimäki, fw

Elias Pettersson, c

Liam Öhgren, fw

Nedskickad:

Vilmer Alriksson, fw, Abbotsford Canucks (AHL)

Vegas Golden Knights

Rasmus Andersson, b

William Karlsson, c

Victor Olofsson, fw

Nedskickad:

Carl Lindbom, mv, Henderson Silver Knights (AHL)

Adam Ginning, b, Henderson Silver Knights (AHL)

Alexander Holtz, fw, Henderson Silver Knights (AHL)

Washington Capitals

Rasmus Sandin, b (skadad)

Timothy Liljegren, b

Nedskickad:

Ludwig Persson, fw, Hershey Bears (AHL)

Alexander Suzdalev, fw, Hershey Bears (AHL)

Theodor Niederbach, fw, Hershey Bears (AHL)

Winnipeg Jets

Elias Salomonsson, b (skadad)

Viggo Björck, c

Isak Rosén, fw

Nedskickad:

Alfons Freij, b, Manitoba Moose (AHL)

Fabian Wagner, fw, Manitoba Moose (AHL)