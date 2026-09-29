Här är alla svenskar i NHL 2026/27

Under sena tisdagskvällen, svensk tid, inleds äntligen NHL-säsongen 2026/27 när Carolina Hurricanes tar emot Florida Panthers. Efter att de 32 NHL-klubbarna har färdigställt sina premiärtrupper återfinns totalt 83 svenska spelare uppskrivna i trupperna, eller i vissa fall på klubbens skadelista.
Endast en NHL-klubb går in i säsongen utan en svensk i laguppställningen och det är regerande mästaren Carolina, som gallrade bort både Felix Unger Sörum och Noel Fransén sent från sitt träningsläger. Flest svenskar har Detroit Red Wings med åtta blågula spelare i laget, följt av Vancouver Canucks med sex stycken samt Ottawa Senators och Pittsburgh Penguins med fem svenskar vardera.
Bland de 83 svenskarna som finns med i NHL-trupperna återfinns fyra debutanter i form av Viggo Björck (Winnipeg), Anton Johansson (Detroit), William Wallinder (Detroit) och Ivar Stenberg (San Jose). Alla andra svenskar som inleder säsongen i NHL har åtminstone spelat en match i ligan tidigare.
Nedan följer en lista på de svenska spelare som ingick i respektive trupp när säsongen skulle till att starta, samt vilka som tillhör klubbarna men som skickats ned till AHL eller juniorligorna.
Anaheim Ducks
Leo Carlsson, c
Nedskickade:
Marcus Nordmark, fw, London Knights (OHL)
Herman Träff, fw San Diego Gulls (AHL)
Lucas Pettersson, c, San Diego Gulls (AHL)
Anton Wahlberg, c, San Diego Gulls (AHL)
Boston Bruins
Hampus Lindholm, b
Elias Lindholm, c
Nedskickade:
Loke Johansson, b, Providence Bruins (AHL)
Max Lundgren, mv, Providence Bruins (AHL)
Buffalo Sabres
Rasmus Dahlin, b
Noah Östlund, c
Nedskickad:
Liam Valente, fw, Rochester Americans (AHL)
Calgary Flames
Nedskickade:
Axel Hurtig, b, Calgary Wranglers (AHL)
William Strömgren, fw , Calgary Wranglers (AHL)
Alexander Nylander, fw, Calgary Wranglers (AHL)
Carolina Hurricanes
–
Nedskickade:
Joel Nyström, b, Chicago Wolves (AHL)
Noel Fransén, b, Chicago Wolves (AHL)
Felix Unger Sörum, fw, Chicago Wolves (AHL)
Filip Ekberg, fw, Ottawa 67's (OHL)
Chicago Blackhawks
Arvid Söderblom, m
Anton Frondell, c
Colorado Avalanche
Nedskickade:
Linus Funck, b, Oshawa Generals (OHL)
Gustav Stjernberg, b, Colorado Eagles (AHL)
Fabian Lysell, fw, Colorado Eagles (AHL)
Columbus Blue Jackets
Emil Andrae, b
Isac Lundeström, fw (skadad)
Dallas Stars
Nils Lundkvist, b
Oskar Bäck, c
Detroit Red Wings
Simon Edvinsson, b (utan kontrakt)
Albert Johansson, b
Anton Johansson, b
Axel Sandin Pellikka, b
William Wallinder, b
Andreas Englund, b (immigration non-roster)
Viktor Arvidsson, fw
Lucas Raymond, fw
Nedskickade:
William Lagesson, b, Grand Rapids Griffins (AHL)
Wilmer Skoog, fw, Grand Rapids Griffins (AHL)
Noah Dower Nilsson, fw, Grand Rapids Griffins (AHL)
Edmonton Oilers
Mattias Ekholm, b
Mattias Janmark, fw (skadad)
Nedskickade:
Samuel Jonsson, mv, Bakersfield Condors (AHL)
Samuel Sjölund, b, Bakersfield Condors (AHL)
Florida Panthers
Jacob Markström, mv
Gustav Forsling, b
Nedskickade:
Tobias Björnfot, b, Charlotte Checkers (AHL)
Ludvig Jansson, b, Charlotte Checkers (AHL)
Los Angeles Kings
Anton Forsberg, mv
Erik Gustafsson, b
Adrian Kempe, fw
Andre Lee, fw
Nedskickad:
Erik Portillo mv, Ontario Reign (AHL)
Minnesota Wild
Jesper Wallstedt, mv
Filip Gustavsson, mv (skadad)
Jonas Brodin, b
Joel Eriksson Ek, c
Nedskickad:
Viking Gustafsson Nyberg, b, Iowa Wild (AHL)
Montréal Canadiens
Nashville Predators
Adam Wilsby, b
Filip Forsberg, fw
Nils Höglander, fw
Adam Edström, fw
Nedskickade:
Isak Posch, mv, Milwaukee Admirals (AHL)
Viggo Gustafsson, b, Milwaukee Admirals (AHL)
David Edstrom, c, Milwaukee Admirals (AHL)
Felix Nilsson, c, Milwaukee Admirals (AHL)
New Jersey Devils
Jesper Bratt, fw
Jesper Boqvist, fw
New York Islanders
Victor Eklund, fw
Simon Holmström, fw
Emil Heineman, fw
Nedskickade:
Calle Odelius, b, Hamilton Hammers (AHL)
Pierre Engvall, fw, Hamilton Hammers (AHL)
New York Rangers
Marcus Pettersson, b
Mika Zibanejad, c
Nedskickad:
Anton Blidh, fw, Hartford Wolf Pack (AHL)
Ottawa Senators
Linus Ullmark, mv
Samuel Ersson, mv
André Burakovsky, fw
William Eklund, fw
Fabian Zetterlund, fw
Nedskickade:
Jonas Johansson, mv, Belleville Senators (AHL)
Kevin Reidler, mv, Belleville Senators (AHL)
Gabriel Eliasson, b, Belleville Senators (AHL)
Oskar Pettersson, fw, Belleville Senators (AHL)
Philadelphia Flyers
Helge Grans, b (skadad)
Nedskickad:
Carl Grundström, fw Lehigh Valley Phantoms (AHL)
Pittsburgh Penguins
Erik Karlsson, b
Rickard Rakell, fw
David Gustafsson, c
Filip Hållander, fw
Elmer Söderblom, fw
Nedskickad:
Melvin Fernström, fw, Wilkes-Barre Scranton Penguins
San Jose Sharks
Mattias Hävelid, b (skadad)
Ivar Stenberg, fw
Alexander Wennberg, c
Nedskickad:
Leo Sahlin Wallenius, b, San Jose Barracuda (AHL)
Filip Bystedt, c, San Jose Barracuda (AHL)
Seattle Kraken
Adam Larsson, b
Nedskickade:
Victor Östman, mv, Coachella Valley Firebirds (AHL)
St. Louis Blues
Theo Lindstein, b
Philip Broberg, b
Jonatan Berggren, fw
Nedskickade:
Calle Rosén, b, Springfield Thunderbirds (AHL)
Simon Robertsson, fw, Springfield Thunderbirds (AHL)
Otto Stenberg, fw, Springfield Thunderbirds (AHL)
Oskar Sundqvist, fw, Springfield Thunderbirds (AHL)
Tampa Bay Lightning
Dennis Hildeby, mv
Victor Hedman, b
Pontus Holmberg, fw
Nedskickad:
Max Vilén, b, Moncton Wildcats (QMJHL)
Simon Lundmark, b, Syracuse Crunch (AHL)
Toronto Maple Leafs
Oliver Ekman Larsson, b
William Nylander, fw
Utah Mammoth
Nedskickade:
Jesper Vikman, mv, Tudson Roadrunners (AHL)
Noel Nordh, fw, Tucson Roadrunners (AHL)
Vancouver Canucks
Elias Nils Pettersson, b
Tom Willander, b
Linus Karlsson, fw
Jonathan Lekkerimäki, fw
Elias Pettersson, c
Liam Öhgren, fw
Nedskickad:
Vilmer Alriksson, fw, Abbotsford Canucks (AHL)
Vegas Golden Knights
Rasmus Andersson, b
William Karlsson, c
Victor Olofsson, fw
Nedskickad:
Carl Lindbom, mv, Henderson Silver Knights (AHL)
Adam Ginning, b, Henderson Silver Knights (AHL)
Alexander Holtz, fw, Henderson Silver Knights (AHL)
Washington Capitals
Rasmus Sandin, b (skadad)
Timothy Liljegren, b
Nedskickad:
Ludwig Persson, fw, Hershey Bears (AHL)
Alexander Suzdalev, fw, Hershey Bears (AHL)
Theodor Niederbach, fw, Hershey Bears (AHL)
Winnipeg Jets
Elias Salomonsson, b (skadad)
Viggo Björck, c
Isak Rosén, fw
Nedskickad:
Alfons Freij, b, Manitoba Moose (AHL)
Fabian Wagner, fw, Manitoba Moose (AHL)