Skrällen: Tar plats i NHL-laget

Anton Johansson.

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Via sin hemsida presenterar Detroit Red Wings den 23-mannatrupp som NHL -klubben tagit ut inför premiären mot New York Rangers under natten till lördag, svensk tid.

Truppen utgörs av 14 forwards, sju backar och två målvakter och bland spelarna återfinns inte mindre än sex svenska spelare. Lucas Raymond och nyförvärvet Viktor Arvidsson finns med bland lagets forwards, medan mer än halva backsidan utgörs av blågula spelare. Albert Johansson och Axel Sandin-Pellikka finns, liksom förra säsongen, med i truppen medan William Wallinder får en efterlängtad NHL-chans efter att ha spelat tre raka säsonger i AHL.

Anton Johansson tar plats i Detroits NHL-lag

Det sista, och kanske mest anmärkningsvärda namnet, är Anton Johansson .

Den 22-årige backen är en av sju backar som har tagit plats i premiärlaget efter att ha visat framfötterna för Red Wings under försäsongen. Johansson spelade samtliga fyra träningsmatcher för Detroit under försäsongen och noterades för fem poäng på dessa matcher.

Förra säsongen noterades Anton Johansson för 17 poäng (5+12) på 42 matcher i SHL med Leksand. Han avslutade säsongen med att spela i Grand Rapids Griffins i AHL, där han producerade sex poäng (2+4) på åtta grundseriematcher och ett poäng (0+1) på åtta slutspelsmatcher.



Tre frågetecken på backsidan

Samtidigt kan förändringar alltjämt ske fram till helgens premiärmatch mot New York Rangers.

Detroit har backen Jacob Bernard-Docker på skadelistan, vilket innebär att en back kommer att behöva skickas ner om Red Wings aktiverar honom och väljer att spela honom i NHL. Därtill har Red Wings även plockat upp svenske backen Andreas Englund på waivers från Calgary, men han ingår just nu inte i truppen av visumskäl.

Lägg därtill att Detroit ännu inte heller har sajnat lagets nyckelback Simon Edvinsson inför den stundande NHL-säsongen, vilket gör att han inte är tillgänglig för spel med bara dagar kvar till premiären.